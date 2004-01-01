К 2035 году потребление яйца в мире вырастет в 1,5 раза

К 2035 году потребление мяса птицы в мире увеличится на 65%, яиц — на 50%, говорится в исследовании Международного независимого института аграрной политики (МНИАП). Таким образом, птицеводство станет самой быстрорастущей отраслью: потребление других видов животного белка (рыба, свинина, говядина) может прибавить 30−35%.



Мировое производство яиц показывает устойчивый рост. Начиная с 2000 года общий объем выпуска увеличился в 1,4 раза, с 51 млн т до 70 млн т. Ведущим производителем яиц является Китай, доля которого составляет 36% от всего мирового производства. За ним следуют США (8%), Индия (6%), а также Япония и Мексика (по 4%). Россия по объему производства яиц занимает шестое место с долей 3% от совокупного мирового показателя, подсчитали аналитики МНИАП.



По потреблению яиц на душу населения Россия занимает пятое место в мире — 260 шт./чел. По этому показателю наша страна уступает лишь Мексике (360 шт./чел.), Японии (330 шт./чел.), Украине (310 шт./чел.) и Китаю (300 шт./чел.). По данным Росстата, в 2016 году производство яйца в России выросло на 2,2% до 43,5 млрд шт. Таким образом, производство на душу населения составило 297 шт./чел. При этом, как отмечал ранее Минсельхоз, рекомендованная Минздравом норма потребления составляет 260 шт. на душу населения.



Для того, чтобы освободить внутренний рынок, российским производителям яйца необходим экспорт, и сейчас в этом направлении ведется активная работа, рассказал «Агроинвестору» председатель Международного форума птицеводов Сергей Шабаев. «В течение всего лета производители торговали по цене 22−28 руб./десяток, в то время как себестоимость составляет 32−36 руб./десяток. Сейчас цена немного поднялась, однако выход на внешние рынки необходим», — сказал Шабаев. По его словам, впервые вышла на экспорт яйца в ОАЭ птицефабрика «Синявинская», оформляются в качестве поставщиков еще несколько птицефабрик. Кроме того, стоит задача развития переработки куриного яйца. «К сожалению, сейчас Россия завозит яичные продукты, которые зачастую не отличаются качеством. Может быть, надо наконец закрыть внутренний рынок от этих некачественных продуктов и развивать собственную переработку, чтобы покрыть потребность кондитерской и пищевой индустрии. Однако пока российская цена продукции не может конкурировать с поддельной импортной продукцией яйцепереработки», — сетует Шабаев.



Крупнейшим в структуре мировой торговли является сегмент яиц в скорлупе, в 2016 году его объем оценивался $3,6 млрд. Яичных продуктов в прошлом году в мире было продано на $900 млн. По объемам экспорта яиц в скорлупе лидером являются Нидерланды ($716 млн в 2016-м), за ними следуют США, ($440 млн), Турция ($289 млн) и Германия ($279 млн). В сегменте яичных продуктов также лидируют Нидерланды ($287 млн), кроме того, значительный объем на экспорт поставляют Франция, США, Германия и Бельгия. «Россия не поставляет на экспорт существенных объемов яиц и яичной продукции», — констатируется в исследовании МНИАП. В то же время отмечается, что Россия входит в число крупных импортеров яиц в скорлупе (более $200 млн), правда, подавляющая часть этого объема приходится на инкубационные яйца для птицеводства.



Основными производителями яиц в России являются сельхозорганизации — по итогам 2016 года их доля в общем объеме производства составляла 79,1%. В январе-сентябре 2017 года, согласно подсчетам Росстата, в хозяйствах всех категорий было произведено 34 млрд яиц — на 3% больше, чем в аналогичный период 2016-го. К 27 ноября куриные яйца в рознице подешевели на 17,8% к уровню декабря прошлого года.

