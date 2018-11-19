Урожай яблок может достигнуть миллиона тонн

По прогнозу Ассоциации садоводов России, валовый сбор яблок в промышленном секторе в этом году может приблизиться к миллиону тонн. В начале лета ассоциация оценивала перспективы сбора на уровне 800 тыс. т, в августе повысила прогноз до 900 тыс. т. В прошлом году, по данным Минсельхоза, урожай составил 710 тыс. т.



Увеличение производства связано с тем, что в 2017-м погодные условия были не благоприятными для садоводов: в Центре страны во время цветения прошло два заморозка, поэтому старые сады практически не плодоносили, напоминает президент Ассоциации садоводов Игорь Муханин. «В этом году неплохие урожаи были получены как со старых садов с полной загрузкой, так и с молодых», — рассказал он «Агроинвестору».



Благодаря высокому сбору, цены на яблоки в этом году будут несколько ниже, чем в предыдущем. Правда, скажется не только увеличение урожая в нашей стране, но и рекордный сбор — 4,5 млн т — в Польше. «Как бы мы ни старались не допускать поставок польских яблок в Россию, они все равно попадают на наш рынок через Белоруссию, Молдавию, Сербию», — делится Муханин.



По данным Росстата, к 1 ноября яблоки стоили в среднем на 4% дешевле, чем в декабре 2017-го. Эксперт связывает такую динамику с тем, что с начала сентября до середины ноября спрос на сортовые яблоки фактически отсутствует. «В этом году еще до конца первой недели ноября из заброшенных садов машинами вывозили дешевые несортовые яблоки. Но как только начинаются морозы, эта продукция отходит, и спустя неделю-две, когда ее запасы на прилавках заканчиваются, начинаются поставки [более дорогих] сортовых яблок», — поясняет эксперт.



По его словам, сегодня крупные российские предприятия поставляют на рынок высококачественные сортовые яблоки, соответствующие европейским стандартам по показателям твердости, цветности, требованиям к упаковке и маркировке. А вот продукция фермерских хозяйств, работающих с сетями, чаще классифицируется как «сезонная» - такой ход позволяет ритейлерам закупать и продавать ее дешевле, знает эксперт.



До введения в 2014 году продэмбарго 70-90% яблок в магазинах было импортными. Промышленное производство было неразвито и составляло около трети объема рынка, в том числе более половины приходилось на яблоки для переработки, рассказывает руководитель дивизиона «Сады» агрохолдинга «АФГ Националь» Олег Рьянов. Большая же часть отечественных яблок выращивалась в ЛПХ и не попадала на полки супермаркетов. «При емкости рынка товарного яблока примерно в 1 млн т торговые сети столкнулись с дефицитом и вынуждены были начать принимать на реализацию яблоки, которые ранее отправлялись в переработку — на соки, варенье, пюре и пр. Как следствие, качество яблок в магазинах заметно упало», — отмечает он.



С другой стороны, санкции стали стимулом для развития собственного производства, однако плодоводство — одна из тех отраслей, где невозможно получить быстрый результат, продолжает Рьянов. Например, яблоневые сады, заложенные по суперинтенсивной технологии, вступают в плодоношение на третий-пятый год с момента закладки, традиционные (экстенсивные) сады — на 10-й год. «Ситуация постепенно улучшается: производители закладывают новые насаждения, часть из них — по интенсивной и суперинтенсивной технологии. Однако должно пройти время, прежде чем потребитель увидит результаты этой работы», — говорит он.



При этом пока отечественное плодоводство находилось если не в упадке, то в стагнации, уровень мировых технологий шагнул далеко вперед. По данным Плодоовощного союза, средняя урожайность в России составляет 11 т/га, что в 1,5 раза ниже среднемировой. Площадь многолетних насаждений превышает 160 тыс. га, но из них плодоносящие — всего 90 тыс. га. «Большая часть яблоневых садов в нашей стране — это сады традиционного (экстенсивного) типа, в которых практически невозможно получить яблоки того качества и сортового разнообразия, к которому привык потребитель за годы обильного импорта», — признает Рьянов.



Именно поэтому в условиях ограниченного ввоза из-за рубежа и ожидания результатов развития отечественного плодоводства, в магазинах нередко встречаются так называемые «сезонные яблоки» - без указания сортовой принадлежности или разносортица. По словам Рьянова, сады высокой интенсивности, которые появляются в последние годы и позволяют производить высококачественные товарные яблоки ведущих мировых сортов, пока не вышли на объемы производства, позволяющие полностью обеспечить потребности торговых сетей в товарном яблоке. При этом небольшие производители обычно не могут поставить необходимый торговой сети объем яблок одного сорта, поэтому супермаркеты закупают продукцию у нескольких поставщиков, отсюда — несоответствие стандартам, разнокалиберность и пр., поясняет он.



Муханин затрудняется оценить, каким может быть импорт яблок в этом году: все будет зависеть от того, будет ли принято решение приостановить поставки из-за рубежа. «Если ввоз не приостановить, то есть опасения, что наши производители не смогут продать свой урожай», — предупреждает он. По данным ФТС, в 2017 году в Россию было ввезено 709 тыс. т свежих яблок на $406 млн. Крупнейшим поставщиком с долей в 32% стала Сербия, далее шли Молдова (22%) и Китай (16%). С января по сентябрь 2018-го года импорт яблок составил 626 тыс. т на $409 млн. 19,4% пришлось на поставки из Молдовы, 18,4% — из Сербии, 18,2% — из Китая.



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