Потери аграриев из-за удорожания ГСМ достигают 11 млрд рублей

Потери сельхозпроизводителей из-за повышения цен на горюче-смазочные материалы за полгода составили 10−11 млрд руб., оценил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе заседания комитета Госдумы по аграрным вопросам. Глава агроведомства уточнил, что компенсировать все потери вряд ли получится. «Поработаем с Минфином. Эти 10−11 млрд [руб.] нам никто не даст, но тем не менее, цифра какая-то будет и, я надеюсь, она будет значимой», — цитирует его агентство RNS.



В конце прошлой недели на встрече с президентом Владимиром Путиным Патрушев говорил, что Минсельхоз представил в правительство расчеты по компенсации удорожания топлива и озвучил сумму примерно в 12 млрд руб. «С учетом бюджетных ограничений, видимо, будет цифра чуть ниже», — добавил тогда министр. При этом он обратил внимание, что к 21 июня летнее дизельное топливо за неделю подешевело на 318 руб./т, автобензин — на 609 руб./т. «В целом это, конечно, незначительное снижение, но то, что цены уже зафиксировались и не поднимаются вверх, это, в принципе, для сельхозтоваропроизводителей очень и очень неплохо», — прокомментировал Патрушев (цитата по сайту Кремля).



22 июня на совещании в правительстве, посвященном проведению уборочных работ, глава агроведомства попросил компенсировать аграриям потери из-за роста цен на топливо. По его словам, к 14 июня дизельное топливо стоило на 27,9% больше, чем годом ранее — 52,5 тыс. руб./т, бензин подорожал на 21,9% до 56,5 тыс. руб./т. Премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал, что такое решение будет принято. Позднее Минсельхоз разместил на портале regulation. gov.ru проект постановления правительства о выделении 5 млрд руб. из резервного фонда для возмещения расходов сельхозпроизводителей на закупку дизельного топлива. Это необходимо для сохранения не менее 61,58 млн га посевов зерновых, зернобобовых и кормовых агрокультур, говорится в документе.



Ранее ряд регионов также просили поддержать аграриев, пострадавших из-за роста цен на ГСМ, тем более что в некоторых из них ситуацию усугубили финансовые потери из-за погодных условий. Например, в середине июня губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров оценивал, что затраты сельхозпроизводителей региона из-за роста цен на топливо увеличились на 6 млрд руб., что на 30% снизит прибыльность хозяйств. «В случае, если зерно потеряет в цене, они станут убыточными. Потребуется поддержка. Своим бюджетом регион не закроет такую проблему», — опасался Владимиров.



Однако о снижении цен на зерно речи сейчас не идет. На заседании профильного комитета Госдумы Дмитрий Патрушев отметил, что, учитывая ожидаемое падение урожая, тенденция роста цен может сохраниться. «Где-то к 8,5 тыс. руб. [за тонну] мы придем», — приводит слова министра ТАСС. Правда, из данных Минсельхоза следует, что цены по некоторым позициям уже выше обозначенного Патрушевым уровня. Так, например, средние цены на пшеницу 3-го класса с 26 июня по 1 июля варьировались от 8,2 тыс. руб./т до почти 9,9 тыс. руб./т в зависимости от федерального округа. 4-й класс стоил в диапазоне 7−8,9 тыс. руб./т, 5-й — 6,4−11,5 тыс. руб./т. Согласно индексу аналитического агентства «ПроЗерно», к 29 июня пшеница 3-го класса стоила в среднем 10,75 тыс. руб./т EXW против 9,5 тыс. руб./т годом ранее. Стоимость пшеницы 4-го класса оценивалась в 9,9 тыс. руб./т по сравнению с 8,2 тыс. руб./т в конце июня 2017-го, 5-го класса — 8,9 тыс. руб./т (7,2 тыс. руб./т).



Агроведомство сохраняет прогноз валового сбора зерна на уровне 100 млн т. «Это хуже, чем в прошлом году, но, тем не менее, кого-то винить или кого-то хвалить бессмысленно. Это не от нас зависит, а от погодных условий, а мы делаем все, что от нас зависит», — сказал Патрушев. По данным Минсельхоза на 4 июля, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах зерновые и зернобобовые обмолочены с 3,8 млн га, получено 14,2 млн т зерна при среднем сборе с гектара 37,5 ц. Год назад к этому времени было убрано около 431 тыс. га, намолочено 1,8 млн т зерна при урожайности 42,3 ц/га.





