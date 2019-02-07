Продовольствие в январе подорожало на 1,3%

Цены на продукты питания в России в прошлом месяце выросли в среднем на 1,3%, сообщил Росстат. Таким образом, продовольственная инфляция замедлилась по сравнению с декабрем, когда увеличение составило 1,7%, однако в годовом выражении, напротив, ускорилась до 5,5% против 4,7% в декабре 2018-го.



Без учета алкогольных напитков продовольственные товары в январе подорожали на 1,4%. Среди основных позиций снижение цен наблюдалось лишь на подсолнечное масло, которое за месяц подешевело на 0,1%. Наиболее сильно выросли цены на плодоовощную продукцию — на 6,3%, а в годовом выражении рост цен составил 7,3%. Как отмечает Росстат, существенное удорожание в январе отмечалось на большинство наблюдаемых видов плодоовощной продукции. Так, томаты стали дороже на 17,2%, белокочанная капуста — на 14,1%, огурцы — на 13,4%, виноград — на 12,1%, картофель, репчатый лук и морковь — на 6,4-7,5%, говорится в сообщении статведомства. В то же время апельсины подешевели на 2,5%, лимоны — на 0,4%.



Как говорила ранее «Агроинвестору» гендиректор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина, повышение цен на овощи в январе — обычное явление для этого периода: рост происходит с октября до апреля-мая, причем пик приходится на новогодние праздники. Так, по данным Росстата, в январе 2017 года огурцы и томаты подорожали на 25-28%, а в январе 2015-го — на 40-41%. Кроме того, предполагал президент Плодоовощного союза Анатолий Куценко, рост цен мог быть связан с проблемами с поставками в период новогодних праздников.



Также повышение цен отмечено на все виды круп и бобовых. Наиболее существенно подорожало пшено, потребительские цены на которое из-за сокращения посевных площадей выросли в течение 2018 года в 1,8 раза. В январе цены на пшено увеличились еще на 3,9%, а к 4 февраля превысили отметку в 60 руб./кг, и предпосылок для их снижения эксперты не видят. Манная крупа в прошлом месяце стала дороже на 2,2%, овсяная и перловая — на 1,7%, гречневая — на 1,5%.



Розничные цены на мясо и птицу в январе поднялись на 0,5%, наиболее значительно выросли цены на мясо индейки, отмечает Росстат, не уточняя показатель прироста в этом сегменте (в декабре средняя цена на мясо индейки в стране оценивалась в 361,88 руб./кг). При этом свинина в течение прошлого месяца подешевела на 0,4%, однако по сравнению с началом февраля 2018-го цены на нее по-прежнему на 7,6% выше: к 4 февраля свинина (кроме бескостного мяса) в среднем по стране продавалась за 273,43 руб./кг, в то время как 5 февраля 2018-го — за 254,02 руб./кг. Стоимость куриных яиц и сахара, в прошлом году ставших лидерами по росту цен среди основных продуктов питания, в январе увеличилась еще на 1,2% и 1% соответственно. Хлеб и хлебобулочные изделия за месяц подорожали на 0,8%, молоко и молочная продукция — на 0,6%.



Рост потребительских цен в целом в январе составил 1%, в годовом выражении инфляция ускорилась с 4,3% до 5% — максимального значения с января 2017 года. Такая динамика была ожидаема на фоне повышения ставки НДС и первого этапа индексации тарифов на ЖКХ, причем она оказалась даже чуть меньше прогнозов аналитиков. Так, консенсус-прогноз экономистов по инфляции на январь, подготовленный «Интерфаксом» в конце месяца, равнялся 1,1%, а по годовой инфляции — на уровне 5,1%. Центробанк прогнозировал, что в первом полугодии инфляция ускорится, достигнув максимума, однако во втором полугодии рост будет замедляться и «на конец 2019 года инфляция составит 5-5,5%».



Что касается цен на продукты питания, то, как заявлял вице-премьер Алексей Гордеев, предпосылок для их роста выше уровня инфляции нет, хотя и «могут быть всплески по каким-то конкретным видам продукции». «Руспродсюз» оценивал, что в первом квартале рост цен на продовольствие может составить до 8%. По итогам прошлого года инфляция составила 4,3%, при этом основной вклад в инфляцию внесла динамика цен на продовольственные товары — 1,7 п. п. из 4,3%, отмечало Минэкономразвития.

