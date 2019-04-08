Последние пять лет продажи молочной продукции остаются на одном уровне

Последние пять лет продажи молочной продукции в России сохранялись на стабильном уровне и составляли 11,62-11,86 млн т в год. Об этом говорится в исследовании «Анализ молочной отрасли», подготовленном компанией BusinesStat. Снижение продаж относительно предыдущего года отмечалось лишь в 2015-м (на 0,5%) и 2017 году (на 2,1%).



«Основным негативным фактором в 2015 году стал рост розничной цены на молочную продукцию, вызванный высоким инфляционным давлением в стране и ослаблением курса рубля. В условиях падения реальных доходов предпочтения покупателей вынужденно смещались в пользу дешевой продукции с растительными компонентами, а часть потребителей и вовсе отказывались от покупки некоторых молочных продуктов в целях экономии», — отмечают аналитики BusinesStat. По их оценке, в 2017-м продажи сократились вследствие уменьшения производства сырого молока, однако в прошлом году незначительно выросли на 0,4%.



По данным «Союзмолоко», платежеспособный спрос на молочную продукцию в последние годы варьируется в интервале 27,6-28 млн т в молочном эквиваленте. При этом по итогам 2018-го увеличился лишь оборот розничной торговли в стоимостном выражении (на 2,3%), а в физическом выражении объем потребления товарной молочной продукции снизился на 2,6% до 27,3 млн т, констатирует директор аналитического департамента «Союзмолоко» Алексей Воронин. Среднедушевое потребление молочной продукции уменьшилось на 2,4% до 225 кг/год с учетом потребления в хозяйствах населения, а товарной продукции — до 167 кг/год. Причины — снижение реальных располагаемых доходов населения, а также сокращение ресурсной базы молочного рынка. «В 2018 году значительно уменьшились объемы импорта молочной продукции, прежде всего, из республики Беларусь (по предварительным данным, с 7,1 млн т в 2017-м до 5,7-6,4 млн т в 2018-м), в результате чего доступные объемы товарной молочной продукции снизились», — пояснил «Агроинвестору» Воронин.



В 2019 году видимых причин для роста реальных располагаемых доходов населения нет, поэтому вряд ли удастся значительно повысить потребление молочной продукции, полагает Воронин. «Хорошим результатом будет сохранение спроса как минимум на уровне прошлого года. Оптимистичный прогноз — в случае сохранения объемов внешних поставок на уровне 2018 года объем потребления может восстановиться до уровня 2017-го», — оценил он. В среднесрочной перспективе на спрос также будет оказывать существенное влияние уровень господдержки молочной отрасли, добавляет он.



На внутреннем рынке наиболее востребованы молоко и сливки, на них пришелся 51% от объема продаж молочной продукции в 2018 году, отмечает BusinesStat. Кроме того, заметную долю в общем объеме продаж занимают кисломолочные продукты (24,7%), творог и творожные продукты (6,7%) и сыры (5,9%). Средняя цена реализации молочных продуктов в прошлом году выросла на 3,8% до 149 руб./кг. При этом из-за падения закупочных цен на сырое молоко в первой половине прошлого года темп роста уровня цен в 2018-м оказался наиболее низким за последние пять лет.



В 2019-м аналитики BusinesStat ожидают существенного повышения цен на молочные продукты. Он будет вызван увеличением ставки НДС, что приведет к подорожанию ингредиентов. В первые месяцы 2019 года сохраняется планомерный рост розничных цен на готовую молочную продукцию, однако он будет ослабевать в летний период, отмечает Воронин. В то же время повышение НДС будет способствовать удорожанию. «Хотя реализуемая молочная продукция по-прежнему облагается НДС по льготной ставке 10%, сопутствующие товары и услуги (логистика, упаковка, ГСМ и т. п. ) подпадают под ставку НДС 20%, в связи с чем себестоимость производимой конечной продукции все-таки увеличивается, что отражается на ценах», — сказал Воронин. По оценке «Союзмолоко», в 2019 году себестоимость в среднем по молочной категории может прибавить 5-7%.



По данным Росстата, за первые три месяца рост цен на молоко и молочную продукцию был ниже продовольственной инфляции (2,8%) и равнялся 1,9%. В годовом выражении молочная категория поднялась в цене на 4% (продукты питания в целом — на 6,5%). Цельное стерилизованное молоко жирностью 2,5-3,2% к 1 апреля на прилавках российских магазинов в среднем стоило 76,11 руб./л, что на 2,9% больше показателя начала апреля 2018-го, пастеризованное — 55,36 руб./л (+4%). Сметана за год подорожала на 5% до 206,94 руб./кг, творог жирный — на 3,9% до 324,64 руб./кг, сливочное масло — на 5,9% до 567,33 руб./кг.

