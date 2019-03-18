Россельхознадзор запретил поставки продукции с белорусского филиала Danone

Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз молочной и молокосодержащей продукции с белорусского филиала Danone — «Данон Пружаны». Как следует из решения ведомства, ограничения действуют с 17 марта.



В письме, отправленном в ФТС и региональные управления Россельхознадзора, говорится, что такое решение принято «по результатам проведенной в период с 27 февраля по 2 марта 2019 года инспекции предприятий республики Беларусь». Связаться с представителем Россельхознадзора «Агроинвестору» не удалось.



Решение Россельхознадзора приведет к закрытию завода и потере людьми рабочих мест, сообщил «Агроинвестору» представитель Danone. По его словам, причиной ограничений являются «концептуальные разногласия, имеющиеся между компанией и руководством Россельхознадзора по вопросу внедрения системы электронной ветеринарной сертификации для готовой молочной продукции». Так, утверждает он, в ходе инспекции не были выявлены несоответствия требованиям техрегламентов в продукции предприятия, а были сделаны лишь замечания, касающиеся улучшения управления ветпрепаратами на фермах. «В районе, где проводилась проверка ферм-поставщиков, ограничения введены только на наше предприятие, ни одно из других предприятий не попало под запрет. Очевидно, столь избирательный подход Россельхознадзора говорит об «особом отношении» руководства данной организации к нашей компании», — отметил представитель Danone.



В 2018 году Россельхознадзор сообщал о выявлении нарушений на «Данон Пружаны». Как следует из материалов ведомства, в июне было зафиксировано два случая превышения массовой доли нитратов в молоке, выпускаемом предприятием. В результате в отношении производителя был введен режим усиленного контроля. В середине июля Россельхознадзор сообщил о повторном выявлении этого нарушения. Danone заявляет, что тогда претензии Россельхознадзора были признаны неправомерными наднациональным регулирующим органом ЕАЭС. Кроме того, ни эти, ни другие нарушения требований техрегламентов не были подтверждены в ходе инспекции в 2019 году.



Молочное предприятие в Пружанах вошло в состав группы Danone в ходе ее слияния с «Юнимилк» в 2010 году. Согласно собственным данным, мощности СООО «Данон Пружаны» позволяют перерабатывать до 350 т молока в сутки. Производство оснащено пятью линиями розлива, три из которых выпускают ультрапастеризованное молоко, две другие розливают пастеризованное молоко и молочные ультрапастеризованные коктейли. С июля 2013-го в производство введен новый участок по пастеризации сливок. Предприятие производит ультрапастеризованное молоко «Простоквашино», ультрапастеризованное молоко «Князь Вежич», пастеризованное молоко «Простоквашино» и ультрапастеризованные молочные коктейли «Смешарики», «Растишка», «Даниссимо».



По оценке INFOLine, в 2017-м Danone занимала третье место среди крупнейших российских производителей продуктов питания и напитков с выручкой 115 млрд руб. На территории России французская группа владеет 17 предприятиями и представлена в четырех направлениях бизнеса: молочные продукты (ТМ «Простоквашино», «Активиа», Danone, «Даниссимо» и др.), детское питание (Nutrilon, «Малютка»), специализированное питание, вода. В Белоруссии кроме завода «Данон Пружаны» группа владеет предприятием «Данон Шклов», который перерабатывает 150 т молока в сутки и производит 86-90 т сметаны, йогуртов и пастеризованного молока, указано на сайте компании.

