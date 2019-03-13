Правительство обсуждает снижение НДС вдвое на фрукты и ягоды

Правительство обсуждает вопрос о снижении ставки НДС на фрукты и ягоды с 20% до 10%, сообщил вице-премьер Алексей Гордеев на «правительственном часе» в Совете Федерации. «Сейчас идет дискуссия в рамках правительства с финансовым блоком. Но я надеюсь, может быть, даже уверен, что председатель правительства примет окончательное решение. И считаю это правильным, поскольку это витаминная продукция, в том числе ее потребляют — и, может, даже прежде всего — дети», — сказал Гордеев (цитата по видеозаписи заседания).



Вице-премьер напомнил, что предложение о снижении НДС на плоды и ягоды до 10% прозвучало в ноябре прошлого года на совещании в Ставропольском крае с участием президента Владимира Путина и председателя правительства Дмитрия Медведева. «На мой взгляд, тогда уже было принято однозначное решение, чтобы в отношении этой продукции сделать НДС 10%», — сказал Гордеев. Он добавил, что в первую очередь снижение ставки должно касаться яблок, с учетом того, что их производство активно развивается, и Россия уже смогла обеспечить себя этой продукцией на 60%.



Совещание в Ставропольском крае, посвященное сельскому хозяйству, состоялось 9 октября. После него Владимир Путин дал ряд поручений, одно из них — «установление ставки НДС в размере 10% в отношении операций по реализации отдельных видов плодово-ягодной продукции». Предложения по этому поручению правительство должно было представить до 20 ноября 2018 года.



Вопрос о снижении налога на фрукты поднимается последние четыре года, отмечает президент Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала Игорь Муханин. «Против всегда выступало Минэкономразвития, которое не хочет потерять в том числе и НДС с импортируемой продукции», — рассказал «Агроинвестору» Муханин. Он напомнил, что Россия ввозит из-за рубежа 1,1 млн т плодов. «Однако внутреннее производство увеличивается ежегодно в среднем на 200 тыс. т. И с такими темпами в течение пяти лет более половины импорта мы заместим», — спрогнозировал он.



При этом Муханин отметил, что снижение НДС не подрзумевает уменьшения цен на фрукты. «Это означает, что наши производители будут меньше платить налогов и будут иметь больше возможностей вкладывать средства в развитие», — пояснил он. Кроме того, государство помогает садоводам различными субсидиями. «Какой смысл одной рукой давать миллиарды на закладку садов, а другой — отбирать их через НДС?», — задается вопросом Муханин. В соответствии со ст. 164 Налогового кодекса, пониженная ставка НДС в 10% действует на овощи, включая картофель, а также скот и птицу, мясо и мясопродукты, яйца, молоко и молокопродукты, сахар, зерно, комбикорма, муку, маргарин, крупы, море- и рыбопродукты, продукты детского и диабетического питания.



По данным Минсельхоза, в 2018 году промышленное производство плодов и ягод в России превысило 1,1 млн т. К началу прошлого года, по данным Росстата, в сельхозорганизациях насчитывалось 140,4 тыс. га многолетних насаждений, из которых 107,7 тыс. га приходилось на семечковые агрокультуры, 15,1 тыс. га — на косточковые, 10,6 тыс. га — на ягодники, 73,2 тыс. га — на виноградники. По итогам прошлого года, по оценке Минсельхоза, появилось еще 15,7 тыс. га новых садов, а до 2025-го ведомство планирует закладку более 100 тыс. га плодово-ягодных насаждений.

