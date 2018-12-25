Пшено за год подорожало втрое

Средние цены на просо, реализуемое российскими сельхозорганизациями, в ноябре составили 15,8 тыс. руб./т, что втрое выше, чем в ноябре 2017-го, следует из данных Росстата. В том числе в Саратовской области, на которую в этом году пришлось более 40% посевов агрокультуры, просо в прошлом месяце продавалось по 18 тыс. руб. против 5,3 тыс. руб./т годом ранее.

Как следствие пшено в этом сезоне стало самой дорогой крупой в России. Оптовые цены на него за год выросли в 2,9 раза и в ноябре составляли в среднем 32,3 тыс. руб./т против 11,1 тыс. руб./т в ноябре 2017-го. Для сравнения, средняя оптовая цена риса находилась на уровне 29,6 тыс. руб./т, гречневой крупы — 19,2 тыс. руб./т, манной - 17,5 тыс. руб./т, перловой - 12,4 тыс. руб./т. Розничные цены на пшено за последние 12 месяцев выросли на 70% до 53,17 руб./кг — максимального значения с августа 2011 года.

Основной причиной изменения ценовой конъюнктуры является размер посевных площадей проса в последние два года, отмечает «АБ-Центр». «В 2016 году площади выращивания проса в России составляли 435,5 тыс. га. В 2017 году они сократились до 265,6 тыс. га (согласно уточненным данным по итогам сельхозпереписи, — 264,8 тыс. га. — «Агроинвестор»), а в 2018 году — до 258,7 тыс. га. Уменьшение посевов привело к падению сборов проса и снижению объемов производства крупы», — констатируют аналитики.

При этом в сентябре и октябре этого года наблюдалось некоторое восстановление производства. Если в июле в стране было произведено 4,1 тыс. т пшена, в августе — 4,3 тыс. т, то в сентябре и октябре — 6,1 тыс. т и 6,3 тыс. т. Однако это всего лишь сезонный рост, акцентирует «АБ-Центр»: объем, произведенный за сентябрь-октябрь по сравнению с объемом за аналогичный период прошлого года сократился на 20,2%. «Что касается сравнений за более длительный отрезок времени, то в январе-октябре 2018 года произвели 54 тыс. т пшена. По отношению к показателям годичной давности объемы сократились на 19,3%, двухгодичной давности — на 16,5%», — отмечается в исследовании «АБ-Центра».

По уточненным данным Росстата, в 2017-м урожай проса составил 316 тыс. т, что значительно меньше потребностей внутреннего рынка (по оценке ИКАР, 450-500 тыс. т). И если в сезоне-2017/18 нехватка сырья покрывалась переходящими запасами от предыдущих урожаев (629 тыс. т в 2016-м и 572 тыс. т в 2015-м), то сейчас запасов практически не осталось. В этом году валовой сбор проса может вновь быть значительно ниже внутреннего потребления и составить около 250 тыс. т, сказала «Агроинвестору» замдиректора ИКАР Ирина Глазунова. В Саратовской и Ростовских областях, крупнейших производителях агрокультуры, растения пострадали от жары и засухи. При этом экспорт проса в прошлом зерновом сезоне был весьма высоким — 77 тыс. т против 41 тыс. т в 2016/17, отмечает Глазунова.

В результате низкого производства не исключено, что цена до конца сезона может еще вырасти. «Рост цен может сохраниться еще какое-то время, однако в дальнейшем он упрется в спрос производителей пшена», — полагает Глазунова. Кроме того, так как потребление пшена незначительно, динамика цен на него на состояние продуктового рынка сильно не повлияет.