В августе 2017 года средняя потребительская цена на куриные яйца в России опустилась до 47,25 руб. за 10 шт. Как следует из данных Росстата, такой уровень является минимумом с сентября 2014 года, когда десяток яиц стоил 46,93 руб. В течение прошлого месяца куриные яйца подешевели на 3,4%, а по сравнению с августом 2016-го — на 9,1%. С начала 2017 года яйца снизились в цене на 26%.



Самые дорогие яйца в августе реализовывались в Чукотском автономном округе — 160,85 руб./10 шт., в Камчатском крае — 100,9 руб./10 шт. и Магаданской области — 88,26 руб./10 шт. Самые дешевые — в Мордовии (32,48 руб./10 шт.), Калмыкии (32,93 руб./10 шт.) и Башкирии (36,71 руб./10 шт.). В Москве и Санкт-Петербурге яйца продавались по цене выше среднероссийской — 67,3 руб./10 шт. и 51,17 руб./10 шт.



Один из факторов нынешнего снижения цен на яйцо — рост его производства, прокомментировал «Агроинвестору» президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. По данным Минсельхоза, с января по конец июля производство куриного яйца в сельхозорганизациях увеличилось на 4%. Во всех хозяйствах за этот период, по данным Росстата, рост составил 3%. «Рентабельность производства яйца несколько увеличилась в связи с удешевлением кормов и сокращением компаниями издержек в условиях конкуренции. Стоимость комбикорма сейчас на 7−8% (в отдельных регионах и на 10%) ниже, чем год назад. А корм составляет около 70−75% себестоимости мяса птицы и яйца. Соответственно и количество столового яйца, поставляемого на рынок, тоже стало больше», — поясняет Давлеев.



Кроме того, в динамике цен на яйцо важную роль играет сезонный фактор. «Сезонные колебания в стоимости реализации яйца и стоимости яйца на полке традиционно с апреля до октября-ноября уходят в нижнюю часть диапазона и резко повышаются к Новому году и Пасхе. Во-первых, летом население переходит больше на растительную диету, и потребление яйца и белковой продукции снижается, — отметил Давлеев. — Во-вторых, в период с апреля по октябрь высаживаются куры в личных подсобных хозяйствах и крестьянских (фермерских) хозяйствах, и резко увеличивается производство яйца для внутреннего потребления, причем пик яйценоскости приходится именно на июль-август. Поэтому реализация промышленной продукции несколько замедляется».



Кроме того, на цены оказывает влияние высокая насыщенность рынка, добавляет эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Анна Кудрякова. За январь-декабрь 2016-го сельхозорганизации выпустили в целом 34,4 млрд яиц — на 3,1% больше, чем в 2015 году. Общее производство в стране составило 43,5 млрд, прибавив 2,2% к предыдущему году. Согласно прогнозу ИКАР, потенциал прироста промышленного производства составляет еще около 7−8%. «Учитывая, что сейчас крупные предприятия еще наращивают производство, мы увидим увеличение выпуска яйца и в 2017, и в 2018 годах», — ранее говорил «Агроинвестору» ведущий эксперт ИКАР Даниил Хотько.



Мясо бройлера также дешевеет

Потребительские цены снижаются и на куриное мясо. По данным Росстата, в августе 2017-го охлажденные и мороженые куры подешевели в среднем на 0,6% до 129,79 руб./кг. Такой уровень является минимальным с июня 2016 года и на 2,1% меньше, чем годом ранее.



По словам Кудряковой, на цену куриного мяса также влияет насыщенность рынка. «В прошлом году в этот период был уже значительный рост цен, однако в этом году он не наблюдается. Причем разница в оптовых ценах с прошлогодним аналогичным периодом гораздо более существенна по сравнению с потребительскими ценами, и сейчас составляет уже около 18%", — сказала Кудрякова. По ее словам, частично это связано и с погодными условиями в летние месяцы. «В прошлом году из-за жарких летних периодов поголовье было не столь высоким, а в этом году повезло с погодой, в результате чего производители нарастили поголовье. И производство по объему гораздо больше. В результате на рынке наблюдается серьезное насыщение», — констатировала эксперт. При этом, согласно ее прогнозу, до конца года цены на куриное мясо не будут расти. «Никто из производителей не ожидает, что цены сдвинутся в большую сторону. Не исключено, что к концу года, наоборот, будет движение вниз из-за больших остатков, которые необходимо будет реализовать», — полагает она.



По данным Росстата, в январе-августе производство мяса птицы в сельхозорганизациях увеличилось на 7,4% до 4,01 млн т.

