 Саудовская Аравия открыла рынок для российского мяса — Агроинвестор
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Аналитика
Саудовская Аравия открыла рынок для российского мяса
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
ноябрь 2017
Ежегодно королевство ввозит до 1 млн тонн мяса птицы и 130 тысяч тонн говядины
Саудовская Аравия хочет импортировать мясо из России на $1 млрд
Фото: Ю. Эйвазова

Россельхознадзор сообщил об открытии Саудовской Аравии для поставок российской мясной продукции. Как говорится на сайте ведомства, работа по получению доступа на рынок этой страны завершена. «Стороны подписали ветеринарно-санитарные сертификаты на экспортируемую из России в Саудовскую Аравию продукцию животного происхождения (говядину, козлятину, баранину, мясо птицы и субпродукты их них, а также на пищевое яйцо) и санитарные и технические требования к российской продукции животного происхождения (говядина, мясо птицы, баранина и козлятина, включая субпродукты)», — следует из сообщения.

Поставки могут начать сразу после включения российских производителей в список предприятий, утвержденных на экспорт в королевство. «Эта техническая работа будет завершена SFDA (Агентство по пищевой продукции и ветеринарным препаратам Саудовской Аравии) в течение нескольких дней», — заверяет Россельхознажзор. При этом ведомство получил право самостоятельно утверждать российские предприятия, соответствующие требованиям импортера и прошедшие проверки на их соответствие, для поставок продукции в Саудовскую Аравию.

В начале октября король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд побывал с официальным визитом в Москве. По его итогам был подписан ряд соглашений, в том числе по поставкам зенитных ракетных систем С-400, тяжелых огнеметных систем, противотанковых ракетных комплексов и гранатометов. В преддверии визита короля в Москве состоялось заседание Российского-саудовского делового совета, после которого председатель Совета Торгово-промышленных палат Саудовской Аравии Ахмед аль-Раджи выразил заинтересованность в поставках мяса. Он заявил, что Саудовская Аравия потребляет мяса на $20 млрд в год. «Мы сегодня импортируем большое количество мяса из Австралии и Новой Зеландии. До них лететь 14 часов, а до Москвы четыре-пять часов. Есть большой интерес к привлечению к данному вопросу России. Для начала, я думаю, если мы займем рынок в $1 млрд — это будет хорошим началом», — цитировало РИА «Новости» аль-Раджи.

Саудовская Аравия является крайне интересным рынком для России, отмечает председатель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. «Эта страна в силу климатических причин не может обеспечить себя мясом и даже в свое время объявила о том, что отказывается от плана по обеспечению мясом птицы. В результате они производят примерно 640−650 тыс. т мяса птицы в год, а ввозят в 1,5 раза больше — объем импорта приближается к 1 млн т. Соответственно 1 млн т — это тот рынок, за который стоит побороться», — сказал Юшин «Агроинвестору». Также Саудовская Аравия импортирует более 130 тыс. т говядины, в основном, из стран Южной Америки. «Однако в стране есть и гостиницы, рестораны, которым нужны дорогие качественные отруба. Поэтому по говядине Россия в первую очередь рассчитывает на этот сегмент HoReCa и премиальную розницу», — отметил эксперт. Кроме того, Саудовская Аравия ввозит 60−70 тыс. т в год мелкого рогатого скота, включая живых животных. «И это неплохая перспектива, например, для северо-кавказских республик», — полагает Юшин.

В то же время эксперт отметил, что Россию пока не знают на этом рынке с точки зрения поставщика мясной продукции. «И конкуренция с Бразилией будет довольно жесткой. Поэтому необходима плотная работа с местными дистрибуторами: чтобы зайти на этот рынок, нужно его понимать, в том числе понимать предпочтения потребителя. Вероятно, российские производители будут создавать отдельные торговые марки для арабского рынка, в первую очередь — Саудовской Аравии», — считает Юшин. Кроме того, напомнил он, придется решать и вопросы сертификации халяль. «А сейчас даже между странами-импортерами Персидского залива существуют различные видения того, как сертифицировать эту продукцию. Но я думаю, мы это преодолеем, потому что практически все новые производства, которые создавались в России в последние годы, в том числе предусматривали возможность производства мяса в соответствии с требованиями ислама», — констатировал эксперт.

По данным ФТС, в 2016 году экспорт мяса из России составил 174 тыс. т или $219 млн, основным мясным экспортным товаром был бройлер — 115 тыс. т. Мясо и субпродукты продавались в 40 стран, крупнейшими импортерами стали Вьетнам, Китай и Гонконг, а также Украина (ее восточные регионы). С 2016 года Россия стала экспортировать мясо в Египет, ОАЭ, Сербию, Нидерланды, Италию, Корею, однако поставки велись лишь в тестовом режиме. Глава Минсельхоза Александр Ткачев на заседании Совета по стратегическому планированию и приоритетным проектам в конце прошлого года заявлял, что к 2020 году стоит задача нарастить объем экспорта российского мяса до 1 млн т. По его словам, в 2017 году кроме Саудовской Аравии для российского мяса также ожидается открытие рынков Китая, Индонезии, Ирана, Сингапура, Японии, Нигерии.

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