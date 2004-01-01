Саудовская Аравия открыла рынок для российского мяса

Россельхознадзор сообщил об открытии Саудовской Аравии для поставок российской мясной продукции. Как говорится на сайте ведомства, работа по получению доступа на рынок этой страны завершена. «Стороны подписали ветеринарно-санитарные сертификаты на экспортируемую из России в Саудовскую Аравию продукцию животного происхождения (говядину, козлятину, баранину, мясо птицы и субпродукты их них, а также на пищевое яйцо) и санитарные и технические требования к российской продукции животного происхождения (говядина, мясо птицы, баранина и козлятина, включая субпродукты)», — следует из сообщения.



Поставки могут начать сразу после включения российских производителей в список предприятий, утвержденных на экспорт в королевство. «Эта техническая работа будет завершена SFDA (Агентство по пищевой продукции и ветеринарным препаратам Саудовской Аравии) в течение нескольких дней», — заверяет Россельхознажзор. При этом ведомство получил право самостоятельно утверждать российские предприятия, соответствующие требованиям импортера и прошедшие проверки на их соответствие, для поставок продукции в Саудовскую Аравию.



В начале октября король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд побывал с официальным визитом в Москве. По его итогам был подписан ряд соглашений, в том числе по поставкам зенитных ракетных систем С-400, тяжелых огнеметных систем, противотанковых ракетных комплексов и гранатометов. В преддверии визита короля в Москве состоялось заседание Российского-саудовского делового совета, после которого председатель Совета Торгово-промышленных палат Саудовской Аравии Ахмед аль-Раджи выразил заинтересованность в поставках мяса. Он заявил, что Саудовская Аравия потребляет мяса на $20 млрд в год. «Мы сегодня импортируем большое количество мяса из Австралии и Новой Зеландии. До них лететь 14 часов, а до Москвы четыре-пять часов. Есть большой интерес к привлечению к данному вопросу России. Для начала, я думаю, если мы займем рынок в $1 млрд — это будет хорошим началом», — цитировало РИА «Новости» аль-Раджи.



Саудовская Аравия является крайне интересным рынком для России, отмечает председатель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. «Эта страна в силу климатических причин не может обеспечить себя мясом и даже в свое время объявила о том, что отказывается от плана по обеспечению мясом птицы. В результате они производят примерно 640−650 тыс. т мяса птицы в год, а ввозят в 1,5 раза больше — объем импорта приближается к 1 млн т. Соответственно 1 млн т — это тот рынок, за который стоит побороться», — сказал Юшин «Агроинвестору». Также Саудовская Аравия импортирует более 130 тыс. т говядины, в основном, из стран Южной Америки. «Однако в стране есть и гостиницы, рестораны, которым нужны дорогие качественные отруба. Поэтому по говядине Россия в первую очередь рассчитывает на этот сегмент HoReCa и премиальную розницу», — отметил эксперт. Кроме того, Саудовская Аравия ввозит 60−70 тыс. т в год мелкого рогатого скота, включая живых животных. «И это неплохая перспектива, например, для северо-кавказских республик», — полагает Юшин.



В то же время эксперт отметил, что Россию пока не знают на этом рынке с точки зрения поставщика мясной продукции. «И конкуренция с Бразилией будет довольно жесткой. Поэтому необходима плотная работа с местными дистрибуторами: чтобы зайти на этот рынок, нужно его понимать, в том числе понимать предпочтения потребителя. Вероятно, российские производители будут создавать отдельные торговые марки для арабского рынка, в первую очередь — Саудовской Аравии», — считает Юшин. Кроме того, напомнил он, придется решать и вопросы сертификации халяль. «А сейчас даже между странами-импортерами Персидского залива существуют различные видения того, как сертифицировать эту продукцию. Но я думаю, мы это преодолеем, потому что практически все новые производства, которые создавались в России в последние годы, в том числе предусматривали возможность производства мяса в соответствии с требованиями ислама», — констатировал эксперт.



По данным ФТС, в 2016 году экспорт мяса из России составил 174 тыс. т или $219 млн, основным мясным экспортным товаром был бройлер — 115 тыс. т. Мясо и субпродукты продавались в 40 стран, крупнейшими импортерами стали Вьетнам, Китай и Гонконг, а также Украина (ее восточные регионы). С 2016 года Россия стала экспортировать мясо в Египет, ОАЭ, Сербию, Нидерланды, Италию, Корею, однако поставки велись лишь в тестовом режиме. Глава Минсельхоза Александр Ткачев на заседании Совета по стратегическому планированию и приоритетным проектам в конце прошлого года заявлял, что к 2020 году стоит задача нарастить объем экспорта российского мяса до 1 млн т. По его словам, в 2017 году кроме Саудовской Аравии для российского мяса также ожидается открытие рынков Китая, Индонезии, Ирана, Сингапура, Японии, Нигерии.

