Производители яиц потеряли 19 млрд рублей прибыли из-за низких цен

По прогнозу Росптицесоюза, основанному на планах птицефабрик, производство яйца в 2018 году увеличится на 500 млн шт. до 45 млрд. По итогам 2017-го отрасль показала прирост на 2,8%, или на 1 млрд шт. Основную прибавку обеспечили птицеводческие предприятия Ленинградской, Ярославской, Тюменской, Белгородской областей и ряда других регионов. Драйвером отрасли, как и прежде, является промышленный сегмент, отмечает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. В целом федеральные и региональные птицефабрики в прошлом году нарастили объемы производства на 4−4,2% примерно до 36 млрд яиц.



По словам эксперта, темпы роста отрасли ускоряются с 2014 года. «Это результат успешной реализации инвестпрограмм на многих крупных предприятиях, а также развития внутреннего рынка инкубационного яйца», — поясняет он. ИКАР ожидает, что вследствие максимальной насыщенности рынка с 2018 года темпы прироста в секторе будут затухать и могут упасть в два раза — до +1,5−2%.



Формирование продовольственного рынка в последние годы происходит под влиянием двух основных факторов: прирост производства и снижение реальных доходов населения, что приводит к падению цен на продукцию, отмечает гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева. Яичная отрасль не исключение. «Особенно серьезно ситуация обострилась в прошлом году, — говорит она. — Средние сложившиеся цены производителей за январь-декабрь 2017-го были на 14% ниже соответствующего периода 2016-го: 35,8 руб./10 шт. против 41,7 руб./10 шт.». Таким образом, по подсчетам Росптицесоюза, в результате падения цен недополученная прибыль сельхозпроизводителей от реализации яиц в 2017 году превысила 19 млрд руб.



В условиях профицита продукции факторами поддержки отрасли, по мнению Хотько, могут стать расширение ассортимента и развитие экспорта. Обе меры являются долгосрочными с точки зрения реализации, однако именно они помогут улучшить финансовое положение яичных птицефабрик. «Расширение ассортимента предполагает производство яйца не только в привычном формате жесткой упаковки на 10, 20 или 30 штук, но и смежных продуктов — в жидком, сухом, вареном, нарезанном виде, — уточняет эксперт. — Конечно, потребуется время на развитие спроса на подобную продукцию, однако, как мы видим по рынкам развитых стран, разнообразие ассортимента может стимулировать продажи».



Что касается вывоза, то уже в 2017 году были сделаны серьезные шаги по выходу на экспортные рынки, теперь остается только расширять список покупателей и продавцов и объемы поставок. Всего за рубеж было отправлено 436,6 млн яиц, что на 95% больше, чем 2016-м. К 2020 году планируется увеличить экспорт в 1,5 раза, отмечает Бобылева. При этом импорт яиц в нашу страну (Россия ввозит в основном инкубационное яйцо), по данным Росптицесоюза, сократился на 16,4% примерно до 800 млн шт.



Экспорт яиц — весьма перспективное направление», считает Даниил Хотько. Но пока вывоз составляет менее 1% от общего производства. Ключевыми направлениями поставок остаются Монголия и Украина, однако серьезного прогресса в 2017 году удалось достичь благодаря развитию таких рынков сбыта как Таджикистан (79 млн шт. против 7 млн шт. год назад), Казахстан (22 млн шт. против 12 млн шт.), а также открытие принципиально новых направлений: ОАЭ (48 млн шт.) и Катар (3 млн шт.). Для примера, Украина, которая производит почти 16 млрд яиц в год, экспортирует почти 1,8 млрд, или 11% от общего объема, акцентирует эксперт.

