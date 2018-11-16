Яйца лидируют по росту цен в октябре

По данным Росстата, в октябре яйца стали лидером по росту цен в категории продуктов питания — относительно сентября их стоимость выросла на 7,1%. В 19 регионах стоимость яиц увеличилась на 10% и более, самый значительный прирост цен статведомство зафиксировало в Калужской области — 16,6%. В ноябре повышательная динамика продолжилась, хотя и менее значительными темпами: к 12 ноября яйца подорожали на 0,4% к уровню конца октября.



Цена на яйца сильно подвержена сезонным колебаниям и стабильно падает в после Пасхи, говорит гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева. «В летний период их стоимость может снижаться на 20-40% и более. И только осенью она начинает восстанавливаться, поэтому увеличение их цены в первые недели ноября вполне логично», — прокомментировала она «Агроинвестору». Дело в том, что летом есть риски, связанные с хранением яиц, поэтому и производителям, и другим структурам, занятым их реализацией, приходится «двигаться по цене». Несмотря на то, что на начало ноября стоимость яиц, по данным Росстата, была на 7,3% выше, чем в декабре прошлого года, в среднем в этом году стоимость яйца не увеличилась, отметила Бобылева.







Повышение цен на яйца связаны с продовольственной инфляцией, добавляет исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев. «Дорожают корма и все их компоненты, соответственно, предпосылок для снижения стоимости яиц нет», — говорит он. По словам Бобылевой, учитывая эти факторы, рост цен был бы логичным, однако высокий уровень насыщения рынка яйца и низкие доходы населения не позволяют производителям поднимать цены. «За девять месяцев этого года средняя отпускная стоимость яиц была на 10% ниже показателя того же периода 2015 и 2016 годов», — сравнивает эксперт, добавляя, что доходность производителей в этом году была очень низкой. По итогам января-сентября этого года, средняя цена производителей составила 37 руб. за десяток, за аналогичный период прошлого года цены была на уровне 35 руб. Однако в 2015 и 2016 годах цена превышала 40 руб., следует из данных Росстата.



Корнеев подтверждает, что рентабельность производителей яйца — самая низкая в птицеводческом сегменте, и недавняя корректировка цены — это небольшой глоток воздуха для них. Яичный сектор — самый насыщенный по объему производства, поэтому маржа в нем крайне низкая, даже продажа обогащенных яиц, стоимость которых выше, чем обычных столовых, не дает общей высокой рентабельности для производителей, хоть и позволяет наращивать объемы сбыта, рассказывает Корнеев. Бобылева же считает, что производство обогащенных яиц позволяет птицеводам несколько повысить уровень доходности, однако цены на них, как и на столовое яйцо, не растут.



Корнеев затрудняется спрогнозировать динамику цен на яйцо в ближайшее время, но предполагает, что они продолжат корректироваться на уровень инфляции. «Никто из крупных игроков с рынка уходить не собирается. Поэтому уровень конкуренции в отрасли достаточно высокий, а значит, ситуация останется напряженной с точки зрения цен, — рассуждает он. — Единственный, кто выигрывает в этой ситуации — потребитель: производители на фоне напряженной борьбы за покупателя ограничивают рост стоимости своей продукции».

