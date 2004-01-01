Минсельхоз утвердил программу экспорта продукции птицеводства

Глава Минсельхоза Александр Ткачев утвердил программу по продвижению и увеличению объемов экспорта продукции птицеводства, в соответствии с которой поставки мяса птицы (с учетом готовых и консервированных продуктов) к 2020 году должны вырасти более чем в три раза — до 370 тыс. т со 121,4 тыс. т в 2016-м. Втрое должен увеличиться и стоимостной объем вывоза мяса птицы — с 8,7 млрд руб. в 2016-м до 25,4 млрд руб. в 2020-м. В 2017-м, согласно утвержденным показателям, за рубеж должно быть отправлено 158 тыс. т мяса птицы на 10,8 млрд руб.



По оценке Росптицесоюза, производство мяса птицы в 2017 году вырастет на 200 тыс. т до 4,8 млн т. Сейчас на долю мяса птицы приходится 65% от общего объема экспорта мясных ресурсов, говорится в тексте программы. Лидером по внешним продажам мяса птицы является ГАП «Ресурс», на которую приходится около 23% от общего объема вывоза мяса птицы. «Активными экспортерами мяса птицы также являются предприятия Белгородской области — «Белая птица», «Приосколье», «БЭЗРК-Белгранкорм», — говорится в документе. Поставки осуществляются в 30 стран дальнего зарубежья и восемь стран СНГ, перспективными направлениями для наращивания внешних продаж Минсельхоз считает государства Ближнего Востока, азиатские рынки (Китай, страны Юго-Восточной Азии, Япония, Южная Корея), Африку (Конго, ЮАР, Нигерия) и СНГ.



Предполагаемый объем экспорта не позволит снять напряжение на внутреннем рынке, где сейчас наблюдается определенный переизбыток продукции, полагает исполнительный директор компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. Так, 370 тыс. т, который планируется отправить на экспорт к 2020 году, — это лишь около 8% от произведенного мяса птицы в стране в 2016-м. «Экспорт, который бы действительно снял напряжение с российского рынка, должен составить не менее 500 тыс. т. Эта та цифра, которая бы и Россию сделала более-менее заметным игроком на мировом рынке, и ослабила бы давление», — прокомментировал Корнеев «Агроинвестору». При этом он отметил, что на сегодняшний день у России вообще нет крупных стабильных долгосрочных контрактов по экспорту мясу птицы. «Компании сейчас фактически сами прокладывают себе дорогу на внешние рынки, и каждый успех на внешних рынках — это, скорее, победа отдельных производителей», — отметил он.







Для развития экспортного потенциала российского птицеводства программа предполагает проведение 16 мероприятий, среди которых разработка национальной и региональных программ по борьбе с болезнями животных, проведение регионализации, развитие транспортной инфраструктуры на основных направлениях экспорта, компенсация части логистических и таможенных затрат поставщиков, а также компенсация части финансовой нагрузки производителям при больших отсрочках платежа за поставленные импортерам товары.



По мнению Корнеева, все эти меры дадут определенные стимулы к развитию внешних продаж. «Однако чтобы говорить о планомерном расширении экспорта, во-первых, мы должны четко понимать, кому мы везем, а во-вторых, должен снизиться курс рубля. На сегодняшний день экспорт приобретает объективную экономическую привлекательность, если курс доллара превышает 71 руб.», — оценил эксперт. Кроме того, он отметил важность такой работы, как гармонизация усилий производителей. «Например, бразильские и американские производители предлагают фактически унифицированный продукт, и если ты не смог купить у одного американского производителя, ты можешь обратиться к другому и получишь продукцию примерно такого же качества и с такими же логистическими параметрами. В России же работа по гармонизации пока находится в начальной стадии, по большому счету, каждая компания самостоятельно ведет деятельность на внешних рынках», — добавил Корнеев.



Яйцо и яичные продукты

Также Минсельхоз отмечает необходимость увеличения экспорта пищевого куриного яйца. В 2017 году, как ожидается, его производство вырастет на 940 млн шт. до 4,5 млрд шт. Таким образом, производство на душу населения составит 303 шт./чел., в то время как потребление составляет 285 шт./чел. На экспорт по итогам этого года будет отправлено 252 млн яиц (в 2016-м — 221 млн шт.). Сейчас яйцо поставляется в Монголию, Абхазию, Украину (Донецк и Луганск), Грузию, Азербайджан, и российские предприятия готовы увеличить отгрузки в эти страны. Для этого, в частности, аграрное ведомство намерено добиваться составления балансов взаимных поставок со странами СНГ, в первую очередь, с Белоруссией.



Однако, по мнению Минсельхоза, значительный экспортный потенциал в первую очередь имеют продукты переработки яиц. Мощности крупнейших российских предприятий, производящих сухие продукты переработки «значительно превышают потребности российского рынка». Так, как следует из приведенных в программе данных, по сухому яичному белку крупные российские предприятия недозагружены на 42%, по сухому яичному желтку и комплексным пищевым добавкам — на 40%. «Для удовлетворения спроса перерабатывающих отраслей пищевой промышленности на производство жидких и сухих яичных продуктов в 2016 году было направлено около 3,3 млрд пищевых яиц, при этом доля переработки составила 10,4% [от объема производства]. При этом в странах Европейского союза и США доля переработанных яиц составляет более 50%", — констатирует Минсельхоз.



Для увеличения экспорта яичных продуктов утверждены несколько локальных отраслевых программ. Особый упор здесь предполагается сделать на поставки сухих продуктов переработки яйца в страны Евросоюза, которые к 2020 году должны вырасти до 2 тыс. т. Сейчас выход на европейский рынок есть лишь у двух российских предприятия, отмечает Минсельхоз: птицефабрики «Роскар» (Ленинградская область) и «Рузово» (Мордовия). Еще до 2 тыс. т яичных продуктов к 2020 году предполагается поставлять в страны СНГ, 1,5 тыс. т — в Японию, до 600 т — в Китай.



Ранее Минсельхоз подготовил обновленную госпрограмму развития сельского хозяйства на 2013−2020 годы в связи с ее пилотным переводом на проектное управление. В новой редакции госпрограммы сформулированы пять основных целей, одной из которых является рост экспорта сельхозпродукции на 32% к уровню 2015-го, в том числе в 2018-м — на 17%.

