Потребителя нужно приучать к продуктам из яйца
Фото: Легион-Медиа
Фото: Легион-Медиа
Ниша яичных продуктов остается свободной
В России перерабатывается лишь 10% куриного яйцаАнтон Какушкин
Агроинвестор, январь 2017
Производство куриного яйца в стране стагнирует последние пять лет. Рынок насыщен, спрос не растет, и увеличивать объемы нет смысла, тем более что рентабельность сектора давно держится на минимальных уровнях. Повысить доходность отрасли может переработка, но сейчас более 90% производимого яйца реализуется в натуральном виде.
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