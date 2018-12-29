Экспорт муки может снизиться из-за роста цен

Экспорт муки из России в мукомольном сезоне-2018/19 (август-июль) может снизиться из-за высоких цен, прогнозирует Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). «Экспорт российской пшеничной муки в прошлом сезоне вырос благодаря низкому уровню цен в первой его половине. В текущем сельхозгоду ситуация может измениться», — оценивают эксперты.

В сезоне-2017/18 экспорт пшеничной муки увеличился на 34% до 255 тыс. т. За первые четыре месяца текущего маркетингового года отгрузки сократились на 8% до 78 тыс. т. При этом за август-ноябрь, по данным Росстата, мягкая пшеница, реализуемая сельхозорганизациями, подорожала на 23% до 10,1 тыс. руб./т. «Высокие цены на пшеницу 3-го класса, которые уже в середине декабря в ряде регионов Центральной России достигли исторических максимумов, могут обусловить в текущем мукомольном сезоне увеличение количества мельниц, добавляющих сухую клейковину в муку для поддержания ее качества», — предполагают эксперты ИКАР.

Крупнейшим покупателем российской муки является Китай, который за последние два сезона нарастил долю в импорте российской муки. По итогам прошлого сельхозгода поставки в эту страну выросли до 134 тыс. т против 71 тыс. т в 2016/17 и 37 тыс. т в 2015/16. Таким образом, на Китай в прошлом сезоне приходилось 53% всего экспорта российской пшеничной муки, еще 9% поставок шло в Белоруссию, 8% — в Абхазию. Однако в этом сезоне Китаю «на пятки наступает» Гонконг (специальный административный район Китая), который все более уверенно становится новым заметным рынком сбыта российской пшеничной муки, отмечает ИКАР. По итогам августа-ноября 2018-го доля Китая снизилась до 33%, на второе место поднялся Гонконг (13% против 4% в 2017/18), на третьей позиции — Абхазия (11%).

Одновременно со снижением экспорта муки в этом сезоне возможно и сокращение вывоза отрубей. По итогам 2017/18-го экспорт российских пшеничных отрубей достиг нового рекорда в 860 тыс. т. Статус основного импортера сохранила за собой Турция. Однако за четыре месяца текущего сезона наметилось отставание в поставках за рубеж. «Оно произошло за счет главного покупателя в связи с экономической ситуацией в данной стране и банкротстве ряда местных предприятий — потребителей отрубей (комбикормовые заводы, птицефабрики)», — констатируют аналитики ИКАР.

Что касается маржинальности в мукомольной отрасли, то, как и в прошлом сезоне, она складывается на низком уровне, оценивает ИКАР. В 2017/18 на фоне высокого предложения цены на муку на протяжении многих месяцев снижались более значительно, чем стоимость помольной партии зерна. И рост цен на муку произошел позднее, чем начало дорожать сырье. В итоге маржинальность производства муки была низкой, а порой уходила в зону отрицательной рентабельности. В начале текущего сезона рост цен на муку продолжился вслед за все более дорожающим сырьем. «При этом сезонной просадки, как это было с зерном, практически не произошло, что помогло в короткий отрезок времени немного поддержать маржинальность производства муки. Однако в последующие месяцы темпы роста цен на пшеницу вновь стали опережать темпы укрепления цен на муку», — констатируют аналитики.

По данным Росстата, за 11 месяцев 2018 года пшеничная мука в оптовом звене подорожала на 25% до 15,7 тыс. руб./т. Цены повышаются с апреля, к уровню которого они прибавили почти 3,5 тыс. руб./т. Хлеб из пшеничной муки, согласно официальной статистике, с начала года в рознице поднялся в цене на 5,6% до 48,7 руб./кг.