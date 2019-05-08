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Рынки
Минсельхоз включил молочную продукцию в «Меркурий»
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
8 мая 2019
С июля ветеринарные сертификаты будут оформляться на сыры, сливочное масло, сухое молоко
По данным Россельхознадзора, в 2018 году 22% молочной продукции не соответствовало заявленному производителем составу
Фото: Минсельхоз

Минсельхоз утвердил включение готовой молочной продукции в перечень товаров, подлежащих обязательной электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) в системе «Меркурий». Как следует из текста приказов, опубликованных на интернет-портале правовой информации, часть категорий молочной продукции, как и предполагалось, начнет получать ветеринарные сертификаты с 1 июля, часть — с 1 ноября 2019 года.

Согласно приказам, с 1 июля оформление ветсертификатов будет обязательно для четырех основных категорий — это сухие молочные продукты, сыр, сливочное масло и молочная консервация. С 1 ноября в «Меркурий» будут включены питьевое молоко в потребительской упаковке, кисломолочная продукция из термообработанного молока в потребительской упаковке и мороженое. В результате оформление ветсертификатов на всю готовую животноводческую продукцию станет обязательным, подчеркивает Россельхознадзор. Отсутствие готовой пищевой продукции в перечне разрывает цепочку «прослеживаемости», ранее поясняла «Агроинвестору» пресс-служба Минсельхоза. «Оформление ветеринарных сопроводительных документов на готовую продукцию позволит обеспечить фиксацию и прослеживаемость объемов сырья и произведенной продукции, в том числе импортируемой из-за рубежа», — прогнозирует министерство.

Система ЭВС заработала в России с 1 июля 2018 года. Первоначально в нее предполагалось включить и готовую молочную продукцию, на которую до этого сертификаты не оформлялись. Однако в последний момент по просьбе ряда производителей она была исключена из ЭВС. Как заявлял тогда глава Минпромторга Денис Мантуров, альтернативой ветсертификации может стать предложенная Минпромторгом система маркировки — Data Matrix или QR-код. В феврале против включения в «Меркурий» молочной продукции выступало Минэкономразвития. В своем отзыве на проекты приказов Минсельхоза ведомство указывало, что «для бесперебойной работы <...> потребуется ряд мероприятий по дальнейшей подготовке и адаптации системы электронной ветеринарной сертификации», также необходим более длительный период перехода к ЭВС для всей продукции.

Ежегодно в России производится около 5,5 млн т переработанного питьевого молока, 3 млн т кисломолочных продуктов и 400 тыс. т мороженого. При этом на молочный сектор приходится значительная доля фальсификата. По данным Россельхознадзора, в 2018 году из общего объема исследованной молочной продукции 21,6% не соответствовало заявленному производителем составу. Непосредственно на фальсификат, по оценке «Союзмолоко», приходится около 7% продукции на российском молочном рынке.

Уже сейчас некоторые производители готовой продукции добровольно используют «Меркурий» для оформления ветеринарных сопроводительных документов. С начала 2019 года систему стали использовать перерабатывающие заводы «ЭкоНивы», ранее рассказывал президент группы Штефан Дюрр. Опробовала систему молочно-производственная компания «Сырный дом» (Воронеж) и «больших сложностей в освоении не ощутила», говорил «Агроинвестору» гендиректор компании Сергей Лыбань. Также система внедрена на перерабатывающих предприятиях агрохолдинга «Кабош» (Псковская область) и группы «Галактика» (Ленинградская область).

Однако прежде всего использование «Меркурия» сегодня касается выпуска биржевых продуктов, таких как сухое молоко, отмечает гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов. «Конечно, с точки зрения нагрузки на «Меркурий» это небольшой объем», — сказал «Агроинвестору» Белов. Чтобы избежать возникновения технических проблем, в Минсельхозе создана специальная рабочая группа по включению в «Меркурий» молочных предприятий, которая раз в месяц с Минсельхозом и Россельхознадзором обсуждает те технические вопросы, которые потенциально могут возникнуть в «Меркурии», прокомментировал он. «Два этапа появилось из-за того, что очень большой объем продукции предполагается погрузить в «Меркурий», в связи с чем возможны серьезные нагрузки. Я думаю, что по итогам первого этапа мы поймем, насколько срок второго этапа реалистичен», — добавил Белов.

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