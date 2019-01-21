Овощи лидируют по уровню роста цен

За первые две недели 2019 года овощи оказались в лидерах по показателю роста цен, оценил Росстат. Так, стоимость огурцов увеличилась на 9,6%, томатов — на 8,8%, белокочанной капусты — на 7,2%, моркови — на 4,6%, лука — на 4%, картофеля — на 3,7%. В среднем индекс потребительских цен с начала января прибавил 0,7%.



При этом, если сравнивать средние потребительские цены на середину января 2018-го и 2019 года, то очевидно более значительное удорожание. Так, стоимость картофеля поднялась с 23,91 руб./кг до 25,11 руб./кг, капуста стоит 31 руб./кг против 17,08 руб./кг год назад, стоимость лука выросла с 22,46 руб./кг до 27,91 руб./кг, моркови — с 27,23 руб./кг до 32,5 руб./кг. Огурцы почти не подорожали (163,74 руб./кг в середине января 2018-го и 164,36 — в 2019-м), а томаты стали даже дешевле: если год назад Росстат оценивал их среднюю цену на уровне 156,78 руб./кг, то сейчас — 146,08 руб./кг.



Президент Плодоовощного союза Анатолий Куценко отмечает, что, если сравнить показатели с аналогичным периодом прошлого года, то рост потребительских цен на овощи находится на уровне инфляции, за исключением цен на капусту, морковь и лук. «Рост стоимости овощей в первые две недели 2019 года, вероятно, связан с тем, что в период новогодних праздников были проблемы с поставками», — предполагает эксперт. По его словам, предпосылок для дальнейшего существенного увеличения цен нет.



Повышение цен на овощи в январе — обычное явление для этого периода, говорит гендиректор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина. «Рост стоимости в этой категории отмечается ежегодно с октября, пик приходится на новогодние праздники, — прокомментировала она «Агроинвестору». — Далее идет постепенное увеличение цен, хотя и менее активными темпами, до апреля-мая, когда на рынок начинает поступать продукция нового урожая».



В зимний период на российском рынке все еще сохраняется высокая доля импорта плодоовощной продукции, хотя она и ниже, чем несколько лет назад, продолжает Тюрина. Если раньше в несезонный период поставки составляли порядка 70% от уровня потребления, то сейчас по томатам и огурцам этот показатель сократился до 50%, по картофелю — до 30%, сравнивает она. Поэтому на стоимость овощей по-прежнему влияют изменения на валютно-финансовом рынке: с ростом курса доллара продукция дорожает.



Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников отмечает, что за последние две недели в оптовом звене цены на картофель увеличились на 1,5-2 руб./кг, и в целом динамика их роста чуть ниже уровня прошлого года. Повышение потребительских цен произошло не из-за их роста у производителей, а из-за розничных операторов, считает эксперт. «В отдельные годы, особенно в мае-июне, разница между оптовой и розничной стоимостью может достигать 300%», — подчеркивает он. К сожалению, законодательно регулировать розничные цены невозможно, и рычагов воздействия на сети у отраслевых ассоциаций нет, добавляет эксперт.



На прошлой неделе вице-премьер Алексей Гордеев заявил, что предпосылок для роста цен на продукты питания выше уровня инфляции нет. Однако он не исключил, что «могут быть всплески по каким-то конкретным видам продукции», что требует изучения. Также Гордеев признал, что повышение НДС с 18% до 20% приведет к ускорению инфляции. «Руспродсюз» оценивал, что в первом квартале продовольствие может подорожать на 8%. По итогам прошлого года инфляция в стране оценочно составила 4,3%, в том числе продовольственная — 4,7%.

