Производство товарного картофеля может вырасти вдвое

По мнению исполнительного директора Картофельного союза Алексея Красильникова, сектор товарного производства картофеля имеет потенциал двукратного роста. Об этом он рассказал на XVIII ежегодной конференции об инвестициях в АПК «Агрохолдинги России-2018», организованной «Агроинвестором».



«Только для еды нам необходимо 12-15 млн т», — отметил эксперт. В этом году урожай агрокультуры в сельхозпредприятиях и КФХ, по предварительной оценке, составил около 6,7 млн т, что примерно соответствует объему, собранному в 2017-м (6,74 млн т). За последние 15 лет промышленное производство картофеля выросло втрое, подчеркнул Красильников.



До середины 1990-х годов объемы потребления картофеля снижались. На минимуме показатель составлял около 75 кг/чел. в год. Однако после экономического кризиса 1998 года потребление увеличилось до 110-120 кг/чел. и сохраняется на этом уровне долгие годы. «Мировые эксперты предрекают очередной глобальный кризис и, если прогнозы оправдаются, то население опять вернется в огороды и потребление может вырасти, — не исключает эксперт. — Хотя в последнее время в первую очередь наблюдаются тенденции роста спроса именно на товарный картофель, так как нынешняя молодежь, во-первых, может позволить себе покупать этот продукт в магазине, во-вторых, просто не умеет его выращивать».



За последние 15 лет урожайность картофеля выросла в два раза в среднем до 232 ц/га. В 2019 году она может увеличиться до 238 ц/га, прогнозирует Красильников. Этому способствуют переход на новые технологии, повышение эффективности производства, использование современных сортов семян. Площади картофеля с 2013 года, напротив, сокращаются. Тогда агрокультурой в промышленном секторе было занято 392 тыс. га, в 2018-м — уже 297 тыс. га. В следующем году сельхозпроизводители отведут под картофель еще меньше — около 284 тыс. га, оценивает Картофельный союз.



Экономика производства картофеля в последние два года оставляет желать лучшего, отметил Красильников. «Себестоимость динамично растет, а цены зачастую ниже ее уровня», — сравнил он. Так, если в 2008 году она находилась на уровне 470 руб./ц, то в 2017-м — уже 782 руб./ц. В 2016 году сектор продемонстрировал рекордно низкую рентабельность за последние 10 лет, показатель составил в среднем всего 4,7%. В 2017-м благодаря сокращению валового сбора ситуация немного улучшилась: доходность увеличилась до 19,8%, отметил эксперт. В этом году показатель вновь может снизиться, так как цены на товарный картофель примерно на 1 руб./кг меньше, чем годом ранее, когда он стоил 5-6 руб./кг.



Один из способов повысить доходность отрасли — увеличение объемов переработки агрокультуры, считает Красильников. Пока это направление остается слаборазвитым. Однако, несмотря на невысокую долю переработки, Россия уже поставляет продукты из картофеля за рубеж. За последние четыре года страна экспортировала около 365 тыс. т почти на $200 млн. Почти половину этого объема составляют картофельные чипсы.

