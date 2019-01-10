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Аналитика
Росстат снизил на миллион тонн показатель производства молока
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
10 января 2019
В результате самообеспеченность сократилась до 80,8%
Сельхозперепись-2016 «уменьшила» поголовье коров в России на 275 тысяч животных
Фото: Т. Кулистикова

По итогам сельхозпереписи 2016 года Росстат скорректировал в сторону снижения данные по производству молока в России. Так, согласно обновленной статистике, валовой надой в 2017 году во всех хозяйствах составил 30,2 млн т, что на 1 млн т или на 3% меньше прежней оценки. Одновременно пересмотрены показатели за предыдущие годы: за 2016-й объем уменьшен также на 1 млн т, за 2015-й — на 0,9 млн т, 2014-й — на 0,8 млн т, 2013-й — на 0,7 млн т.

Корректировка сделана преимущественно за счет хозяйств населения: если ранее Росстат оценивал их производство в 2017-м на уровне 13,1 млн т, то сейчас он оказался снижен на 983 тыс. т или на 7,5% до 12,1 млн т. Для сельхозорганизаций показатель оставлен без изменений, на уровне 15,7 млн т. Также практически на прежнем уровне сохранена оценка производства крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями — 2,4 млн т (снижение на 16 тыс. т).

Пересмотр объемов производства коснулся 34 регионов, из них шесть — из числа топ-20 производителей сырого молока в России (Алтайский и Красноярский края, Башкортостан, Ленинградская, Омская и Новосибирская области), отмечается в аналитическом отчете Milknews. Наиболее существенные корректировки, более чем на 50 тыс. т, обусловившие в сумме 63% сокращения производства по России, сделаны по пяти регионам: Алтайский край (-208 тыс. т), Красноярский край (-111 тыс. т), Башкортостан (-109 тыс. т), Ставропольский край (-98 тыс. т), Кемеровская область (-54 тыс. т) и Северная Осетия (-53 тыс. т). Еще в 17 регионах корректировки составили 10-47 тыс. т, в оставшихся 11 субъектах объемы производства были скорректированы на 2-10 тыс. т.

Одновременно с производством молока по результатам сельхозпереписи пересмотрено и поголовье КРС, также в основном за счет хозяйств населения. Так, стадо коров в России в целом сокращено на 275 тыс. голов (-3,3%) до менее 8 млн животных на конец 2017-го. В том числе в хозяйствах населения сокращение составило 7,4% или 271 тыс. животных, крестьянских хозяйствах — на 0,4% или 5 тыс. животных, в то время как в сельхозорганизациях численность увеличена на 200 коров.

Среди подотраслей животноводства, за исключением оленеводства, молочное скотоводство стало наиболее корректируемой в статистическом плане подотраслью, говорится в отчете Milknews. Как следствие, изменился и баланс ресурсов молока и молочной продукции. «Сокращение ресурсной базы повлекло снижение уровня самообеспечения населения молоком и молочной продукцией с 81,3% до 80,8% в 2017 году при пороговом значении Доктрины продовольственной безопасности на уровне 90%», — подсчитали аналитики. В то же время на участниках рынка корректировки серьезно не скажутся, так как при анализе рынка используются показатели только товарного производства. «В 2017 году доля товарного молока составила только 71% от валового объема, а уровень самообеспеченности при расчете через товарное сырье составил в 2017 году 74,9%, а в 2018 году, по предварительным оценкам, — 77,4%», — акцентируется в отчете.

Согласно прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в 2018 году производство сырого молока в товарном секторе может вырасти на 3,7% до 20,2 млн т, а совокупный выпуск в стране с учетом всех корректировок — 30,4-30,5 млн т. Исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов ранее оценивал рост в товарном секторе по итогам прошлого года на уровне 3%, в 2019-м он может составить еще 2,5-3%.

Несмотря на увеличение производства в товарном секторе, среднегодовое потребление молока и молочной продукции по итогам прошлого года может снизиться до 227-230 кг/чел. По мнению экспертов ИКАР, главные факторы уменьшения — отсутствие роста реальных располагаемых доходов и сдвиги в потребительских предпочтениях населения. «Рост реальных доходов, наметившийся в феврале, с августа сменился снижением, а культуру потребления молочной продукции на фоне различных историй с фальсификатом продолжает вытеснять тренд на потребление растительных альтернатив», — констатирует ИКАР.

Всероссийская сельскохозяйственная перепись проводилась с 1 июля по 15 августа 2016 года, в отдаленных и труднодоступных территориях, — с 15 сентября по 15 ноября 2016-го. По ее итогам совокупное поголовье КРС в стране было снижено с 18,7 млн до 18,3 млн, свиней — с 23,2 до 23,1 млн, птицы — с 561 до 556 млн, овец и коз — с 24,5 до 24,4 млн животных. Оценка стоимости валовой продукции сельского хозяйства в 2017 году в целом уменьшена на 10,6%, с 5,65 трлн руб. до 5,11 трлн руб.

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