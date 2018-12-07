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Аналитика
Мясные рынки дошли до точки. Обеспеченность свининой составляет почти 100%, а по птице ожидается откат
Алена Белая
Агроинвестор
7 декабря 2018
В 2018 году российское производство мяса продолжало увеличиваться. По итогам двенадцати месяцев прибавка может составить 3-3,5%, или до 350 тыс. т в убойном весе. Замедляет темпы птицеводческая отрасль, что уже успело сказаться на оптовых и розничных ценах
журнал «Агроинвестор»
декабрь 2018
Из-за повышения цен на зерно себестоимость увеличится на 10%
Фото: Shutterstock


По итогам девяти месяцев 2018 года общий объем производства мяса увеличился на 4,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Прирост наблюдался и по птице (+1,4%), и по свинине (+9,9%), и по говядине (+6,9%), отмечает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Анна Кудрякова. По мнению гендиректора Национального союза свиноводов (НСС) Юрия Ковалева, в уходящем году объемы выпуска всех видов мяса прибавят 3-3,5%, или 350 тыс. т в убойном весе. Около 10,6 млн т составит общее производство, в то время как годом ранее было получено 10,2 млн т, прогнозирует замруководителя Национальной мясной ассоциации (НМА) Максим Синельников.

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