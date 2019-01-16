Алексей Гордеев: предпосылок для роста цен на продукты нет

Общих предпосылок для роста цен на продовольственные товары выше уровня инфляции нет, заявил вице-премьер Алексей Гордеев в кулуарах Гайдаровского форума. «С точки зрения продовольственного рынка нет предпосылок к повышению цен. Был хороший год, и достаточно много произвели продукции», — сказал Гордеев.



В то же время он не исключил, что «могут быть всплески по каким-то конкретным видам продукции». «Например, по яйцу сейчас есть всплеск. Это требует изучения и понимания — почему. Это связано с кормами (ростом цен на корма), скорее всего», — предположил Гордеев. Он также признал, что повышение НДС с 18% до 20% приведет к ускорению инфляции и, как следствие, к определенному повышению цен.



Увеличение НДС действительно привело к удорожанию тех товаров, на которые он был повышен, в свою очередь сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия 1». Однако рост оказался меньше, чем ожидали эксперты. Что касается продуктов питания, то увеличение цен на них в том числе должно стать предметом изучения антимонопольных органов, уверен министр. «Например, сахар подорожал практически на треть, яйца очень серьезно выросли в цене. Но при этом важно понимать, что на эти товары НДС не вырос, он остался 10% — на том уровне, на котором был, — напомнил чиновник. — И причины разные. Есть частично объективные причины в виде не очень хорошего урожая прошлого года. Но понятно, что и есть истории, с которыми нужно очень предметно разбираться, в том числе антимонопольным органам». Он сообщил, что министерство передаст соответствующие данные антимонопольным органам и выразил надежду, что те «предпримут необходимые действия».



По данным Росстата, по итогам прошлого года сахар-песок и куриные яйца стали лидерами роста цен среди основных видов продуктов питания, цены на них в рознице увеличились на 28,3% и 25,9% соответственно. К 14 января цена на них выросла еще на 0,6% и 2%. Как говорилось в декабрьском выпуске «Доклада о денежно-кредитной политике» Центробанка, повышение цен на яйца в значительной мере обусловлено «подстройкой внутреннего предложения к спросу», также влияние оказала эпизоотическая ситуация в птицеводстве в ряде регионов и удорожание фуражного зерна. В целом инфляция в прошлом году составила 4,3%, в том числе продовольственная — 4,7%.



Ранее о возможном росте цен на продовольствие в первом квартале 2019-го заявил «Руспродсоюз». Как пояснял РИА «Новости» исполнительный директор ассоциации Дмитрий Востриков, НДС взимается по всей цепочке производства продовольствия, причем повышение НДС является не единственным фактором. На себестоимость продуктов также влияет ключевая ставка ЦБ, которую в конце года Центробанк поднял до 7,75%, а также логистические затраты. «В таких изделиях, как, например, хлеб, расходы на логистику в себестоимости больше, чем на другие более дорогие продукты», — отмечал Востриков, оценив возможный рост цен до 8%. Кроме того, в конце прошлого года Ассоциация транспортно-логистических, производственных и торговых компаний предупредила об увеличении цен на товары повседневного спроса из-за удорожания топлива. Как сообщалось в письме ассоциации, в ноябре затраты на топливо профессиональных перевозчиков выросли в среднем на 30%.



Например, повышение ставки НДС может привести к увеличению розничной цены на шампанское на 5-10%, подсчитал директор Ассоциации производителей игристых вин Алан Соколов. «То есть на полке этот процент выразится (в виде роста цены) от 5% до 10% в зависимости от аппетитов дистрибуторов и розницы, сколько они наценивают», — сказал РИА «Новости» Соколов. О росте с 25 января цен на хлебобулочную и кондитерскую продукцию до 10% уведомил московский торговый дом «Нижегородский хлеб». В объявлении, фотография которого опубликована на сайте «Говорит Москва», говорится, что цены пересмотрены «в связи с подорожанием основных видов сырья», а также увеличением расходов на производство и доставку.

