 Госдума отказалась выделить аграриям 7 млрд рублей на ГСМ — Агроинвестор
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Техника
Госдума отказалась выделить аграриям 7 млрд рублей на ГСМ
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
20 ноября 2018
Минсельхоз заявил, что эти деньги не будут освоены
Ежегодно аграриям на проведение полевых работ требуется 4,6 млн тонн дизельного топлива
Фото: А. Махонин

Госдума на заседании во вторник не поддержала поправку в федеральный бюджет 2018 года о выделении 7 млрд руб. аграриям на компенсацию роста цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ). Отклонить предложение о дополнительном финансировании накануне рекомендовал комитет Госдумы по бюджету и налогам.

Как сообщает «Интерфакс», поправку на заседании представил глава комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин: «Я очень прошу поддержать нашу поправку, она связана с тем, чтобы к тем 5 млрд руб., которые выделены были еще ранее из резерва председателя правительства на компенсацию затрат на горючее <...>, добавить 7 млрд руб.». Однако Минфин выступил против этой инициативы. Как сообщила на заседании первый замглавы Минфина Татьяна Нестеренко, этот вопрос был изучен совместно с Минсельхозом. «Из 5 млрд руб., которые выделены, распределено по субъектам по их заявкам 4,364 млрд руб., еще даже не все распределено. Минсельхоз отмечает, что выделение любых объемов дополнительных ассигнований приведет к тому, что эти деньги не будут освоены», — заявила Нестеренко. Пресс-служба Минсельхоза на запрос «Агроинвестора» не ответила.

Ранее Минсельхоз оценил убытки аграриев от удорожания топлива в первом полугодии примерно в 12 млрд руб. Распоряжением правительства от 4 августа из резервного фонда было выделено 5 млрд руб. на субсидии аграриям 79 регионов. Согласно данным, представленным Минсельхозом, самую большую поддержку из федерального бюджета получили Алтайский край (336 млн руб.), Ростовская область (312 млн руб.) и Оренбургская область (238 млн руб.).

На прошлой неделе на заседании Госдумы ее спикер Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата готова обсудить выделение аграриям еще 7 млрд руб. «Мы не до конца выполнили свои обязательства, хотелось бы, чтобы мы этот вопрос зафиксировали, потому что было выделено 5 млрд руб. на компенсацию в связи с ростом цен на ГСМ сельхозпроизводителям, а речь шла о 12 млрд руб.», — отметил Володин, напоминая, что по этому вопросу «министр сельского хозяйства докладывал президенту, и было дано поручение».

При этом думский комитет по налогам проголосовал за включение в проект постановления Госдумы возможность выделения дополнительных средств аграриям на ГСМ в бюджете 2019-2021 годов. Пока же комитет согласился добавить еще 6,2 млрд руб. на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК. Таким образом, расходы бюджета на эти цели в 2018 году увеличатся на 11,6 млрд руб. Также в принятом во вторник постановлении Госдумы рекомендуется «рассмотреть вопрос о возможности возврата сельхозтоваропроизводителям части акцизов на топливо для предоставления дополнительной господдержки», сообщает пресс-служба нижней палаты.

По оценке Минсельхоза, годовая потребность аграриев в дизельном топливе для проведения полевых работ в этом году составляет 4,6 млн т, в бензине — 807 тыс. т. В сентябре на совещании в Минсельхозе первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов отмечал, что ведомство рассматривает переход сельхозтехники на газомоторное топливо как перспективный способ улучшить экономические показатели предприятий АПК, снизив в два-три раза издержки на закупку ГСМ. Для стимулирования аграриев на покупку и переоборудование техники изучается возможность введения дополнительных мер господдержки, в том числе возмещение затрат на создание газовых заправочных комплексов и переоборудование техники с ГСМ на газ.

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