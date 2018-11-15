Госдума обсудит выделение аграриям еще 7 млрд рублей на ГСМ

Госдума рассмотрит вопрос о выделении аграриям в 2018 году дополнительной компенсации в связи с ростом цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ). Об этом в среду на заседании нижней палаты сообщил спикер Вячеслав Володин. Как сообщается на сайте Госдумы, это будет предметом обсуждения в рамках поправок ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2018 год.



Володин напомнил, что ранее вопрос компенсации сельхозпроизводителям из-за роста цен на ГСМ был отражен в постановлении Госдумы, однако постановление было исполнено лишь частично. «Мы не до конца выполнили свои обязательства, хотелось бы, чтобы мы этот вопрос зафиксировали, потому что было выделено 5 млрд руб. на компенсацию в связи с ростом цен на ГСМ сельхозпроизводителям, а речь шла о 12 млрд руб.», — подчеркнул председатель Госдумы, напомнив, что по этому вопросу «министр сельского хозяйства докладывал президенту, и было дано поручение».



«Мы этот вопрос дополнительно обсуждали с председателем правительства», — также уточнил Володин. Он обратился к присутствовавшему на заседании Госдумы первому зампредседателя правительства — министру финансов Антону Силуанову с просьбой найти решение данного вопроса в рамках рассмотрения поправок в бюджет 2018 года. Силуанов поддержал предложение Володина, добавив, что его необходимо обсудить вместе с комитетами Госдумы.



По оценке Минсельхоза, убытки аграриев от удорожания топлива в первом полугодии составили около 12 млрд руб. В конце июня глава министерства Дмитрий Патрушев сообщал президенту, что дизельное топливо выросло в цене на 28% (год к году), бензин — на 22%. В результате распоряжением правительства от 4 августа из резернового фонда было выделено 5 млрд руб. на субсидии аграриям 79 регионов. Согласно представленным Минсельхозом данным, самую большую поддержку из федерального бюджета получат Алтайский край (336 млн руб.), Ростовская область (312 млн руб.) и Оренбургская область (238 млн руб.). Также 219 млн руб. будет выделено Краснодарскому краю, 210 млн руб. — Ставропольскому краю, 200 млн руб. — Саратовской области. Сами регионы оценивали потери от удорожания ГСМ в разы больше: так, власти Ставропольского края сообщали об увеличении затрат на 6 млрд руб., Ростовской области — на 3 млрд руб. В сентябре депутаты Госдумы обратились в правительство с просьбой выделить на компенсации для АПК еще 7 млрд руб.



Руководитель проектов практики АПК «НЭО Центра» Максим Никиточкин называет рост цен на ГСМ одним из основных макроэкономических трендов этого года, повлиявших на агросектор. Эксперт не исключает, что он сохранится и в 2019-м. О возможном риске дальнейшего повышения цен на топливо говорит и руководитель центра компетенций в АПК КПМГ в России и СНГ Виталий Шеремет. Ранее руководитель агродивизиона группы «Продимекс» Николай Шевченко рассказывал «Агроинвестору», что в производственных расходах доля топлива составляет до 10%, поэтому повышение цен неизбежно повлияет на рентабельность производства. «Текущий рост цены на топливо увеличивает производственные затраты минимум на 3%, не считая роста расценок подрядчиков и поставщиков, связанного с ростом цены топлива», — подсчитал Шевченко.



3 июня вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что правительство договорилось с нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин и дизельное топливо по состоянию на 30 мая. В июле глава Минэнерго Александр Новак отчитался, что цены на топливо в рознице перестали расти, а оптовые — снизились. Министр обещал, что в этом году топливо больше не будет дорожать, и по итогам 2018-го рост цен не превысит уровень инфляции. Однако осенью цены на ГСМ опять стали резко увеличиваться. В результате с российскими нефтяными компаниями вновь было подписано соглашение о заморозке цен с 1 ноября. Согласно документу, который будет действовать до 31 марта, до конца года цены должны сохраниться на уровне конца мая — начала июня, а затем их плавно переиндексируют с учетом годовой инфляции в 4-4,6%.



По оценке Минсельхоза, годовая потребность аграриев в дизельном топливе для проведения полевых работ в этом году составляет 4,6 млн т, в бензине — 807 тыс. т.

