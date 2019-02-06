Переработчики зерна предупреждают о росте цен на свою продукцию

Повышение цен на зерно может привести к подорожанию продуктов его переработки, сообщил исполнительный директор торгового дома «Русский хлеб» (входит в группу «Грейн холдинг») Сергей Рыбаков. «От недели к неделе цены на зерно показывают стабильный рост на 3-4%. Это подразумевает нашу реакцию: мы этот рост должны транслировать нашим покупателям — торговым сетям, а они уже — конечным потребителям», — сказал «Интерфаксу» Рыбаков.



Он отметил, что на фоне подорожания переработчики испытывают трудности с закупкой качественного зерна. «Мы сегодня не можем найти достойной партии зерна, чтобы удовлетворить работу всех наших мощностей, при этом стоимость зерна постоянно растет. Это должно учитываться в ценообразовании производимого продукта, чтобы поддерживать работу предприятия и формировать бюджет будущих закупок сырья», — признал Рыбаков. По его словам, переработчики в этой ситуации видят два выхода: либо оперативный пересмотр цен на их продукты торговыми сетями, либо сокращение ритейлерами срока оплаты по поставляемым товарам с 40 дней на меньший срок. Последний вариант не остановит увеличение потребительских цен, однако динамика изменения стоимости будет менее интенсивной.



Согласно данным аналитического центра «СовЭкон», к концу прошлой недели рублевые цены на продовольственную пшеницу 4-го класса на внутреннем рынке установили абсолютный рекорд в 12175 руб/т (европейская часть, без НДС). Предыдущий был зафиксирован летом 2016 года — 12125 руб/т. Причинами роста стали активные закупки экспортерами на фоне ограниченного предложения на внутреннем рынке в связи с тем, что сельхозпроизводители придерживают продажи. При этом запасы зерна активно сокращаются и к 1 января были на 22% ниже прошлогоднего показателя к аналогичной дате, следует из данных Росстата. К началу декабря запасы были на 19% меньше. На конец сезона-2018/19 остатки могут составить 12,7 млн т, в том числе 7,7 млн т пшеницы, что является самым низким показателем за последние три сезона, прогнозирует «СовЭкон».



Тем не менее резкого подорожания хлеба в 2019 году не будет, заверяет Российская гильдия пекарей и кондитеров (РОСПиК). По оценке президента гильдии Юрия Кацнельсона, потребительская цена на хлеб по итогам года повысится на 5-6%, что сопоставимо с темпами инфляции. «Дело в том, что в себестоимости хлеба мука занимает не больше 20%. Подорожание муки даже на 10% на конечные цены очень мало влияет», — приводится заявление Кацнельсона на сайте РОСПиК.



Минсельхоз, в свою очередь, ожидает снижения внутренних цен на зерно в течение одного-трех месяцев. «Начиная с марта, отечественные аграрии начнут более активные продажи зерна в связи с подготовкой к весенней посевной. Таким образом, дефицита зерна на внутреннем рынке не предвидится, а в перспективе одного-трех месяцев мы ожидаем снижения внутренних цен на зерно», — сообщила РИА «Новости» замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. Этому должно способствовать замедление темпов экспорта из-за высоких внутренних цен, а также проведение Минсельхозом «ряда мероприятий». «В частности, министерство инициировало введение субсидирования тарифов на перевозку зерна из Сибири с февраля 2019 года», — напомнила Лут. Кроме того, дополнительное предложение на рынке обеспечивает продажа зерна из интервенционного фонда.



Рост оптовых цен на пшеницу в начале февраля еще продолжался, однако его темпы являются достаточно скромными (в среднем $1,5/т) и не выходят за рамки предыдущих прогнозов, комментирует исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков. По муке же на текущий момент наблюдается более существенная динамика: пшеничная мука высшего сорта в среднем выросла на $8/т. «Такая динамика может отразиться на конечной цене продукции. Однако тут тоже нужно учитывать, какие дальнейшие шаги будут предприняты со стороны регуляторов», — заметил Востриков «Агроинвестору». Он добавил, что наиболее уязвимыми являются продукты, основную часть себестоимости которых формируют расходы на сырье. «К их числу относятся хлебобулочные изделия, мучные кондитерские изделия, макароны. Так, доля муки в себестоимости последних может достигать 80%, хлеба порядка 30%, печенья — более 50% в зависимости от категории», — оценивает Востриков.



Однако что касается роста цен на готовую продукцию, то, по его словам, для тех предприятий, которые уже отыграли августовское повышение, при текущей динамике цен на сырье он составит 6-7%. «Для предприятий, которые в прошлом году не согласовали новый прейскурант, он может быть выше», — признал Востриков. Он добавил, что, как правило, процесс согласования изменения отгрузочной цены длится от нескольких недель до нескольких месяцев. Таким образом, если ситуация на сырьевом рынке не изменится, то изменения на полке можно будет увидеть не раньше марта.



В 2018 урожай зерновых агрокультур в России составил 112,9 млн т, что на 17% или 22,6 млн т меньше рекорда 2017-го. Снижение зафиксировано по всем основным зерновым культурам, кроме риса. В том числе валовой сбор пшеницы сократился на 16% до 72,1 млн т, ячменя — на 18% до 17 млн т, кукурузы — на 15% до 11,2 млн т.

