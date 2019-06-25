Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
63.034
eur
71.787
moex
2784.05
brent
65.55
пшеница
544.6
сахар
12.78

Технологии
Единая система ветсертификации с Беларусью заработает к сентябрю
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
25 июня 2019
Россельхознадзор внедряет программы по выявлению «нелогичных перемещений» продукции
В 2018 году Беларусь ввезла в России молочной и мясной продукции на сумму $2,3 миллиарда
Фото: Pixabay

Единая система электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) в России и Беларуси заработает к сентябрю текущего года. Об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью НТВ. «С Белоруссией мы с точки зрения электронной сертификации продвинулись в животноводстве достаточно далеко. Мы уже завершим все основные переходы к сентябрю этого года», — сказал Данкверт.

Он отметил, что в этом отношении белорусская продукция более прозрачна, чем, например, казахская. «Наши казахские коллеги не сделали интеграцию с нашей системой вообще. У нас сейчас электронный оборот с Австралией, с Голландией, с Чили поставка рыбы в электронном виде. То есть у нас сегодня даже законодательство Евразийской комиссии запаздывает. Они почему-то в электронных системах не хотят двигаться», — сказал Данкверт. Тем не менее пока Россельхознадзор не может посмотреть у белорусской стороны движение товара и результаты его исследований. «А они у нас это могут посмотреть — белорусские коллеги имеют доступ к лабораторной системе, эта система называется «Веста». Где все действия — кто брал пробу, в какой лаборатории проводил, какой лаборант, какие методики, в какое время, — все записано», — добавил Данкверт.

Кроме того, по словам главы Россельхознадзора, ведомство вводит специальные программы, которые будут искать «нелогичные перемещения» продукции. Такая ситуация может быть связана с легализацией продукции, указал Данкверт. Он также напомнил, что 1 июля в России заработает ЭВС на сливочное масло, молочные консервы и сыр, которая, уверен чиновник, уберет фальсификат с прилавков магазинов. «И вы увидите, как через какое-то время нелегального сыра, который белково-жировой продукт, его вообще не останется», — пообещал Данкверт.

Объем внешней торговли России и Беларуси в 2018 году составил $35,5 млрд, из них $12,9 млрд пришлось на импорт из Беларуси. Основу белорусского импорта составляет молочная продукция ($1,6 млрд), а также мясо и мясные субпродукты ($764 млн). 6 июня прошлого года Россельхознадзор ввел ограничения на поставки из Беларуси молока и некоторых видов молочной продукции. Однако уже 9 июня было объявлено о подписании с белорусской стороной дорожной карты по снятию взаимных ограничений в молочной отрасли. В ее рамках, в частности, подтверждалась необходимость интеграции белорусской информационной системы «AITS-Прослеживаемость» с российской системой «Меркурий» и обмене электронными ветеринарными сопроводительными документами.

О том, что Беларусь в тестовом режиме начала отправлять в российский «Меркурий» свои сертификаты прослеживаемости животных и продукции животного происхождения технический директор белорусского предприятия «Центр систем идентификации» Геннадий Волнистый заявлял еще в марте 2018 года. Тогда он рассказывал, что план интеграции включает три этапа: до конца апреля — отработка перемещения данных из Беларуси в Россию, апрель-май — прием российских сертификатов на отгружаемую в Беларусь продукцию, май-июнь 2018-го — полноформатный обмен, синхронизация всех справочников и т. д. Весной прошлого года замглавы Россельхознадзора Николай Власов заявлял «Интерфаксу», что к 1 июля прошлого года интеграция российской и белорусской систем прослеживаемости должна была завершиться.

Показать еще

Статьи по теме
Минсельхоз: отсрочки по включению молочной продукции в «Меркурий» не будет
Сезонное снижение цен на молоко началось позже обычного
Молочные компании заявили о неготовности к электронной сертификации
«Союзмолоко»: по итогам года импорт молочной продукции будет на уровне 2018-го
Россия отменит запрет на импорт белорусского молока

Читайте такжеВторая зеленая революция начинается с «Силы корней»Партнерский материал. Компания KUHN приняла участие в крупнейшей полевой агропромышленной выставке «Золотая Нива 2019»

Рекомендации
Рекомендации
Самое интересное
Самое интересное за неделю с 17 по 23 июня
Аналитика
Разрешенная птица: в мире и России растет спрос на халяль
СПЕЦПРОЕКТ
Превосходная защита в самую уязвимую фазу развития подсолнечника
СПЕЦПРОЕКТ
Вторая зеленая революция начинается с «Силы корней»
СПЕЦПРОЕКТ
Эффективная и безопасная защита семян сои с МАКСИМ® XL
СПЕЦПРОЕКТ
Новый стандарт обработки семян кукурузы
Журнал
«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2019
Журнал
«Агроинвестор» №06, июнь 2019
Фото
Доходное место: Минсельхоз обнародовал сведения о доходах и имуществе чиновников
Рейтинг
Четвертый ежегодный рейтинг крупнейших производителей мяса
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Спецпроект «Защита семян»
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией