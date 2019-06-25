Единая система ветсертификации с Беларусью заработает к сентябрю

Единая система электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) в России и Беларуси заработает к сентябрю текущего года. Об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью НТВ. «С Белоруссией мы с точки зрения электронной сертификации продвинулись в животноводстве достаточно далеко. Мы уже завершим все основные переходы к сентябрю этого года», — сказал Данкверт.

Он отметил, что в этом отношении белорусская продукция более прозрачна, чем, например, казахская. «Наши казахские коллеги не сделали интеграцию с нашей системой вообще. У нас сейчас электронный оборот с Австралией, с Голландией, с Чили поставка рыбы в электронном виде. То есть у нас сегодня даже законодательство Евразийской комиссии запаздывает. Они почему-то в электронных системах не хотят двигаться», — сказал Данкверт. Тем не менее пока Россельхознадзор не может посмотреть у белорусской стороны движение товара и результаты его исследований. «А они у нас это могут посмотреть — белорусские коллеги имеют доступ к лабораторной системе, эта система называется «Веста». Где все действия — кто брал пробу, в какой лаборатории проводил, какой лаборант, какие методики, в какое время, — все записано», — добавил Данкверт.

Кроме того, по словам главы Россельхознадзора, ведомство вводит специальные программы, которые будут искать «нелогичные перемещения» продукции. Такая ситуация может быть связана с легализацией продукции, указал Данкверт. Он также напомнил, что 1 июля в России заработает ЭВС на сливочное масло, молочные консервы и сыр, которая, уверен чиновник, уберет фальсификат с прилавков магазинов. «И вы увидите, как через какое-то время нелегального сыра, который белково-жировой продукт, его вообще не останется», — пообещал Данкверт.

Объем внешней торговли России и Беларуси в 2018 году составил $35,5 млрд, из них $12,9 млрд пришлось на импорт из Беларуси. Основу белорусского импорта составляет молочная продукция ($1,6 млрд), а также мясо и мясные субпродукты ($764 млн). 6 июня прошлого года Россельхознадзор ввел ограничения на поставки из Беларуси молока и некоторых видов молочной продукции. Однако уже 9 июня было объявлено о подписании с белорусской стороной дорожной карты по снятию взаимных ограничений в молочной отрасли. В ее рамках, в частности, подтверждалась необходимость интеграции белорусской информационной системы «AITS-Прослеживаемость» с российской системой «Меркурий» и обмене электронными ветеринарными сопроводительными документами.