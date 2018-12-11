Промышленное производство яблок превзошло сбор в частном секторе

Производство свежих яблок в России в этом году вырастет на 143 тыс. т и превысит 1,5 млн т без учета Крыма. Об этом говорится в новом прогнозе Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA). В предыдущем обзоре, выпущенном в июне, американские аналитики, напротив, ожидали сокращения производства в России до 1,3 млн т из-за холодной погоды во время цветения деревьев в центре страны.



В том числе производство яблок в российском промышленном секторе в этом году выросло более чем на 100 тыс. т, говорится в декабрьском прогнозе. «Поддержка правительства подстегнула инвестиции, начиная с закладки новых садов и заканчивая улучшением содержания садов, в результате чего промышленное производство превысило непромышленное впервые с 2008/09», — отмечает FAS USDA.



Согласно прогнозу Ассоциации садоводов России, валовой сбор яблок в промышленном секторе в этом году может приблизиться к миллиону тонн. В начале лета ассоциация оценивала перспективы сбора на уровне 800 тыс. т, в августе повысила прогноз до 900 тыс. т. В прошлом году, по данным Минсельхоза, урожай составил 710 тыс. т. Такой рост связан с так называемым эффектом низкой базы: в 2017-м в центре страны во время цветения наблюдались заморозки, поэтому старые сады практически не плодоносили, говорил «Агроинвестору» президент Ассоциации садоводов Игорь Муханин. «В этом году неплохие урожаи были получены как со старых садов с полной загрузкой, так и с молодых», — обращал внимание он.



Более высокое предложение яблок на внутреннем рынке, как ожидается, приведет к сокращению импорта в Россию, который в этом сезоне составит 815 тыс. т против 859 тыс. т в 2017/18, ожидает Минсельхоз США. Тем не менее наша страна с большим отрывом сохранит в этом сезоне статус крупнейшего в мире покупателя свежих яблок с долей почти 14%. За Россией, как и в прошлом сезоне, будет следовать Евросоюз (493 тыс. т в 2018/19 против 528 тыс. т в 2017/18) и Белоруссия (400 тыс. т и 223 тыс. т соответственно). Одновременно Евросоюз выйдет на первое место среди стран-производителей с отгрузкой за рубеж 1,4 млн т. Китай опустился на вторую позицию с 1,05 млн т.



В мире в сезоне-2018/19 ожидается сокращение урожая яблок до восьмилетнего минимума. «Глобальное производство упадет на 5,6 млн т до 68,6 млн т: вызванные погодой потери в Китае не смогут быть компенсированы наращиванием сборов в Евросоюзе», — говорится в прогнозе. Урожай в Китае, крупнейшем в мире производителе яблок, как ожидается, упадет на 25% до 31 млн т, самого низкого уровня за последние девять лет. К сокращению производства привели заморозки, возникшие в апреле в ключевых производящих провинциях, а также сильные дожди и град в мае. В результате экспорт китайских яблок в текущем сезоне, как ожидается, снизится на 18% до 1,1 млн т.



По данным Минсельхоза России, в 2017 году многолетние плодовые и ягодные насаждения в стране занимали 181 тыс. га, из них 97 тыс. га были плодоносящими. В течение прошлого года было заложено 15,2 тыс. га садов, в том числе 11 тыс. га — интенсивного типа. В этом году такие темпы должны сохраниться — план составляет 15 тыс. га, в том числе 8 тыс. га будет заложено осенью, рассказывал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на «правительственном часе» в Госдуме 19 сентября. «Сохраняя существующие темпы закладки, мы уже в ближайшие годы сможем заместить импорт плодов и ягод отечественной продукцией», — прогнозировал министр. Почти 74% всех плодовых и ягодных насаждений в стране приходится на яблони.



Согласно прогнозу Муханина, к 2024 году урожай яблок в промышленном секторе может достичь 1,2-1,3 млн т, что позволит сократить долю импорта по меньшей мере вдвое. В 2017 календарном году, по данным ФТС, в Россию было ввезено 709 тыс. т свежих яблок на $406 млн. Крупнейшими поставщиками стали Сербия (32%), Молдавия (22%) и Китай (16%). Как подсчитали в Ассоциации садоводов, ежегодно в стране закладывается от 10-14 тыс. га садов интенсивного типа, урожайность которых составляет от 40 т/га до 70 т/га.

