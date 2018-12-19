Аграрии пессимистично смотрят на перспективы АПК в 2019 году

Большинство представителей российского аграрного сектора положительно оценили его состояние в 2018 году, пришли к выводу аналитики консалтинговой компании Deloitte в исследовании «Обзор рынка сельского хозяйства» (есть в распоряжении «Агроинвестора»), составленном по результатам опроса компаний АПК. Так, значение индекса «Состояние АПК» в этом году выросло с 0,33 до 0,4 (измеряется в границах от -1 до 1, где единица — максимально положительный результат оценки).

В то же время произошло одновременное снижение доли позитивных оценок относительно перспектив развития АПК. В результате индекс «Перспективы АПК» снизился с 0,17 до 0,10. Из числа опрошенных компаний лишь 30% оптимистично оценивают развитие отрасли в следующем году — это минимальный показатель за четыре года исследований (в 2017-м — 45%). «Существенных изменений в перспективах развития отрасли не ожидают 57% компаний», — отмечают аналитики Deloitte.

При этом перспективы развития собственной компании в 2019 году респонденты оценивают с большим оптимизмом, за год этот показатель вырос с 0,19 до 0,22. Текущее состояние дел внутри компаний оценивается и вовсе как положительное: значение соответствующего индекса оказалось равно 0,59 (в 2017-м — 0,49). Основной стратегией в 2018 году респонденты назвали увеличение объемов производства (0,70). При этом стратегия сокращения расходов, которая лидировала в последние три года, в этом году опустилась на третье место (0,68). На втором месте среди приоритетных направлений деятельности компаний — повышение производственно-технического потенциала (ввод новых мощностей — 0,68).

Что касается основных проблем, с которыми столкнулись агрокомпании в 2018-м, то на первое место вышла высокая стоимость энергетических ресурсов, в предыдущем исследовании занимавшая лишь 4-ю позицию. За год значимость этой проблемы выросла с 0,22 до 0,38. На втором месте среди проблем отрасли — недостаточность государственной поддержки и финансирования (0,36), на третьем — нехватка квалифицированных кадров (0,30).

У снижения оптимизма аграриев по отношению к 2019 году есть четыре основные причины, говорит руководитель проектов практики АПК компании «НЭО Центр» Максим Никиточкин. Во-первых, это непосредственное приближение к перепроизводству (полной самообеспеченности) по широкому ряду сегментов АПК: тепличные овощи, свиноводство, птицеводство и производство сахара, что ведет к значительному давлению на цены производителей. «В молочной отрасли в 2018 году произошло снижение цен на молоко, но при этом был рост издержек. Аналогичная ситуация сложилась и в масложировой отрасли», — напомнил Никиточкин «Агроинвестору».

Вторая причина — снизившиеся или вовсе отмененные компенсации части капитальных затрат по новым проектам, продолжает эксперт. Третья — существенно растущие издержки: стоимость топлива, семян, СЗР, удобрений, скота, оборудования (из-за девальвации рубля), но при этом отсутствие возможности компенсировать этот рост аналогичным повышением отпускных цен вследствие затяжного падения реально располагаемых доходов населения. «И еще одна причина — переключение государственной поддержки в пользу экспорта, что не находит понимания у большинства аграриев ввиду их ориентированности исключительно на внутренний рынок», — отмечает Никиточкин.

В марте опрос аграриев показал, что в 2018 году 67% компаний рассчитывали увеличить доход. Среди причин повышения доходности 59% хозяйств указали на намерение повысить качество продукции, 55% — на низкую себестоимость. Еще четверть респондентов рассчитывала на высокие цены на растениеводческую продукцию, при этом поднять отпускную цену планировали чуть менее половины опрошенных компаний (48%), две трети из них — до 10%.