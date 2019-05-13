Молочные компании заявили о неготовности к электронной сертификации

Президент Nestle в регионе Россия и Евразия, сокоординатор рабочей группы по развитию потребительского рынка консультативного совета по иностранным инвестициям Марсиаль Роллан написал замминистра экономики Савве Шипову письмо о последствиях введения в России электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) на готовую молочную продукцию. Как сообщает «Коммерсантъ», в обращении указано, что переработчики не успевают подготовиться к новым требованиям.



29 апреля Минсельхоз утвердил включение готовой молочной продукции в перечень товаров, подлежащих обязательной ЭВС в системе «Меркурий». В соответствии с приказами аграрного ведомства, с 1 июля оформление ветсертификатов будет обязательно для сухих молочных продуктов, сыров, сливочного масла и молочной консервации, с 1 ноября — для питьевого молока, кисломолочной продукции и мороженого. Однако, исходя из опыта, только на отработку корректного формата взаимодействия с торговыми сетями в рамках новых требований необходимо не менее восьми месяцев, говорится в письме Роллана. А подготовка к внедрению ЭВС для новых категорий потребует минимум год. Кроме того, отмечает Роллан, приказ Минсельхоза не проходил оценку регулирующего воздействия, и у бизнеса не было возможности дать свою оценку инициативы. «Агроинвестор» направил запрос в пресс-службу Минсельхоза.



Опасения по поводу возможных проблем с отгрузкой готовой молочной продукции разделяют компании PepsiCo и Danone. Как сообщил «Агроинвестору» представитель PepsiCo, необходимо доработать приказы и установить «адекватные масштабу внедрения переходные периоды». «Сейчас на подготовку отводится всего два месяца. Множество торговых точек в принципе не готовы к «Меркурию», а сама система на текущий момент содержит значительные недоработки, которые не могут быть устранены в столь короткий срок», — отметил представитель PepsiCo.



По статистике Россельхознадзора, в апреле в России было оформлено 151 млн электронных ветеринарных сопроводительных документов, из них 3,5 млн — на готовую молочную продукцию. «Всего в апреле 2019 года в сертификации готовой молочной продукции участвовало 13172 хозяйствующих субъекта <...>, из них 5994 изготавливали готовую молочную продукцию (молокопереработчики) на 6793 площадках, остальные только участвовали в обращении готовой молочной продукции», — говорится в комментарии Россельхознадзора.



Из числа переработчиков наибольшее количество электронных ветсертификатов оформили удмуртский «Милком», липецкий перерабатывающий потребительский кооператив «Кузминки-молоко», челябинское «Подовинновское молоко» и мурманский «Апатитский молочный комбинат», приводит данные надзорное ведомство. С начала 2019 года систему стали использовать перерабатывающие заводы «ЭкоНивы», ранее рассказывал президент группы Штефан Дюрр. Опробовала систему молочно-производственная компания «Сырный дом» (Воронеж) и «больших сложностей в освоении не ощутила», говорил «Агроинвестору» гендиректор компании Сергей Лыбань.



Также система внедрена на перерабатывающих мощностях агрохолдинга «Кабош» (Псковская область). «Мы работаем с «Меркурием» почти два года, сейчас через него идет как производство молока, так и готовой продукции. И никаких проблем в оформлении мы не видим», — сообщил «Агроинвестору» гендиректор «Кабош» Дмитрий Матвеев. У компании есть опыт взаимодействия с торговыми сетями, и они также не видят никаких проблем в использовании ЭВС для готовой молочной продукции, заверяет Матвеев. «Хотя не все сети являются сторонниками внедрения «Меркурия», так как они понимают, что часть молочной продукции, которая к ним идет, — в первую очередь сыры, на самом деле сырами не является. Я думаю, сети это понимают, поэтому беспокоятся за поставки», — добавил Матвеев.



По словам Матвеева, компаниям, которые говорят о проблемах, нужно предметно сообщить, за что именно они беспокоятся. Как ранее рассказывал «Агроинвестору» гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов, в Минсельхозе создана специальная рабочая группа по включению в «Меркурий» молочных предприятий, которая раз в месяц с Минсельхозом и Россельхознадзором обсуждает те технические вопросы, которые потенциально могут возникнуть в «Меркурии».



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