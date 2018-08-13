 Сбор товарного картофеля увеличится на 200 тысяч тонн — Агроинвестор
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Регионы
Сбор товарного картофеля увеличится на 200 тысяч тонн
Елена Максимова
Агроинвестор
13 августа 2018
В этом году регионы расширили посадки агрокультуры
Рост урожая приведет к снижению цен на картофель
Фото: Pixabay

По прогнозу Минсельхоза, в этом году в товарном секторе будет произведено 6,9 млн т картофеля. Это на 200 тыс. т больше, чем было собрано сельхозпредприятиями, фермерскими хозяйствами и индивидуальными предпринимателями в прошлом сезоне, отмечает исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. «Если в прошлом году лето в ряде регионов было холодным, слишком дождливым или, наоборот, засушливым, то в 2018-м погодные условия у основных производителей картофеля благоприятные», — рассказал эксперт «Агроинвестору».

Несмотря на то, что посадочные работы во всех регионах были сдвинуты на две недели из-за поздней и холодной весны, полив и другие агротехнологические мероприятия помогли наверстать упущенное, поэтому ожидания по урожаю достаточно оптимистичные. «Сбор раннего картофеля уже идет в 30 регионах России, и как по качеству, так и по количеству, он неплохой, — говорит Красильников. — Средняя урожайность составляет 262 ц/га против 247 ц/га в прошлом году на отчетную дату. В результате и валовой сбор на 17 тыс. т выше прошлогоднего, в целом выкопано уже 416 тыс. т».

Посадки товарного картофеля

По данным Минсельхоза на 10 августа, сбор в сельхозпредприятиях и КФХ был несколько выше — 428 тыс. т. В лидерах по производству южные регионы — Астраханская (126 тыс. т), Ростовская (103 тыс. т) области, а также Краснодарский край (72 тыс. т). К ним приближается Брянская область, где к 10 августа убрано 7% площадей, сбор картофеля составляет 53,4 тыс. т. Массовая копка агрокультуры начнется в сентябре-октябре, добавляет Красильников.

Предполагаемый высокий урожай несколько снизил цены на картофель, продолжает эксперт. Сейчас, по данным Картофельного союза, стоимость у сельхозпроизводителей находится в коридоре 10−14 руб./кг против 12−16 руб./кг в аналогичный период прошлого года. По данным Росстата, минимальная потребительская цена на картофель в 2017 году была в январе и составляла 20,8 руб./кг, а максимальная — 44,8 руб./кг — в июне. В январе и июне этого года картофель в рознице стоил 24 руб./кг и 33,2 руб./кг. В прошлом месяце он подешевел до 32,4 руб./кг.

По данным Минсельхоза, посадки картофеля в товарном секторе в этом году составили 304,8 тыс. га против 300 тыс. га в 2017-м. Площади были увеличены во всех регионах, отмечает Красильников. Наибольший рост — на 2,2 тыс. га — произошел в Брянской области, по данным агроведомства, там картофель в сельхозорганизациях и КФХ занял 27,2 тыс. га. Существенная прибавка произошла в Астрахани, где за последние 12 лет посадки товарного картофеля увеличились втрое — с 3,3 тыс. га в 2006 году до 9,9 тыс. га под урожай 2018. В первую очередь, рост обеспечили небольшие фермеры, которые занимаются выращиванием раннего картофеля, знает Красильников.

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