Россия отменит запрет на импорт белорусского молока

Премьер-министры России и Беларуси Дмитрий Медведев и Сергей Румас договорились об отмене секторальных ограничений в молочной отрасли в отношении всех белорусских предприятий. Соответствующее поручение дано Россельхознадзору, говорится в сообщении ведомства. В то же время было предложено ввести ограничения в отношении тех белорусских предприятий, которые не смогли подтвердить безопасность выпускаемой продукции.



Временное ограничение будет действовать для тех производителей, которые сейчас не могут продавать свою продукцию на российском рынке, пояснил Медведев после заседания Евразийского межправительственного совета. «То есть от секторальных решений мы уходим, но они замещаются решениями на уровне компаний. В этом смысле ничего не меняется, но по каждой такой компании мы проведем тщательный анализ», — приводит слова Медведева пресс-служба правительства.



Ограничения на ввоз молочной продукции из Беларуси были введены Россельхознадзором в июня 2018 года. Они коснулись сухого молока и сливок, молочной сыворотки, сывороточного концентрата и молочного белка, а также пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных молока и сливок в таре объемом более 2,5 л. Позднее ограничения с ряда предприятий были сняты. Тем не менее по итогам 2018 года «по причине вводимых ограничений» невыполнение объемов поставок молока и молокопродуктов из Беларуси в Россию составило 617 тыс. т в пересчете на молоко, сообщало агентство «БелТА» со ссылкой на начальника главного управления внешнеэкономической деятельности белорусского Минсельхозпрода Алексея Богданова. По данным Белстата, доля России в экспорте белорусских молочных продуктов с 2015 по 2018 годы сократилась с 96,6% до 77,9%. В прошлом году общий объем поставок составил $2,01 млрд, из них в Россию было ввезено продукции на $1,57 млрд.



В феврале Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) обязала Россию не закрывать рынок для белорусских молочных продуктов, имеющих ветеринарные сертификаты. Однако, как сообщал в апреле замруководителя аппарата правительства России Сергей Приходько, по просьбе России вступление решения ЕЭК в силу приостановлено до заседания Евразийского межправительственного совета.



Замена секторальных ограничений индивидуальными на российский рынок пока никак не повлияет, уверен управляющий партнер «Стреда консалтинг» Алексей Груздев. «Россельхознадзор то периодически открывает поставки, то вводит новые ограничения, поэтому для белорусской стороны на сегодняшний момент этот процесс постоянный», — сказал Груздев «Агроинвестору». Он отметил, что самый болезненный вопрос для России — это поставки сухого молока, которое ввозилось до июня 2018-го дешевле, чем его можно было купить в России или привезти из других стран. И это сильно ударило по российскому рынку сырья. «Если объемы импорта сухого молока из Белоруссии вернутся к тем позициям, которые они имели в 2017 году, то, безусловно, это может сказаться на российском рынке. Однако многое будет зависеть от цен на белорусское сухое молоко. Если они будут находиться «в рынке», то ничего не случится: просто Беларусь вернет себе ту часть продукции, которая проходила по импорту из других стран. Если же цены снова будут чуть ниже мирового рынка, то это может серьезно повлиять на конъюнктуру в России», — спрогнозировал Груздев.



По его словам, после провала в 2017-м — начале 2018 года цены на молочное сырье в России увеличились, однако с учетом возросшей себестоимости производства еще не вернулись на комфортный для аграриев уровень. «И в этом смысле тот провал, который был в 2017 году, сельхозпроизводители еще не отыграли. А дальнейшего повышения цен сейчас ждать не приходится», — отметил Груздев. По данным российского Минсельхоза, с начала года цены сельхозпроизводителей на сырое молоко снизились на 1,1% и к 18 апреля в среднем по стране находились на уровне 24,31 руб./кг (без НДС). В прошлом году к этой дате средневзвешенная цена на сырое молоко составляла 22,46 руб./кг.

