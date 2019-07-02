Эксперимент по маркировке молочной продукции начнется с 15 июля

С 15 июля по 29 февраля 2020 года в России пройдет эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции для противодействия ее незаконному ввозу, производству и обороту, постановление об этом опубликовано на сайте правительства. Будет маркироваться продукция из пастеризованного, ультрапастеризованного, стерилизованного, ультравысокотемпературно-обработанного молока и молочных продуктов, изготовленная промышленным способом и упакованная в потребительскую тару. В частности речь идет о питьевом молоке и сливках, йогурте, кефире, молочной сыворотке, сливочном масле, сырах, твороге, мороженом, следует из документа. В эксперименте на добровольной основе будут участвовать производители и импортеры, а также организации оптовой и розничной торговли и сферы питания. Оператором системы маркировки назначен «Оператор-ЦРПТ» (Центр развития перспективных технологий).



Эксперимент по маркировке молочной продукции мог начаться еще 1 сентября 2018 года, о готовности участвовать в нем заявляли Danone, «Галактика» и «Карат». Затем инициатор проекта — Минпромторг — рассчитывал провести его с декабря 2018-го по декабрь 2019 года. Однако в феврале 2019-го глава ведомства Денис Мантуров, сказал, что сроки еще не определены и инициатива «находится на этапе согласования в правительстве». Тогда же президент PepsiCo в России, Белоруссии, на Украине, Кавказе и в Центральной Азии Нил Старрок написал письмо главе Минэкономразвития Максиму Орешкину с просьбой ускорить запуск эксперимента по маркировке готовой молочной продукции, поскольку Минсельхоз активизировал работу по ее включению в систему «Меркурий». Работать в двух системах одновременно невозможно, и сертификация в «Меркурии» может остановить эксперимент по маркировке, опасался Старрок.



В марте «Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщили, что премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал цифровую маркировку готовой молочной продукции и дал устное поручение интегрировать ее с системой «Меркурий». Представитель Центра развития перспективных технологий тогда уточнял «Агроинвестору», что «Меркурий» может контролировать сырье до завода, а благодаря маркировке можно прослеживать каждую единицу готовой продукции до кассы.



Между тем система сертификации готовой молочной продукции в системе «Меркурий» действует с 1 июля. На первом этапе будут сертифицироваться сыры, сливочное масло и молочная консервация, на втором, который должен начаться с 1 ноября, в список будет включена остальная продукция. До начала работы системы некоторые производители предупреждали о возможных сложностях с поставками и росте цен на молочную продукцию, поскольку не все участники рынка готовы работать в системе. Однако Россельхознадзор утверждал, что причин для беспокойства нет.



Обязательная электронная ветсертификация работает уже год, документы через «Меркурий» оформляют производители мясной и рыбной продукции, и перебоев в торговле или повышения цен из-за внедрения системы не произошло.



Первый день сертификации молочной продукции в «Меркурии» показал, что «панические прогнозы (точнее панические спекуляции) благополучно накрылись медным тазом, как следовало ожидать», говорится в сообщении Россельхознадзора, подписанном заместителем руководителя службы Николаем Власовым. «Меркурий» не почувствовал дополнительной нагрузки, равно как и интегрированные с ним информационные системы ритейлеров, отмечает ведомство. Если в последние месяцы в будни в среднем оформлялось по 6,5-6,7 млн электронных сертификатов, то 1 июля — около 6,8 млн т. По оценке Россельхознадзора, 1 июля сертифицировалась примерно половина — треть молочной продукции, которая теперь подлежит обязательной сертификации, при этом проблемы в основном возникали у торговых и логистических компаний, что ведомство связывает с неотработанностью взаимодействия контрагентов. «Как всегда, не все, конечно, оказались готовы — кому-то пары дней таки не хватило, и федеральные сети сообщили, что возвраты продукции, пришедшей без сертификатов, были, но их было мало, и они ни на что не повлияли», — информирует Россельхознадзор.



Минпромторг и Минсельхоз должны оценить результаты эксперимента по маркировке и представить доклады в правительство до 1 декабря этого года и до 16 марта 2020-го.



«В связи с распространением системы «Меркурий» в том числе на готовую молочную продукцию, наша компания не рассматривает возможность участия в эксперименте по маркировке, — сказал «Агроинвестору» представитель PepsiCo. — Сейчас все ресурсы компании сконцентрированы на работе по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, решению возникающих в связи с внедрением «Меркурия» трудностей и подготовке к 1 ноября, когда перечень подконтрольной продукции будет существенно расширен». Он также подчеркнул, что компания выступает против внедрения дублирующих систем прослеживаемости для одной категории продукции. «Коль скоро для молочной категории правительством была выбрана система «Меркурий», целесообразность внедрения чего бы то ни было еще вызывает обоснованные сомнения», — добавил представитель PepsiCo.



Сейчас все силы компании Danone Россия направлены на внедрение системы «Меркурий» на своих предприятиях: с 1 июля только небольшая часть производимой продукции должна сопровождаться ЭВС, тогда как с 1 ноября вся она должна будет сертифицироваться, вторит ему представитель компании. «Компания Danone Россия готова была участвовать в пилотном проекте по маркировке и поддерживала это решение, когда молочная продукция была исключена из-под действия системы «Меркурий». Сейчас мы не видим возможности для одновременной прослеживаемости продукции компании в двух системах, — прокомментировала она «Агроинвестору». — Подобная нагрузка будет излишней для любой категории, особенно для такой социально значимой и чувствительной как молочные продукты».



МПК «Сырный дом», по словам представителя компании, считает систему «Меркурий» эффективной в борьбе с некачественной и небезопасной продукцией на рынке. «Мы опробовали эту систему на собственном опыте, и с середины года перевели всю продукцию к учету в системе «Меркурий», — рассказала она. — Для снижения дополнительной нагрузки на персонал и оборудование, а также во избежание возможной путаницы при использовании и тестировании сразу двух систем, в эксперименте по маркировке компания участвовать не будет». Для решения вопроса о потенциальном объединении этих систем сначала необходимо в полной мере оценить эффективность «Меркурия», для чего потребуется время, а уже затем можно принимать решения о корректировке подхода к сертификации, добавляет представитель компании.



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