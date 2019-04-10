Россельхознадзор запретил ввоз белорусских яблок и груш

Россельхознадзор ввел временные ограничения на импорт из Беларуси яблок и груш. Как говорится в сообщении ведомства, такое решение принято с учетом того, что из этой страны «продолжает поступать плодоовощная продукция с неустановленным фитосанитарным статусом и фальсифицированными фитосанитарными сертификатами». Запрет будет действовать с 12 апреля до урегулирования сложившейся ситуации.



«За первую неделю апреля 2019 года на российско-белорусской административной границе в ходе работы мобильных групп совместно с ФТС России было задержано 39 автотранспортных средств с санкционной продукцией без фитосанитарных документов, из которых 36 — с яблоками и грушами», — сообщает пресс-служба ведомства. Кроме того, задержано 66 машин с яблоками и грушами, которые фитосанитарная служба Белоруссии сертифицировала как фрукты белорусского происхождения, рассказал «Интерфаксу» глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Однако, напомнил он, в прошлом году «белорусские коллеги нам заявляли, что отечественные яблоки и груши у них закончились еще в феврале».



В конце марта Россельхознадзор предупреждал о возможном введении запрета на реэкспорт плодоовощной продукции, поступающей в Россию из Беларуси. После этого белорусская сторона уведомила о прекращении сертификации плодов и овощей, прибывающей из третьих стран для растаможивания на территории Беларуси и дальнейшего реэкспорта в Россию.



По итогам 2018 года среди импортеров яблок в Россию Беларусь находилась на шестом месте. Согласно статистике ФТС, в прошлом году всего было поставлено 845 тыс. т свежих яблок, из них 7% (57 тыс. т) ввезли из Беларуси. Лидерами являются Молдавия (246 тыс. т), Китай (129 тыс. т) и Сербия (126 тыс. т). В то же время среди поставщиков груш Беларусь в прошлом году находилась на втором месте, уступая лишь Аргентине. По данным ФТС, из общего объема импортных поставок в 273 тыс. т груш четверть (69 тыс. т) была ввезена из Беларуси.



Однако то, что Беларусь является крупным поставщиком яблок и груш еще не означает, что она является их крупным производителем, отмечает президент Плодоовощного союза Анатолий Куценко. «Решение Россельхознадзора мы полностью поддерживаем. На рынке наводится порядок и прозрачность. Нашим производителям необходимо понимать, с кем они конкурируют. А невозможно конкурировать с яблоком, происхождение которого неизвестно», — сказал «Агроинвестору» Куценко. При этом он выразил уверенность, что запрет никак не скажется на ценах на российском рынке. «Будут поставки из других стран, мы не видим здесь проблемы. А главное, что в России сейчас остаются хранилища, заполненные отечественным качественным яблоком: запасы яблок на текущий момент превышают уровень прошлого года», — отметил он. А если кто-то попытается спекулировать, такие случаи станут предметом рассмотрения антимонопольных органов, предположил Куценко.



В том, что на российский рынок запрет не повлияет, уверен и президент Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала Игорь Муханин. Он подтвердил, что в России еще есть запасы яблок прошлогоднего урожая. Однако товарная груша в России практически не производится. «Но и в Беларуси своей груши практически нет, в основном — это реэкспорт, поэтому на ценах ограничения никак не скажутся», — сказал «Агроинвестору» Муханин.



По данным Минсельхоза США, Беларусь входит в топ-5 крупнейших импортеров груши: в сезоне-2018/19 эта страна, как ожидается, ввезет 150 тыс. т и при этом экспортирует 85 тыс. т. По яблокам Беларусь войдет в топ-3 импортеров с прогнозируемым объемом закупок в 400 тыс. т. Крупнейшим в мире импортером и яблок, и груш является Россия.



Между тем, Россельхознадзор не исключил введения запрета на ввоз клубники, шампиньонов и пекинской капусты из Беларуси. «Мы дальше рассматриваем другие виды продукции, нехарактерные для Белоруссии. Мы вынуждены такие меры предпринимать», — пояснил Данкверт агентству ТАСС. По его словам, в ходе проверки было установлено, что объем реально поставляемых из Беларуси в Россию шампиньонов в два раза превышает официально зарегистрированный объем этой продукции для поставок в нашу страну. Данкверт также сообщил, что на 15 апреля намечена встреча министров сельского хозяйства России и Беларуси. «Я думаю, что мы воспользуемся этим случаем, чтобы этот вопрос обсудить», — сказал он.

