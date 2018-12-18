Рост цен на топливо грозит удорожанием продуктов

Ассоциации транспортно-логистических, производственных и торговых компаний предупредили премьера Дмитрия Медведева о росте цен на товары повседневного спроса из-за удорожания топлива. Как сообщает «Коммерсантъ», на фоне заморозки розничных цен на бензин нефтяники пытаются заработать на корпоративных клиентах. Так, из-за ужесточения корпоративных программ в ноябре затраты на топливо профессиональных перевозчиков выросли в среднем на 30%.



При этом сами затраты на топливо в среднем занимают не менее 30% в себестоимости услуг профессиональных автоперевозчиков, говорится в письме ассоциаций к премьер-министру. В результате цена транспортных услуг может вырасти минимум на 10%, что скажется и на розничных ценах на товары, предупреждают авторы документа.



С этой проблемой столкнулось большинство членов Руспродсоюза, у которых есть собственный автомобильный транспорт, говорит исполнительный директор союза Дмитрий Востриков. По его данным, периодическое повышение расценок на услуги по перевозке грузов в течение года, которое обосновывается ростом цен на топливо, отмечают и производители, которые пользуются услугами транспортных компаний-подрядчиков. «Летом этого года правительство договорилось с нефтяными компаниями зафиксировать цены на бензин и дизельное топливо на автозаправках, а осенью владельцы грузового транспорта стали фиксировать рост прейскурантов для корпоративных клиентов», — рассказал «Агроинвестору» Востриков.



Этот фактор напрямую влияет на цены доставки многих продуктов. «Большая часть сельскохозяйственной продукции перевозится автотранспортом: сначала от поля до места подработки, далее к складу хранения сырья, потом до предприятия переработки, затем от предприятия до распределительного центра и от него до магазина. И это далеко не самая длинная логистическая цепочка», — поясняет Востриков. По его оценке, доля расходов на топливо в себестоимости продуктов растительного происхождения высока и находится на уровне 13%. «По картофелю она составляет 14-16% (ГСМ с учетом логистики) в зависимости от логистических и агротехнологических особенностей региона», — оценивает он. Доля бензина в себестоимости продуктов животноводства составляет около 4%.



Таким образом за счет роста этих издержек отпускные цены на отечественные продукты питания могут вырасти на 1-8% в зависимости от категории, подсчитал Руспродсоюз. При этом быстрее всего могут «среагировать» цены на скоропортящиеся товары, которые завозятся в магазины фактически ежедневно и при этом являются низкомаржинальными, что не позволяет производителям сдерживать рост отпускных цен, добавил Востриков.



Представитель сети Auchan сказал «Агроинвестору», что эту тему ритейлер не комментирует. X5 Retail Group и «Лента» на запросы «Агроинвестора» не ответили.



Представители нефтяного рынка, в свою очередь, подтверждают тренд на снижение скидок для корпоративных клиентов. Однако, как уточнил «Коммерсанту» президент Российского топливного союза Евгений Аркуша, это делается по объективным причинам, связанным в первую очередь с уменьшением доходности розничного бизнеса. Кроме того, нефтяники страхуются от возможных убытков в будущем, связанных, например, с очередным повышением акцизов с 1 января, а также с увеличением экспортного паритета за счет снижения вывозной пошлины, рассказал Аркуша.



По данным Росстата, потребительские цены на бензин в России с 1 января по 10 декабря выросли на 9,5%, дизельное топливо подорожало на 14,8%. Средняя цена автомобильного бензина на АЗС к 10 декабря составила 43,47 руб./л, дизельное топливо стоило 46,58 руб./л. В ноябре правительство, нефтяные компании и независимые участники топливного рынка договорились сдерживать цены на топливо до конца марта 2019 года. Ранее руководитель проектов практики АПК «НЭО Центра» Максим Никиточкин называл рост цен на ГСМ одним из основных макроэкономических трендов этого года, повлиявших на агросектор.

