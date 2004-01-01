При этом статистика всегда показывает рост заболеваемости в жаркое время года. На самом деле, как выяснили австралийские ученые, на распространение этого патогена влияет гигиена на объектах производителей и гигиена самих работников общественного питания.



Эксперименты и наблюдения проводили на австралийских фермах по производству яиц, где кур содержат без клеток и на свободном выпасе. Выбор был связан с тем, что при таком производстве как кур, так и температуру очень сложно контролировать, поэтому результаты влияния погоды будут точнее.



Результаты показали, что виды сальмонеллы сильно варьируются в зависимости от технологии выращивания и оборудования, установленного на ферме. При этом заражение сильно снижалось в любое время года при соблюдении простых правил: мытье рук до и после работы с яйцами, что важно соблюдать в любом месте — от фабрики до ресторана.



Ученые считают, что по-настоящему снизить заражение сальмонеллезом можно, поставив наблюдение за сотрудниками фабрик и общепита и изменив стандарты безопасности. Прекратив винить во всем погоду, можно будет по-настоящему повлиять на статистику заражений.



Мнение о влиянии жаркой погоды на распространение сальмонеллеза сложилось из-за статистики заражений летом. В это время года число зараженных людей действительно значительно увеличивается. До сих пор никто не подвергал сомнению эту корреляцию, но, как часто бывает со статистикой, она была неправильно интерпретирована: следствие было связано с неверной причиной. О том, что по-настоящему причину еще никто не проверял, впервые догадались в Австралии, в результате чего и было проведено это исследование.

