По прогнозу Минсельхоза, площадь посадки картофеля в 2018 году в сельхозорганизациях и КФХ должна составить 306 тыс. га. В 2017-м агрокультурой было занято 276 тыс. га (по факту сбора). «В этом году ожидается вроде бы на 30 тыс. га больше, но в прошлом план был тоже заметно выше — 336 тыс. га, но посадки сократились из-за затяжной весны, общих сложных погодных условий в ходе вегетации, — поясняет исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. — Поэтому если сравнивать прогнозные данные, то в текущем году планируется сокращение площадей». Оценка организации — около 310 тыс. га картофеля, что соответствует среднему показателю последних лет. И это, по мнению эксперта, более оптимальные для рынка площади: в 2013—2015 годах аграрии сажали в среднем по 330 тыс. га, что в итоге привело к перепроизводству.



Что с площадями

Площади под картофелем будут расти, считает эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Светлана Кулешова. На это аграриев мог «вдохновить» удачный прошлый сезон. К середине мая посадочные работы были завершены в крупнейших регионах-производителях юга страны. По оперативным данным Минсельхоза, на 14 мая в Краснодарском крае в корпоративном секторе посажено картофеля на 42% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, в Ростовской области — на 41%, в Астраханской — на 12%, а в целом по ЮФО — на 32%. «Будут ли площади под картофелем в остальных федеральных округах превышать показатели прошлого года, сейчас во многом зависит от погодного фактора. Времени, чтобы посадить картофель, у аграриев большинства регионов еще предостаточно», — говорила Кулешова в середине мая.



По данным Плодоовощного союза, в 2017 году промышленное производство картофеля незначительно снизилось по сравнению с предыдущим годом — 6,7 млн против 6,8 млн т годом ранее. Крупнейшие хозяйства, которые занимаются товарным картофелеводством, находятся в Брянской, Московской, Тульской, Нижегородской и Тюменской областях. По словам руководителя аналитического отдела организации Кирилла Лашина, обеспеченность страны картофелем сейчас находится на уровне 91%. «Стоит надеяться, что в этом году погода позволит вырастить и собрать урожай лучше, не в прошлом, — продолжает Красильников. — Объем сбора в 2017-м тоже был неплох, если брать количественные показатели, но вот качество было недостаточным: об этом заявляли и потребители, и торговые сети».







Опрошенные «Агроинвестором» производители картофеля в основном не меняли площади посадок под новый урожай. В «Тверской агропромышленной компании» посадили столько же, сколько и в прошлом году, но планируют увеличить объем сбора, для чего работают над повышением урожайности, в том числе за счет удобрений. «Прошлая осень была очень дождливой, поэтому урожай был ниже, чем годом ранее — 10 тыс. т с 500 га, в этом году, хотя весна снова затяжная, рассчитываем собрать до 14 тыс. т», — делится планами гендиректор предприятия Сергей Конаныхин.



Хозяйство «Искра» (Новгородская область, входит в «Еврохимсервис») тоже не меняет площади — 210 га. «В прошлом году на северо-западе было слишком сыро и холодно, в текущем году надеемся на улучшение погоды и урожайность в 300−320 ц/га, — говорит директор компании Игорь Лазуко. — При таком результате год можно будет назвать успешным».



«Тамбовские фермы» из года в год сажают 350 га картофеля, конъюнктурные изменения рынка никак не влияют на планы предприятия. «Мы работаем по контракту с крупнейшей в стране компанией по производству чипсов. И весь картофель, который выращиваем, продаем ей. До посадки мы знаем, сколько товара потребуется», — рассказывает гендиректор «Тамбовских ферм» Игорь Поляков. Урожайность на предприятии тоже стабильная (около 400 ц/га) благодаря организованной системе полива, поэтому даже серьезные изменения погоды ему не так страшны.



«АФГ Националь» заняла картофелем в Нижегородской области столько же, сколько и год назад: 950 га отведено под столовые сорта, 450 га — под семена. В Ростовской области площади увеличились на 20 га до 560 га, из них 180 га — под ранними сортами. Ежегодно все картофельные предприятия компании выращивают до 80 тыс. т продовольственного, раннего, чипсового и семенного картофеля.



В «Терра Де Люкс» (Тамбовская область) площадь посадок тоже остается без изменений — каждый год примерно 400 га. В 2017-м средняя урожайность подобралась к 500 ц/га на орошаемых участках. «Беспокоят в первую очередь погодные условия, от них очень зависит наш результат работы, — обращает внимание директор по развитию компании Андрей Буханцов. — С другой стороны, если будет хорошая погода, то хорошей она будет для всех, и тогда урожай в стране будет высокий, а цены снизятся».



Традиция нарушилась

В первой половине года картофель традиционно дорожает из-за затрат на хранение и логистику. Пик повышения цен обычно приходится на май-июнь, когда запасы отечественного картофеля подходят к концу, рассказывает Лашин. Самая низкая цена на картофель обычно в сезон сбора урожая — осенью. Средние ценовые значения — от 9,4 тыс. руб./т в октябре до 16,7 тыс. руб./т в июне на оптовом рынке и от 20,9 тыс. руб./т до 44,8 тыс. руб./т соответственно в рознице. Ранний молодой картофель дороже всего стоит весной и в начале лета. «Продавать продукцию до весны могут себе позволить только уверенно стоящие на ногах сельхозпроизводители, у которых есть собственные хранилища», — замечает эксперт. По его словам, хозяйства, не имеющие хранилищ, часто реализуют урожай сразу после уборки посредникам по минимальным ценам (от 6 тыс. руб./т). Те отправляют ее на хранение в том же регионе, откуда продают продукцию уже по 12 тыс. руб./т более крупным поставщикам (обычно это индивидуальные предприниматели за рулем собственной фуры). Они в свою очередь везут картофель на овощные базы, где продают его по 17 тыс. руб./т. Покупают эту продукцию крупные оптовики, которые уже и реализуют картофель в розничные сети по 26 тыс. руб./т. «В итоге на прилавках мы видим картофель уже по 30 тыс. руб./т», — отмечает Лашин.



Однако в сезоне-2017/18, несмотря на сокращение сбора и ожидаемый рост цен, компаниям-производителям не удалось получить ту прибыль, на которую они рассчитывали. Оптовая цена картофеля снизилась на 30%, а среднегодовая стоимость не превысила 10 тыс. руб./т. Это обусловлено тем, что из-за неблагоприятной погоды качество урожая оказалось невысоким.







По информации Картофельного союза, цены на картофель снижаются четвертый месяц подряд. В среднем по стране агрокультура в середине мая стоила 14−17 тыс. руб./т, что на 40−50% меньше прошлогодних показателей на эту же дату. «Некоторые сельхозпроизводители находятся буквально в панике, — утверждает Красильников. — В конце этого апреля цена упала еще на рубль (с 16 тыс. руб./т), а в это же время в 2017-м оптовая цена росла и составляла 25−27 тыс. руб./т, тогда же к середине мая картофель стоил уже 32 тыс. руб./т». По словам эксперта, у ряда сельхозпроизводителей значительные объемы выращенного урожая просто пропадают в хранилищах, оставаясь не востребованными торговыми сетями.



На протяжении практически всего сезона цены были на довольно высоком для рынка уровне, возражает Кулешова. По данным мониторинга ИКАР, средняя цена на отечественный картофель в Брянской области в 2017/18 сельхозгоду составила 11,7 тыс. руб./т, в 2016/17-м — 9,5 тыс. руб./т. Пик цен пришелся на середину марта, когда средние цены производителей в этом регионе составляли 18 тыс. руб./т, в Ростовской области — 21 тыс. руб./т, в Нижегородской — 19 тыс. руб./т. «А вот в апреле цены действительно резко пошли на спад, — подтверждает эксперт. — Одной из главных причин падения стоимости стал активный импорт картофеля нового урожая из Египта». Цена на него составляла от 16 тыс. руб./т в порту Новороссийск, в то время как годом ранее он стоил 20 тыс. руб./т и более. В настоящий момент сезон реализации отечественного картофеля практически закончен, констатировала Кулешова в середине мая.



По данным Россельхознадзора, на начало второго квартала 2018 года в Россию было импортировано 191 тыс. т картофеля. Из них 54 тыс. т ввезено из Белоруссии (прошлогодний урожай), порядка 126 тыс. т из Египта, 4 тыс. т — из Израиля и 6 тыс. т — из Китая. «Пик поставок придется на июнь-начало июля, — отмечает Красильников. — Сколько всего будет импортировано, пока сложно сказать: в 2017-м ввезено почти 800 тыс. т, причем 40% этого объема — из Белоруссии». Для сравнения, годом ранее импорт составил всего 270 тыс. т.



По мнению эксперта, отчасти избыток товарной массы на рынке, а также некоторое перепроизводство наблюдается в том числе как результат госпрограммы развития АПК по вводу современных картофеле- и овощехранилищ. Оценочно за период 2013—2017 годов запущено около 1,5 млн т новых емкостей, что позволяет продлить срок хранения при соблюдения достаточного уровня качества продукции до апреля-мая. Соответственно, поясняет эксперт, многие сельхозпроизводители в текущем сезоне решили придержать реализацию до весны, когда можно получить наибольший доход. «Но тут обнаружила себя обратная сторона большого количества хранилищ: товара в избытке, а ценовой уровень низкий», — говорит Красильников.



На оптовом рынке с прошлой осени до марта наблюдался традиционный плавный рост цен, комментирует Конаныхин. Но в марте они неожиданно рухнули. «Те, кто вложился в картофелехранилища, оставил товар специально до весны, чтобы удачно его продать, терпят крах — копеечный картофель из Египта и Белоруссии не дает поднять цену ни на рубль, — сетует он. — Если бы ранний импортный картофель завезли хотя бы на месяц позже, то можно было бы успеть сбыть большую часть товарной массы. Или если бы участников рынка предупредили, что, к примеру, с 1 мая в страну будет запущена импортная продукция, мы бы успели сориентироваться. А так получилось, что фактически зря инвестировали в мощности для хранения…». Также топ-менеджер задается вопросом, почему в этом году египетский картофель стоит так дешево: на полке всего по 25 руб./кг.







Себестоимость картофеля в «Тверской агропромышленной компании» варьируется в пределах 6−10 тыс. руб./т в зависимости от технологии, погодных условий и т. д. Комфортная цена для хозяйства — 20 тыс. руб./т, а продавать в этом сезоне приходилось за 10−15 тыс. руб., что не покрывает риски производства: вероятность большого неурожая вообще ставит под сомнение целесообразность ведения бизнеса. Лашин уточняет: основная доля затрат в производстве картофеля приходится на семена, горюче-смазочные материалы, удобрения, средства защиты и затраты на электроэнергию, а также хранение. «Если бы не импорт, мы бы действовали как обычно — юг (Астраханская область, Ставропольский и Краснодарский край) снабжал бы страну ранним картофелем, а мы — северные регионы — завозили «зимний» картофель, который дольше лежит, — рассуждает Конаныхин. — Но «вбросы» импорта рушат эту стройную систему».



Снижение цен — результат развития производства, расширения предложения картофеля, полагает Игорь Лазуко. Для его предприятия нижней допустимой границей является цена в 8 тыс. руб./т. Хотя с учетом косвенных затрат и 10 тыс. руб./т может оказаться мало. «Эта весна не радует ценами на оптовом рынке: с начала марта до середины апреля картофель подешевел на 25% (до 14 тыс. руб./т), — обращает внимание он. — Но этот ценовой уровень пока позволяет оставаться в рамках рентабельности».



Неустойчивая маржа

Доходность картофельного бизнеса год от года значительно разнится. В 2017 году рентабельность, особенно мелких производителей, была на уровне нулевой или даже отрицательной, многие вообще ушли с рынка, знает Алексей Красильников. Крупные же компании, особенно те, которые имеют тесные связи с торговыми сетями или каналы сбыта на перерабатывающие предприятия (чипсы, картофельное пюре), площади не сокращали и даже увеличивали.



Компании активно работают над качеством продукции, многие приходят к необходимости введения системы постоянного орошения. «Мы закупили новый хороший семенной материал и думаем над тем, как повысить урожайность за счет удобрений. Один плохой год не влияет на планы», — говорит Конаныхин.







Хозяйство «Искра» сбывает картофель крупным оптом, в основном в Ленинградскую область. Как и многие, компания озаботилась проблемой хранилищ: в прошлом году были запущены мощности на 1,5 тыс. т, а также холодильные камеры на 700 т и 500 т. «Площади больше увеличивать не будут, первоочередной становится задача улучшения качества продукта и роста урожайности», — отмечает Игорь Лазуко.



Для тех, кто работает без постоянного полива, климатические риски имеют большое значение, обращает внимание Поляков. «С другой стороны, орошение стоит огромных денег, такие инвестиции мало кто может себе позволить», — признает он. По его словам, стандартный срок окупаемости таких проектов — пять лет. Однако рентабельность на орошении, как показывает опыт «Тамбовских ферм», несмотря на значительные затраты, возрастает. Стабильный высокий урожай, не зависящий от скачков погоды, — залог успеха, считает руководитель. Компания выращивает картофель на орошении уже около 10 лет. «Те, кто занимается столовым картофелем, сильно зависят от рынка, — комментирует он. — А наш картофель — чипсовый — кардинально отличается от столового, у него совершенно другие свойства, другой вкус. Хотя технология выращивания — та же самая, за исключением необходимости постоянного полива».







Компания «Терра Де Люкс» в прошлом году запустила современное хранилище контейнерного типа, а в текущем построила дополнительное орошение. «Без полива заниматься картофелем в ближайшем будущем будет невыгодно», — думает Андрей Буханцов. Срок окупаемости проекта — от трех до пяти лет. По словам руководителя, себестоимость производства, конечно, увеличивается, однако цены на картофель такие нестабильные, что при большом везении орошение может отбиться за сезон.



«АФГ Националь» благодаря наличию современных мощностей хранения может осуществлять круглогодичный цикл поставок картофеля в торговые сети. «Обычно в мае — начале июня заканчивается прошлогодний урожай, и в июне же мы начинаем собирать ранний картофель на ростовских предприятиях», — рассказывает гендиректор холдинга Юрий Белов. К основным факторам, влияющим на урожайность картофеля, он относит качество семян и погодные условия. Так, в Ростовской области жара может превышать 40 градусов, при этом дует горячий ветер, который высушивает ботву. «Чтобы снизить зависимость от погодных условий и импортных семян, мы устанавливаем оросительные системы и выращиваем собственный семенной картофель», — рассказывает топ-менеджер. Так, в этом году компания построит оросительные сети на площади 300 га (в прошлом году — на 3,1 тыс. га) в Нижегородской области. Инвестиции оцениваются примерно в 20 млн руб. В дальнейшем холдинг планирует расширять и площади посадок картофеля, в том числе за счет приобретения новых участков и ввода в оборот залежных земель.

