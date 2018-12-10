Эксперты РАНХиГС спрогнозировали падение АПК в 2018 году

В 2018 году может произойти серьезное падение сельскохозяйственного производства, говорится в декабрьском обзоре «Мониторинга экономической ситуации», подготовленном экспертами РАНХиГС, Института Гайдара и Всероссийской академии внешней торговли. По мнению его авторов, наиболее вероятно, что снижение в целом за год будет примерно таким же, как за первые девять месяцев — 3,3%. А без учета корректировки данных Росстата за 2017 год падение может составить 11-14%.



«В оперативной информации Росстата приведены сопоставимые данные за 2017 и 2018 годы. Судя по этим данным, для сравнения взяты уже скорректированные в сторону снижения показатели за 2017 год, они сопоставляются со сниженными данными за 2016 год и новыми показателями за 2018 год. Как это почти всегда бывает в сельском хозяйстве, после рекордных урожаев на следующий год валовое производство падает», — говорится в обзоре.



Там напоминается, что по результатам сельхозпереписи, проведенной в стране в 2016 году, вся статистика АПК была значительно скорректирована. Опубликованные ранее данные о производстве сельхозпродукции были снижены, наиболее значительные ошибки обнаружились в оценках валового производства картофеля, овощей и бахчевых, фруктов и ягод, молока. В результате оценка стоимости валовой продукции сельского хозяйства в целом за 2017 год была уменьшена с 5,65 трлн руб. до 5,11 трлн руб., то есть на 10,6%.



«Сейчас идет подготовка к корректировке за 2016 год и предыдущие годы», — отмечают эксперты. Так, за 2016 год стоимость валовой продукции может быть уменьшена на 10,7% до менее 5 трлн руб. Как поясняется в обзоре, после корректировки показателя за 2017 год темпы его роста не только не снизились, а наоборот, даже немного повысились (с 2,4% до 2,5%). «Вполне очевидно, что такой результат может иметь место только в том случае, если стоимость валовой продукции сельского хозяйства в 2016 году снизить с 5521 млрд руб. до примерно 4987 млрд руб.», — говорится в обзоре.



По итогам года индекс сельхозпроизводства, скорее всего, составит отрицательное значение, соглашается заместитель начальника департамента стратегического развития и экономического прогнозирования Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. Это может быть минус 0,5% или 1% относительно прошлого года. «На мой взгляд, сектор действительно демонстрирует некоторое замедление. Неочевидно, что будет дальше расти производство мяса разных видов, а с растениеводческой продукцией, как мы знаем, год от года могут наблюдаться значительные колебания, хотя, безусловно, в целом мы в этом сегменте остаемся в восходящем тренде», — пояснила Снитко «Агроинвестору».



Минсельхоз, в свою очередь, настаивает на росте АПК в текущем году на 1%. «Он не будет такой большой, как в прошлом году, но, тем не менее, это рост, — заверял глава министерства Дмитрий Патрушев президента Владимира Путина на встрече 3 декабря. — Надеюсь, что в 2019 году тренд на рост сельхозпроизводства в нашей стране продолжится». В прогнозе социально-экономического развития страны, подготовленном Минэкономразвития, заложен рост АПК на 1,1%. Однако в конце октября глава ведомства Максим Орешкин не исключал, что результат может оказаться отрицательным.



По итогам прошлого года наиболее значительно Росстату пришлось корректировать статистику по производству картофеля в стране: если в мае его производство во всех хозяйствах оценивалось в 29,6 млн т, то в сентябре — в 21,8 млн т. Таким образом, показатель в результате сельхозпереписи был уменьшен на 36%. В результате оказалось, что валовой сбор картофеля на 5,9 млн т меньше уровня 2007 года и в 1,6 раза ниже, чем в 2000 году. «Чиновники Минсельхоза России, политики, научная общественность, бизнес-сообщество пребывают в уверенности, что картофеля в России предостаточно. На деле же оказывается, что Россия производит около 20 млн т, что с учетом объема потребления, семян и потерь уже грозит дефицитом или наращиванием импорта», — делают вывод эксперты РАНХиГС.



Несмотря на то, что после подсчета итогов сельхозпереписи буквально за год российское производство картофеля «потеряло» почти 10 млн т, на внутреннем рынке это никак не отразилось, спорит исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. «Напротив, на рынке есть определенная стагнация — как в натуральных показателях, так и экономических», — рассказал Красильников на XVIII ежегодной конференции об инвестициях в АПК «Агрохолдинги России-2018», организованной «Агроинвестором». По словам эксперта, российский внутренний рынок картофеля оценивается в 12-15 млн т «для еды», еще около 1 млн т идет на семена, переработку и экспорт.

