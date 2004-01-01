Компания «Лето Групп» планирует инвестировать 2,2 млрд руб. в расширение мощностей по производству куриного яйца на базе «Заокской птицефабрики» в Тульской области. Как рассказал руководитель проекта Кирилл Грунтов на встрече с главой Минсельхоза региона Дмитрием Миляевым, компания намерена построить распределительно-сортировочный центр, мощности по глубокой переработке куриного помета, инкубаторий, а также новые птичники. За счет строительства новых площадок в 2019 году объем производства куриного яйца на «Заокской птицефабрике» увеличится вдвое, до 300−320 млн штук в год. По данным пресс-службы Минсельхоза Тульской области, реализовать проект в комплексе планируется в трехлетний период.



Кроме того, группа «Лето» намерена построить на базе «Заокской птицефабрики» завод по глубокой переработке куриного яйца, стоимость проекта оценивается в 800 млн руб. По словам Грунтова, сейчас идут разработка проекта и консультации с банком по вопросу финансирования. Инвестиционное соглашение по глубокой переработке было подписано в июне в ходе Петербургского международного экономического форума, тогда заявлялось, что строительство начнется в 2018 году. Как предполагается, завод будет выпускать сырье для хлебопекарных и кондитерских предприятий, замороженные омлеты, яйца в рассоле, спортивное питание на основе куриного белка.



Развитие глубокой переработки сегодня — крайне необходимое направление, отмечает гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева. «Значительная часть используемого в России яичного сухого белка и желтка является импортным. Пищевая промышленность, в том числе кондитерская и хлебопекарная, сейчас завозит смеси из-за рубежа, однако мы вполне можем заместить импорт», — сказала Бобылева «Агроинвестору». По ее словам, развитие производства сухих яичных продуктов отстает от развития пищевой промышленности и растущей потребности в этих продуктах. «Поэтому мы будем ставить вопрос о прекращении поставок из-за рубежа яичных продуктов. Это будет способствовать развитию как глубокой переработки яйца, так и в целом производству яйца внутри страны», — уверена она.



По данным Росстата, в 2016 году производство куриного яйца в стране увеличилось на 2,2% до 43,5 млрд штук, в том числе в сельхозорганизациях рост составил 3,1%. За девять месяцев 2017 года выпуск вырос еще на 3%. Потенциал расширения промышленного производства составляет еще около 7−8%, однако рынок уже близок к насыщению, ранее говорил «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. «Потребление хоть и увеличивается, но просматривается потолок этого роста. И скорая перспектива — останавливать темпы наращивания производства, зафиксировать объемы и работать над себестоимостью, а также уходить в глубокую переработку», — комментировал Хотько.



«Заокская птицефабрика» была основана в 1933 году. По данным kartoteka.ru, с конца 2004 года предприятием владела агропромышленная компания «Ого», а с июля 2005-го — холдинговая компания «Соколовская», до приобретения актива занимавшаяся угольным бизнесом. В 2000-х годах предприятие было лидером в Тульской области по производству яиц, однако из-за финансовых проблем в феврале 2013 года остановило свою работу. 4 сентября 2013 года ЗАО «Заокская птицефабрика» было признано банкротом, в отношении него было открыто конкурсное производство. В середине 2016 года, после появления нового инвестора, ее работа была возобновлена и, как заявлял ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин, в 2017 году птицефабрика выйдет на свою полную мощность. По словам гендиректора предприятия Сергея Загозина, она составляет 160 млн штук яиц в год. Между тем, по данным kartoteka.ru, сейчас ЗАО «Заокская птицефабрика» находится в стадии ликвидации.



Группа компаний «Лето» специализируется на дистрибуции куриного яйца, мяса птицы и перепелиного яйца (ТМ «Лето», «Деревенское», «Сельская Новь», «Шесть плюс»). Компания занимается разведением голландского кросса «Хайсекс Браун», производственные мощностью позволяют ежемесячно отгружать до 50 млн т яиц. Наряду с продукцией собственного производства группа закупает яйцо с других птицефабрик, указано на ее сайте.

