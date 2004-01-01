

Производство куриного яйца в стране стагнирует последние пять лет. Рынок насыщен, спрос не растет, и увеличивать объемы нет смысла, тем более что рентабельность сектора давно держится на минимальных уровнях. Повысить доходность отрасли может переработка, но сейчас более 90% производимого яйца реализуется в натуральном виде.