Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
64.48
eur
72.5
moex
2577.45
brent
71.01
пшеница
457.2
сахар
12.78

Регионы
Россельхознадзор запретил ввоз белорусских яблок и груш
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
10 апреля 2019
На ценах ограничения не скажутся, заверяют в отрасли
В 2018 году Беларусь стала шестым поставщиком яблок в Россию и вторым — груш
Фото: Д. Абрамов

Россельхознадзор ввел временные ограничения на импорт из Беларуси яблок и груш. Как говорится в сообщении ведомства, такое решение принято с учетом того, что из этой страны «продолжает поступать плодоовощная продукция с неустановленным фитосанитарным статусом и фальсифицированными фитосанитарными сертификатами». Запрет будет действовать с 12 апреля до урегулирования сложившейся ситуации.

«За первую неделю апреля 2019 года на российско-белорусской административной границе в ходе работы мобильных групп совместно с ФТС России было задержано 39 автотранспортных средств с санкционной продукцией без фитосанитарных документов, из которых 36 — с яблоками и грушами», — сообщает пресс-служба ведомства. Кроме того, задержано 66 машин с яблоками и грушами, которые фитосанитарная служба Белоруссии сертифицировала как фрукты белорусского происхождения, рассказал «Интерфаксу» глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Однако, напомнил он, в прошлом году «белорусские коллеги нам заявляли, что отечественные яблоки и груши у них закончились еще в феврале».

В конце марта Россельхознадзор предупреждал о возможном введении запрета на реэкспорт плодоовощной продукции, поступающей в Россию из Беларуси. После этого белорусская сторона уведомила о прекращении сертификации плодов и овощей, прибывающей из третьих стран для растаможивания на территории Беларуси и дальнейшего реэкспорта в Россию.

По итогам 2018 года среди импортеров яблок в Россию Беларусь находилась на шестом месте. Согласно статистике ФТС, в прошлом году всего было поставлено 845 тыс. т свежих яблок, из них 7% (57 тыс. т) ввезли из Беларуси. Лидерами являются Молдавия (246 тыс. т), Китай (129 тыс. т) и Сербия (126 тыс. т). В то же время среди поставщиков груш Беларусь в прошлом году находилась на втором месте, уступая лишь Аргентине. По данным ФТС, из общего объема импортных поставок в 273 тыс. т груш четверть (69 тыс. т) была ввезена из Беларуси.

Однако то, что Беларусь является крупным поставщиком яблок и груш еще не означает, что она является их крупным производителем, отмечает президент Плодоовощного союза Анатолий Куценко. «Решение Россельхознадзора мы полностью поддерживаем. На рынке наводится порядок и прозрачность. Нашим производителям необходимо понимать, с кем они конкурируют. А невозможно конкурировать с яблоком, происхождение которого неизвестно», — сказал «Агроинвестору» Куценко. При этом он выразил уверенность, что запрет никак не скажется на ценах на российском рынке. «Будут поставки из других стран, мы не видим здесь проблемы. А главное, что в России сейчас остаются хранилища, заполненные отечественным качественным яблоком: запасы яблок на текущий момент превышают уровень прошлого года», — отметил он. А если кто-то попытается спекулировать, такие случаи станут предметом рассмотрения антимонопольных органов, предположил Куценко.

В том, что на российский рынок запрет не повлияет, уверен и президент Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала Игорь Муханин. Он подтвердил, что в России еще есть запасы яблок прошлогоднего урожая. Однако товарная груша в России практически не производится. «Но и в Беларуси своей груши практически нет, в основном — это реэкспорт, поэтому на ценах ограничения никак не скажутся», — сказал «Агроинвестору» Муханин.

По данным Минсельхоза США, Беларусь входит в топ-5 крупнейших импортеров груши: в сезоне-2018/19 эта страна, как ожидается, ввезет 150 тыс. т и при этом экспортирует 85 тыс. т. По яблокам Беларусь войдет в топ-3 импортеров с прогнозируемым объемом закупок в 400 тыс. т. Крупнейшим в мире импортером и яблок, и груш является Россия.

Между тем, Россельхознадзор не исключил введения запрета на ввоз клубники, шампиньонов и пекинской капусты из Беларуси. «Мы дальше рассматриваем другие виды продукции, нехарактерные для Белоруссии. Мы вынуждены такие меры предпринимать», — пояснил Данкверт агентству ТАСС. По его словам, в ходе проверки было установлено, что объем реально поставляемых из Беларуси в Россию шампиньонов в два раза превышает официально зарегистрированный объем этой продукции для поставок в нашу страну. Данкверт также сообщил, что на 15 апреля намечена встреча министров сельского хозяйства России и Беларуси. «Я думаю, что мы воспользуемся этим случаем, чтобы этот вопрос обсудить», — сказал он.

Показать еще

Статьи по теме
Лимит на яблоки
Россия запретила ввоз яблок из Белоруссии
Промышленное производство яблок превзошло сбор в частном секторе
Белоруссия ждет снятия ограничений на поставки молока
Россия запретила ввоз шампиньонов из Белоруссии

Читайте такжеПартнерский материал. Флагманы KUHN на выставке «Агрокомплекс 2019»

Рекомендации
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией