Продовольственная инфляция в 2018 году составила 4,7%

Инфляция в России по итогам 2018 года составила 4,3%, следует из уточненных данных Росстата. В декабре рост потребительских цен ускорился до 0,8% с 0,5% в ноябре, в том числе продовольственные товары за месяц поднялись в цене на 1,7%. В целом за прошлый год продовольственная инфляция оценена в 4,7%, что значительно выше показателя 2017-го, когда она составляла 1,1%.



Среди отслеживаемых Росстатом основных видов продуктов питания наиболее значительно по итогам прошлого года подорожали сахар и куриные яйца, которые в 2017-м были лидерами падения. Так, цена на сахар, в 2017-м снизившаяся на 23,7%, в прошлом году восстановилась на 28,3%, а куриные яйца, ранее подешевевшие на 14,2%, в 2018-м стали дороже на 25,9%. Яйца также стали лидером роста и в декабре, их стоимость росла практически во всех регионах. В 30 из них яйца поднялись в цене на 20% и более, значительнее всего в Удмуртии — на 31%, Марий Эл — на 29,5%, Орловской и Калининградской областях — на 28,3%.



Также, как отмечает Росстат, в течение декабря значительно подорожали огурцы — на 37,2%, томаты — на 22,5%, белокочанная капуста — на 20%, картофель — на 9,9%, репчатый лук — на 9,5%. В среднем по итогам 2018 года плодоовощная продукция выросла в цене на 4,9% (в 2017-м — на 1,2%), в том числе на 8,9% в течение декабря.



Цены на мясо и птицу увеличились в минувшем году на 9,7% против снижения на 2,3% в 2017-м, хлеб и хлебобулочные изделия — на 5,2% в сравнении с 2,7%. В то же время темпы роста цен на молоко и молочную продукцию в прошлом году снизились: если в 2017-м увеличение составляло 5,2%, то в 2018-м — 2,9%. Аналогичным образом замедлился рост цен на сливочное масло — до 3,6% против 9,6% в 2017-м.



Цены на макаронные изделия в прошлом году увеличились на 1,4%, на алкогольные напитки — на 1,3%. Крупы и бобовые агрокультуры подорожали на 1,2%, при этом лидером в этой категории стало пшено, которое с января по ноябрь, как следует из материалов Росстата, в рознице поднялось в цене на 69% до 53,17 руб./кг. В декабре пшено стало дороже еще на 4,6%, манная крупа — на 1,8%, мука — на 1,7%. В то же время икра рыб лососевых пород в течение прошлого года подешевела на 3,2%, пиво зарубежных марок — на 7,4%.



Таким образом, рост цен по итогам 2018 года превысил верхнюю границу прогноза ЦБ (3,9-4,2%) и оказался существенно выше уточненного прогноза правительства от сентября, заложенного в поправки в бюджет на 2018 год (3,4%). В 2017-м инфляция составляла 2,5%. При этом еще в октябре, когда инфляция ускорилась до 3,5% годовых, прогнозировался рост цен в 2018 году в пределах 4%, отмечает аналитик инвесткомпании «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.



По ее мнению, инфляционные процессы в конце года отчасти стали следствием ожиданий повышения ставки НДС с 18% до 20%. «Наблюдения показывают, что в некоторых странах на фоне ожиданий повышения НДС цены могут начать расти заранее. С другой стороны, мог иметь место и частичный «перенос валютного курса на цены», так как доллар США по итогам декабря поднялся к рублю еще почти на 5%, то есть по итогам 2018 года курс доллара США продемонстрировал рост на 20%», — прокомментировала Соснова. Сейчас риски ускорения инфляции в связи с повышением НДС сохраняются, а по итогам 2019 года «Фридом Финанс» прогнозирует инфляцию в 5-5,5%. Минэкономразвития оценивает, что в 2019 году инфляция составит 4,3%. В декабре Банк России констатировал, что на фоне предстоящего роста НДС инфляционные ожидания россиян усилились, и спрогнозировал ускорение инфляции до 5,5% в начале 2019 года. Однако во второй половине этого года, ожидает регулятор, «темп прироста потребительских цен начнет замедляться и вернется к 4% в первой половине 2020 года».



Как ранее говорила начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко, повышение НДС на большинстве продовольственных товаров не скажется, также сдерживать инфляцию в перспективе будет проблема медленного роста потребительского спроса. Тем не менее повышение НДС существенно повлияет на потребительскую корзину, и, возможно, для расходов на продукты питания у покупателей будет меньше средств.

