Госдума отказалась выделить аграриям 7 млрд рублей на ГСМ

Госдума на заседании во вторник не поддержала поправку в федеральный бюджет 2018 года о выделении 7 млрд руб. аграриям на компенсацию роста цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ). Отклонить предложение о дополнительном финансировании накануне рекомендовал комитет Госдумы по бюджету и налогам.



Как сообщает «Интерфакс», поправку на заседании представил глава комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин: «Я очень прошу поддержать нашу поправку, она связана с тем, чтобы к тем 5 млрд руб., которые выделены были еще ранее из резерва председателя правительства на компенсацию затрат на горючее <...>, добавить 7 млрд руб.». Однако Минфин выступил против этой инициативы. Как сообщила на заседании первый замглавы Минфина Татьяна Нестеренко, этот вопрос был изучен совместно с Минсельхозом. «Из 5 млрд руб., которые выделены, распределено по субъектам по их заявкам 4,364 млрд руб., еще даже не все распределено. Минсельхоз отмечает, что выделение любых объемов дополнительных ассигнований приведет к тому, что эти деньги не будут освоены», — заявила Нестеренко. Пресс-служба Минсельхоза на запрос «Агроинвестора» не ответила.



Ранее Минсельхоз оценил убытки аграриев от удорожания топлива в первом полугодии примерно в 12 млрд руб. Распоряжением правительства от 4 августа из резервного фонда было выделено 5 млрд руб. на субсидии аграриям 79 регионов. Согласно данным, представленным Минсельхозом, самую большую поддержку из федерального бюджета получили Алтайский край (336 млн руб.), Ростовская область (312 млн руб.) и Оренбургская область (238 млн руб.).



На прошлой неделе на заседании Госдумы ее спикер Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата готова обсудить выделение аграриям еще 7 млрд руб. «Мы не до конца выполнили свои обязательства, хотелось бы, чтобы мы этот вопрос зафиксировали, потому что было выделено 5 млрд руб. на компенсацию в связи с ростом цен на ГСМ сельхозпроизводителям, а речь шла о 12 млрд руб.», — отметил Володин, напоминая, что по этому вопросу «министр сельского хозяйства докладывал президенту, и было дано поручение».



При этом думский комитет по налогам проголосовал за включение в проект постановления Госдумы возможность выделения дополнительных средств аграриям на ГСМ в бюджете 2019-2021 годов. Пока же комитет согласился добавить еще 6,2 млрд руб. на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК. Таким образом, расходы бюджета на эти цели в 2018 году увеличатся на 11,6 млрд руб. Также в принятом во вторник постановлении Госдумы рекомендуется «рассмотреть вопрос о возможности возврата сельхозтоваропроизводителям части акцизов на топливо для предоставления дополнительной господдержки», сообщает пресс-служба нижней палаты.



По оценке Минсельхоза, годовая потребность аграриев в дизельном топливе для проведения полевых работ в этом году составляет 4,6 млн т, в бензине — 807 тыс. т. В сентябре на совещании в Минсельхозе первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов отмечал, что ведомство рассматривает переход сельхозтехники на газомоторное топливо как перспективный способ улучшить экономические показатели предприятий АПК, снизив в два-три раза издержки на закупку ГСМ. Для стимулирования аграриев на покупку и переоборудование техники изучается возможность введения дополнительных мер господдержки, в том числе возмещение затрат на создание газовых заправочных комплексов и переоборудование техники с ГСМ на газ.

