Минсельхоз озвучил прогноз развития животноводства в 2019 году

Минсельхоз в 2019 году прогнозирует позитивную динамику во всех основных сегментах животноводства. Как сообщает пресс-служба аграрного ведомства, производство свиней увеличится на 4%, крупного рогатого скота — на 1%. Дальнейший небольшой рост ожидается и по птице, выпуск которой поднимется на 0,7%. «Положительная динамика по основным направлениям развития животноводства является результатом реализации мероприятий по государственной поддержке отрасли», — говорится в сообщении министерства.



В целом, как ожидает Минсельхоз, производство скота и птицы на убой в живом весе во всех хозяйствах увеличится на 1,9% по сравнению с уровнем прошлого года и составит 15,15 млн т. Примерно такой же объем указан в госпрограмме по развитию сельского хозяйства (15,11 млн т). На прошлый год плановый показатель госпрограммы составлял 13,8 млн т, однако, согласно предварительным данным Росстата, выпуск скота и птицы достиг 14,9 млн т. В том числе производство свинины увеличилось на 5,5% до 4,8 млн т, мяса КРС — на 2,3% до 2,8 млн т, птицы — на 0,7% до 6,7 млн т.



Также Минсельхоз рассчитывает на выполнение указанного в госпрограмме показателя по молоку. Его производство, согласно документу, в этом году должно достигнуть 31,1 млн т. Таким образом, прогнозирует Минсельхоз, рост составит 1,6%. Производство куриного яйца, как ожидается, прирастет на 0,9% до 45,3 млрд штук. Как поясняется в сообщении министерства, прогноз-2019 сформирован исходя из достигнутых темпов роста производства, а также сохранения мер по поддержке аграриев.



Между тем, в январе производство скота и птицы продемонстрировало снижение на 0,3% в сельхозорганизациях страны. В феврале показатель возобновил рост, поднявшись на 1,7%, однако производство мяса птицы в сельхозорганизациях продолжило падать. В прошлом месяце оно уменьшилось еще на 3,1%, таким образом за первые два месяца было произведено 975 тыс. т, что на 3,5% меньше аналогичного периода 2018-го. Как говорила «Агроинвестору» гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева, отрицательная динамика стала результатом низких цен на птицеводческую продукцию в предыдущие годы, а также приостановки двух площадок «Белой птицы» в Ростовской и Курской областях. Однако, заверяла Бобылева, в течение года ситуация выправится и будет обеспечен прирост, особенно с учетом ожиданий наращивания экспорта.



Прогноз Минсельхоза по свинине также соответствует оценке профильного союза. Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев ранее прогнозировал рост во всех хозяйствах на 4-5% в 2019-м (150-170 тыс. т в убойном весе). Темпы выпуска свинины сохраняются на высоком уровне на фоне выхода на плановые мощности реализуемых в последние годы проектов, пояснял Ковалев.



Что касается производства молока, то ежегодный рост на 400-500 тыс. т Минсельхоз ожидает все ближайшие годы, ранее заявлял первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. Согласно прогнозу «Союзмолоко», если господдержка молочной отрасли останется на нынешнем уровне, то производство товарного сырого молока в стране будет прирастать на 600-700 тыс. т. В январе-феврале 2019-го валовой надой молока в российских агропредприятиях увеличился на 3,1% до 2,6 млн т, а выпуск куриных яиц остался на уровне прошлогоднего показателя в 5,8 млн шт.



К 2025 году, в соответствии с госпрограммой, производство скота и птицы должно составить 15,7 млн т — на 5,8% больше объема 2018-го, а производство молока — увеличиться на 10,6% до 33,9 млн т. В том числе 4,1 млн т скота и птицы и 9,8 млн т молока должно производиться в Нечерноземной зоне страны и в Дальневосточном федеральном округе — 403 тыс. т и 1,1 млн т соответственно.

