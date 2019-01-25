Производство молока в 2018 году выросло на 1,5%

Производство молока в России по итогам 2018 года составило 30,6 млн т, что на 455 тыс. т или на 1,5% больше показателя 2017-го, следует из опубликованных Росстатом данных. В том числе в сельхозорганизациях выпуск увеличился на 3,6% до 16,2 млн т, в фермерских хозяйствах — на 5% до 2,5 млн т. В хозяйствах населения производство показало снижение на 1,8% до 11,9 млн т.



Таким образом, данные Росстата оказались несколько выше прогнозов экспертов. Так, Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в конце прошлого года оценивал совокупный объем производства на уровне 30,4-30,5 млн т, а прирост по товарному молоку — на уровне 3,7% до 20,2 млн т. Исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов прогнозировал прошлогодний рост производства товарного молока в 3% при росте потребления на 0,5-1%.



Среди макрорегионов наибольшую динамику показал Центральный федеральный округ, где производство увеличилось на 4,1% до 5,7 млн т, а также Южный федеральный округ — на 2,2% до 3,7 млн т. При этом в Сибири, на Северном Кавказе и Дальнем Востоке объемы за год снизились на 0,1-0,7%.



Что касается отдельных регионов, то лидерство в прошлом году сохранил Татарстан, нарастивший производство молока на 1,3% до 1,8 млн т, из которых 1,1 млн т пришлось на сельхозорганизации (рост на 2,7%). Несмотря на такой увеличение, выручка республики от реализации молока в 2018-м сократилась на 4,3 млрд руб., сообщил ранее на этой неделе министр сельского хозяйства и продовольствия региона Марат Ахметов. Это связано со снижением цен на молоко, наблюдавшимся в первой половине прошлого года: по данным федерального агроведомства, в Татарстане оно составило почти 25%, в результате чего республика стала лидером по темпам падения среди российских регионов.



Как и годом ранее, занимающая вторую позицию Башкирия увеличила объемы на 0,9% до 1,6 млн т, притом что в сельхозорганизациях производство сырого молока сократилось на 0,7% до 542 тыс. т. Однако в ближайшей перспективе производство товарного молока в республике может значительно вырасти. Так, на прошлой неделе Минсельхоз региона сообщил о намерении «ЭкоНивы» инвестировать 35 млрд руб. в строительство в республике молочных комплексов и завода. Компания уже приступила к возведению первого комплекса на 2,8 тыс. коров. Еще 10 млрд руб. в проект молочно-товарного комплекса на 7 тыс. голов КРС готово вложить ООО «Башкир-Молоко», сообщается на сайте Минэкономразвития Башкирии.



На третьем месте в стране по производству молока — Краснодарский край, где показатель за год увеличился на 5% до 1,45 млн т, в том числе в сельхозорганизациях на 7,7% до 956 тыс. т. Как сообщает краевой Минсельхоз, суточный объем реализации молока у производителей и КФХ к концу года составлял 2,8 тыс. т, а средний надой на одну корову — 19 кг/сутки, что является одним из лучших показателей в России.



В 2019 году Минсельхоз России прогнозирует, что производство молока вырастет еще на 500 тыс. т до 31,1 млн т. Как поясняется в сообщении ведомства, такой результат должны обеспечить меры господдержки, направленные на повышение эффективности производства, технологическую модернизацию, совершенствование генетического потенциала животных, развитие малых сельхозпредприятий. «Это позволяет повышать продуктивность — в 2018 году средний надой молока на одну корову в сельхозорганизациях достиг 5850 кг, в 2020 году составит 6400 кг, а к 2024 году ставится задача довести его до уровня 7100 кг», — отмечает аграрное ведомство.



«Союзмолоко», в свою очередь, ожидает в этом году прирост в 600-700 тыс. т по товарному молоку. «Ситуация с точки зрения цен сейчас для сельхозпроизводителей достаточно благоприятная: цены находятся на довольно высоком уровне, что позволяет рассчитывать на то, что и в этом году мы увидим увеличение производства товарного молока на уровне 3%», — сказал «Агроинвестору» Белов. По его словам, ключевым фактором, который будет влиять на динамику рынка, будет то, насколько сбалансированными будут импортные поставки. «А это, в свою очередь, зависит от двух обстоятельств. Во-первых, какими будут отношения с Беларусью и будут ли выдерживаться те балансы, которые согласовал Минсельхоз России с Минсельхозпродом Беларуси. И второе, что будет происходить с курсом рубля», — отметил Белов.



В конце прошлого года Росстат по итогам сельхозпереписи скорректировал данные по производству молока в стране, в результате чего валовой надой в 2017-м во всех хозяйствах оказался ниже на 1 млн т. В результате уровень самообеспеченности населения молоком и молочной продукцией снизился с 81,3% до 80,8% в 2017 году. Пороговое значение Доктрины продовольственной безопасности находится на уровне 90%.

