Лимит на яблоки

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию по итогам парламентских слушаний о проблемах и перспективах развития садоводства в России в числе прочего рекомендовал правительству поручить Минпромторгу при участии смежных министерств и ведомств, научного сообщества, отраслевых союзов и ассоциаций разработать меры защиты рынка плодов и ягод от недобросовестной конкуренции со стороны зарубежных производителей. Они должны включать поэтапное введение сезонных квот на импорт отдельных видов плодово-ягодной продукции (в частности, яблок) и повышение ввозных пошлин.



Не больше 40% импорта в сезон

Президент Национального союза производителей плодов и овощей Анатолий Куценко пояснил, что введение квот позволит снизить избыточное сезонное предложение импортных яблок. В периоды массового предложения продукции отечественного производства (сентябрь-март), объем помесячного заполнения рынка российскими и импортными яблоками должен быть на уровне 60/40%, говорится в рекомендациях профильного комитета. Плодоовощной союз считает, что нужно ограничить ввоз в первом полугодии и особенно в первом квартале. «Первое полугодие нового календарного года — это главный период, где мы должны отстаивать свои интересы, без этого мы не сможем оставить рынок за собой», — сказал Куценко. В свою очередь Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края полагает, что при отсутствии форс-мажорных обстоятельств необходимо запретить или существенно ограничить ввоз яблок с 15 августа по 1 февраля.







По оценке Плодоовощного союза, в прошлом году валовой сбор яблок в сельхозорганизациях и КФХ был на уровне 1 млн т. Минсельхоз сообщает, что общий объем производства составил 1,75 млн т, в том числе 985 тыс. т пришлось на товарный сектор. Импорт, согласно ФТС, составил около 850 тыс. т, в том числе почти 490 тыс. т ввезли в первом полугодии. По сравнению с 2017-м объем увеличился на 130 тыс. т. Основным поставщиком яблок в нашу страну была Молдова с 246 тыс. т (29%). По сравнению с 2015 годом страна нарастила отгрузки яблок в Россию почти в пять раз, акцентировал Куценко, отметив, что ее продукция одна из самых дешевых. В среднем в прошлом году в пересчете на рубли молдавские яблоки закупались по 27,2 руб./кг, говорится в материалах союза. Для сравнения, Китай — второй по величине поставщик яблок в Россию (129 тыс. т, 15%) — отгружал их по 41,6 руб./кг, Сербия (третье место со 125 тыс. т) — по 53,6 руб./кг. «Нужно использовать механизм тарифной квоты и ввозить яблоки в Россию на основе прогнозов баланса спроса и предложения отечественных производителей», — уверен Куценко.



Агрокомитет Совета Федерации также обращает внимание, что существует нерегистрируемый импорт яблок и он составляет «значительную величину». Это может быть сдерживающим фактором для развития отечественного промышленного садоводства, отмечают сенаторы. Часть продукции поступает из-за рубежа по «серым» схемам, подтверждает Куценко, поэтому государство должно уделять больше внимания регулированию рынка плодов и овощей. «Нужно усиливать работу контролирующих надзорных органов, которые обеспечивали бы защиту рынка, как это принято в других странах, когда любой поставщик импортной продукции обязательно аттестован и сертифицирован», — сказал он «Агроинвестору». В ходе парламентских слушаний Куценко подчеркнул, что бесконтрольное поступление в страну дешевой продукции вызывает беспокойство. Торговые сети напрямую закупают овощи и фрукты за рубежом, не разбираясь в технологии их производства, в том, какие препараты применялись при выращивании и разрешено ли их использование в нашей стране. В результате неизвестно, насколько такая продукция безопасна для потребителей. «Мы считаем, что нужно вернуть Россельхознадзору полномочия по контролю и аттестации зарубежных поставщиков», — отметил Куценко.



Агрокомитет Совета Федерации рекомендовал правительству рассмотреть возможность наделения Россельхознадзора полномочиями по осуществлению контроля (надзора) зарубежных производителей, выращивающих плодовую продукцию, предназначенную для экспорта в Россию, на предмет безопасности применения пестицидов и агрохимикатов по принципу «от поля до прилавка».





Фото: «Агро-Белогорье»



Дефицит яблок — почти 6 млн тонн

Согласно нормам потребления, утвержденным Минздравом, потребность жителей России в плодах и ягодах составляет 100 кг на человека в год, в том числе 50 кг яблок. По словам первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Митина, в масштабах страны потребность в яблоках оценивается на уровне 7,3 млн т. Удовлетворение потребностей в свежих плодах и ягодах составляет около 50%, что значительно меньше показателей развитых стран. Дефицит яблок в соответствии с рациональным нормам потребления составляет около 5,7 млн т, однако фактическое потребление еще ниже, говорится в материалах к парламентским слушаниям. По оценке Минсельхоза, самообеспеченность плодовой продукцией в среднем составляет около 27%.







Однако ситуация постепенно меняется. Общий объем господдержки садоводства с 2013-го по 2018 год составил 13,7 млрд руб., благодаря чему было заложено 78,4 тыс. га новых садов, в том числе 51,5 тыс. га (65,7%) интенсивных, напомнил Митин. Правда, из-за отсутствия нормативно-законодательного закрепления определений «интенсивного садоводства» и «высокоинтенсивного садоводства» оценки доли таких садов разнятся. Например, по данным Минобрнауки, сейчас в России 90% площадей приходится на экстенсивные сады, тогда как интенсивные занимают не более 5%.



Анатолий Куценко уверен, что федеральный центр должен установить четкие определения, какой сад считается традиционным, интенсивным и суперинтенсивным, а также систематизировать поддержку. «Сейчас какие-то регионы дают 400 тыс. руб. на закладку сада, какие-то 500 тыс. руб., а кто-то и до 800 тыс. руб., — сравнивает он. — При этом нужен более комплексный подход, важно учитывать состояние садов и то, какую продукцию они дают — товарную или нет». О проблеме градации садов «Агроинвестору» рассказал и гендиректор холдинга «АФГ Националь» (реализует проект производства яблок в Краснодарском крае) Юрий Белов. По его словам, в прошлом году было принято давно ожидаемое решение — дифференциация субсидий на возмещение части затрат на закладку многолетних плодовых насаждений в зависимости от количества саженцев на один гектар. «Введено две градации: от 800 до 2499 и от 2500 и более саженцев. Но в суперинтенсивном саду плотность посадки деревьев составляет от 2,8 тыс. до 7,6 тыс. на гектар, — уточнил он. — То есть доля субсидируемых затрат для суперинтенсивных садов по-прежнему остается значительно ниже, чем для других типов садов, даже с учетом дифференцированной субсидии». При этом выход товарного яблока в традиционном саду составляет 40%, а в интенсивном — 75%, добавляет Куценко. Эти инициативы профильный комитет Совета Федерации также поддержал.



По данным Минсельхоза, в прошлом году в стране было заложено почти 17 тыс. га садов при плановом показателе в 11,5 тыс. га. Такая же площадь предусмотрена на 2019-й, однако ведомство рассчитывает, что результат будет на уровне 2018 года. До 2025 года планируется заложить почти 82 тыс. га новых садов, из них не менее 70% придется на сады интенсивного типа. Объем товарного производства к этому времени должен увеличиться до 1,7 млн т.



По оценке Плодоовощного союза, в идеальных условиях уже к 2023 году отечественное производство яблок может заместить импорт. «Для оптимального функционирования рынка яблок, нужно сокращать ввоз на 130-150 тыс. т в год. Это как раз даст возможность формировать цену на рынке и окупать затраты, которые несут садоводы», — считает Куценко. Однако торговые сети планируют компенсировать рост потребления за счет импорта, не обращая внимания на возможности российских производителей, сетует он. «Сейчас реализация яблок из хранилищ идет более низкими темпами, чем год назад, — знает он. — Это еще один негативный сигнал по формированию цены на новый урожай, притом, что предложение в этом сезоне почти на 500 тыс. т больше, чем было в 2017 году».





Фото: М. Стулов



Проблемы с хранением и не только

Чтобы успешно конкурировать с импортом и замещать его, нужно в течение всего года, а не только в период сбора урожая предлагать качественную продукцию, а для этого необходимо развивать систему хранения. По данным Минсельхоза, суммарная мощность имеющихся в стране 182 плодохранилищ составляет 444 тыс. т, однако значительная их часть сильно изношена. Обеспеченность отрасли садоводства холодильными емкостями составляет менее 40%, тогда как в странах ЕС — около 85%.



По мнению Куценко, создание стимулов для инвестирования в это направление — главный вызов для власти. По оценке союза, к 2025 году с учетом планируемого роста производства яблок, мощность плодохранилищ должна достигнуть 1,8 млн т. Для этого союз предлагает увеличить до 50% долю возмещения прямых понесенных капзатрат, а также предоставлять плодоводческим кооперативам гранты на строительство плодохранилищ — не менее 60% от проектной стоимости объекта с привязкой закладки многолетних насаждений к возведению собственных плодохранилищ или их аренде. Это позволит снизить объемы сброса яблок по низким ценам мелкими производителями в период массовой уборки, полагает Куценко.



Для развития садоводства высокой интенсивности в силу его капиталоемкости принципиально важно субсидирование капзатрат, соглашается Белов. Сейчас возмещается 20% на строительство хранилищ. «Это хорошая мера, но на фоне других европейских стран в части господдержки садоводства мы пока в числе отстающих», — сожалеет он. Агроведомство Кубани считает меры поддержки по этому направлению крайне неэффективными: компенсировать 20% стоимости недостаточно, тем более что и эти средства труднодоступны сельхозпроизводителям, говорится в письме министерства о парламентских слушаниях по садоводству. «Необходимо рассмотреть вопрос об упрощении правил получения данной субсидии, также увеличить ставки субсидии до 80% от фактической стоимости строительства плодохранилищ», — пишут чиновники. Краснодарскому краю, по оценке регионального агроведомства, не хватает хранилищ общей мощностью 150 тыс. т, инвестиции в их создание оцениваются в 7,5 млрд руб. В рекомендациях Совета Федерации не упоминается об увеличении для отрасли доли возмещаемых капзатрат.



Кроме того, участники парламентских слушаний решили, что для дальнейшего развития производства товарных яблок важно привлекать инвестиции в развитие питомниководства для обеспечения производства не менее 25 млн саженцев в год. Общую потребность в саженцах Минсельхоз оценивает примерно в 30 млн штук. В первом полугодии 2018-го импорт саженцев составил 19,8 млн штук — на 32% больше годового объема 2017-го.



Также стоит предусмотреть возможность включения сортов в реестр без проведения дополнительных испытаний на госсортучастках, на основании однолетних производственных данных хозяйства. А для повышения конкурентоспособности отрасли необходимо принять меры по выравниванию налоговой нагрузки и понизить ставку НДС на плодово-ягодную продукцию с 20% до 10%. Не менее острым остается вопрос технического оснащения садоводства. Более 75% используемой техники, инструментов, материалов являются импортными, что увеличивает себестоимость конечной продукции. Кроме того, необходимо скорректировать программу подготовки и переподготовки кадров, поскольку нынешние методы не отвечают требованиям ведения интенсивного сада.

