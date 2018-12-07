Агроинвестор



По итогам девяти месяцев 2018 года общий объем производства мяса увеличился на 4,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Прирост наблюдался и по птице (+1,4%), и по свинине (+9,9%), и по говядине (+6,9%), отмечает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Анна Кудрякова. По мнению гендиректора Национального союза свиноводов (НСС) Юрия Ковалева, в уходящем году объемы выпуска всех видов мяса прибавят 3-3,5%, или 350 тыс. т в убойном весе. Около 10,6 млн т составит общее производство, в то время как годом ранее было получено 10,2 млн т, прогнозирует замруководителя Национальной мясной ассоциации (НМА) Максим Синельников.