Уже в период вегетации, не дожидаясь уборки урожая, можно идентифицировать очаги распространения нематоды по характерным признакам — выпадам и плешинам, советует специалист компании DuPont Роман Потапов. Но окончательный диагноз можно поставить только после проведения анализа в специализированной лаборатории. При проведении отбора проб с подозрительных участков важно, чтобы помимо почвы в пробе обязательно оказались корни сорняков и культуры, а также растительные остатки. При выборе места проведения анализа стоит иметь в виду, что неопытный сотрудник лаборатории, вооруженный только микроскопом, в комочке почвы обнаружит до 1 тыс. особей различных видов нематод. А ведь среди них могут быть как вредящие нематоды, так и полезные представители этой группы, участвующие в естественных биологических процессах в почве. Поэтому стоит искать опытного специалиста: только он может идентифицировать нематоды по видам. Для получения надежного результата рекомендуется отправлять для анализа почвенные пробы и клубни картофеля во Всероссийский Научно-исследовательский Институт Фитопатологии либо в Центр Паразитологии Института Проблем Экологии и Эволюции им. Северцова А. Н. РАН.

Специалист по развитию продуктов компании DuPont в России Роман Потапов считает, что при выращивании картофеля не всегда должное внимание уделяется борьбе с сорняками. В то время как, например, стеблевая картофельная нематода имеет широкий круг растений-хозяев, среди которых множество сорных. Менеджер по спецкультурам компании «Саммит Агро» Сергей Чернов отмечает, что механическая борьба с сорняками при выращивании как продовольственного, так и семенного картофеля имеет, несмотря на плюсы, ряд недостатков: растения становятся более чувствительными к ночным заморозкам, а также засухе. Это связанно с тем, что при обработке происходит потеря влаги и могут повреждаться корни. Также эффект от механической обработки оказывается недолгим, после чего приходится применять гербициды. Одна из основных проблем, повсеместно встречающихся в зонах выращивания картофеля, — наличие таких сорняков, как паслен черный, вьюнок полевой, пырей ползучий и др. Безусловно, на рынке присутствуют гербициды, помогающие в решении этих проблем, замечает Чернов, но они оказывают фитотоксическое действие на сорта (одни — лишь на некоторые, другие — на все), не говоря уже о том, что гербициды дают высокую пестицидную нагрузку на поля. В связи с этим необходимо проверять чувствительность высаживаемого сорта картофеля к гербициду, который будет применять хозяйство. Одним из самых мягких граминицидов является хизалофоп-П-этил. Тем не менее, в случае применения почвенных гербицидов необходимо убедиться в том, что почва влажная и осела. И лучше использовать технологическую колею.

По разным оценкам, в России золотистая картофельная нематода распространена очагами на полях общей площадью более 1,2 млн га, стеблевая же картофельная нематода вообще распространена повсеместно. Потери урожая картофеля от паразитического действия нематод в среднем достигают 30%, а в некоторых случаях доходят до 70%. При поражении картофеля нематодой снижается не только количество урожая, но и его качество, ведь личинки нематод при внедрении в растение повреждают естественные защитные барьеры картофеля и тем самым открывают путь для проникновения различных инфекций. Из-за неудовлетворительного качества такого картофеля хозяйства могут испытывать большие затруднения при реализации своей продукции, особенно если речь идет о поставках в крупные торговые сети. Не легче положение в семеноводческих хозяйствах — там, где были обнаружены нематоды, вводятся карантинные ограничения на выращивание и реализацию продукции.

Несмотря на популярность картофеля у отечественных аграриев, в последние годы многие отказываются от его выращивания в пользу более прогнозируемых культур. В первую очередь из-за рисков, связанных с повсеместно распространенными болезнями и вредителями, некоторым из которых невозможно противодействовать с помощью СЗР.



Картофель относится к числу наиболее поражаемых болезнями культур. В России средняя урожайность этой культуры — около 17 т/га, тогда как потенциальная продуктивность большинства сортов превышает 50 т/га, отмечает Светлана Жупикова, агроном-консультант компании «Агро-Эксперт Груп». Одной из причин такой низкой урожайности является широкое распространение болезней, вредителей и сорняков.



На сегодняшний день насчитывается более 30 наиболее распространенных болезней, ежегодные потери урожая от которых составляют от 10 до 60%, приводит данные Жупикова. Дело в том, что богатые углеводами и водой ботва и клубни представляют собой благоприятную среду для развития самых разных возбудителей заболеваний и вредителей. А такая особенность картофеля, как вегетативное размножение, способствует циркуляции возбудителей по цепочке «клубни-стебли-клубни», обусловливая нарастание зараженности, и в случае, например, с вирусной инфекцией, приводит к так называемому «вырождению» картофеля.



Сергей Чернов, менеджер по спецкультурам компании «Саммит Агро», перечисляет наиболее распространенные в России заболевания картофеля: грибные (фитофтороз, альтернариоз, ризоктониоз, виды парши), бактериальные (черная ножка, бурая гниль), вирусные (вирус скручивания листьев, Y, X, S, M).



И все же эти заболевания поддаются контролю, не сомневается специалист по развитию продуктов компании DuPont в России Роман Потапов. На текущий момент современные средства защиты растений помогают картофелеводам справиться практически с любой проблемой в поле — все зависит исключительно от финансовых возможностей хозяйства, говорит он.



Использование баковых смесей гербицидов, составление сложных программ защиты картофеля от болезней с учетом множества особенностей как самих препаратов, так и условий, при которых они применяются, давно стало нормой для агронома-картофелевода. Более того, в успешных хозяйствах вошло в привычку обрабатывать клубни картофеля перед посадкой не только фунгицидными протравителями, но и инсектицидными (в том числе многокомпонентными) против почвообитающих вредителей.



Но одних только обработок будет недостаточно, добавляет Чернов. Для того чтобы снизить возможность появления различных болезней, необходимо использовать расширенный севооборот, выбирать подходящий предшественник, отдавать предпочтение устойчивым сортам и проверенным поставщикам семян, говорит он.



По мнению специалистов, самое распространенное и наиболее опасное заболевание картофеля — фитофтороз. Справиться с ним без обработок фунгицидами просто невозможно. Рынок фунгицидов против фитофторы имеет большое количество действующих веществ с контактной, системной и трансламинарной активностью, объясняет Чернов. Поэтому для выбора действующего вещества на каждом конкретном этапе развития картофеля можно руководствоваться таблицами Euroblight.



Широкое распространение получил препарат от фитофтороза клубня и листьев на основе циазофамида. Как правило, он оказывает профилактическое действие от фитофтороза. Его применяют как в стадию активного роста картофеля, поскольку он обладает системными свойствами и защищает новый прирост, так и перед уборкой для защиты клубня. Также препарат имеет так называемый «стоп-эффект» развития уже имеющихся на полях очагов.



При этом, замечают специалисты, чем выше риск заражения в начале развития, тем больше оснований для применения препаратов с антиспоруляционной активностью. Риски заключаются в следующем: наличие поражающей стебли фитофторы, заражение клубней в семенном материале или угроза инфицирования. Особое внимание следует обратить на защиту клубней. Для этого до уборки (во время последних обработок) необходимо включать препарат для защиты клубня от фитофтороза, препятствующий образованию зооспор. Дело в том, что любые живые споры фитофторы, которые присутствуют в почве, могут заразить здоровые клубни через ранки, образовавшиеся во время копки картофеля. Вот почему очень важно избежать травмирования клубней, чтобы и сохранить у картофеля крепкую кожуру.



Основными вирусными заболеваниями картофеля считаются вирусы Y, X, S, M, продолжает Потапов. Главный переносчик вирусов — ­тля. Причем, она способна быть как постоянным, так и временным носителем вируса, поясняет специалист. Заболевание можно выявить с помощью лабораторных методов, к примеру, ПЦР-теста. Для предотвращения заражения вирусами при каждой обработке совместно с фунгицидами и инсектицидами используют минеральное масло.



Непобедимая проблема

Но вышеперечисленные заболевания и вирусы — только полбеды. К сожалению, помимо них картофель стал подвергаться таким болезням и вредителям, справиться с которыми химическим путем пока не удается. Всего пять лет назад эти заболевания считались ограничено распространенными и периодически вредоносными. А сейчас они вышли на уровень, при котором возникают проблемы с реализацией урожая, так как качество полученных клубней не соответствует требованиям ГОСТ и потребительским качествам, обрисовывает масштаб проблемы Нинель Коновалова, генеральный директор Центра научно- технической поддержки предприятий АПК «КонсультантАгро». Борьба с ними очень затруднена. Специальных препаратов нет, а те, которые рекомендуются в рамках общей системы защиты, оказывают лишь косвенное влияние или вовсе не имеют эффекта.



К таким заболеваниям картофеля относятся нематодные болезни (фитогельминтозы), вызванные стеблевой и клубневой нематодами, антракноз, а также комплекс вирусов, вызывающих некрозы как на поверхности клубней, так и на внутренних тканях. Чтобы добиться соответствия ГОСТу, некоторые партии семенного картофеля приходится сортировать по несколько раз. Но главная проблема в том, что каждое больное растение картофеля, выросшее из зараженного клубня, способно «поделиться» этими заболеваниями в период вегетации, говорит Коновалова. Инфицирование происходит либо при наличии переносчиков вирусов, либо через сорные растения и микроорганизмы почвы, которые способствуют увеличению ареала распространения и вредоносности заболеваний.



В качестве примера можно взять нематоды — мельчайшие черви, паразитирующие на корнях и в клубнях картофеля. Из наиболее опасных фитонематод выделяют две: золотистую картофельную нематоду и стеблевую (или клубневую) нематоду, перечисляет Потапов. По его наблюдениям, их распространение в последнее время вызывает все больше опасений, при этом на российском рынке СЗР нет препаратов, разрешенных для борьбы с этими вредителями.



Масштаб проблемы

Безусловно, нужно понимать, что перечисленные заболевания вовсе не новы. Они существовали и раньше, поэтому снизить их вредоносность до менее ощутимого уровня вполне возможно, считает Коновалова. Еще лет 10 назад некоторые из перечисленных заболеваний имели ограниченный ареал распространения, другие ограничивались определенными климатическими условиями. А главное — все заболевания были под контролем агрономической службы сельхозпредприятий и специалистов государственной службы (Станций защиты растений). В хозяйствах работали дипломированные агрономы по защите растений. Специалисты службы защиты растений тесно взаимодействовали с ними, помогали составить рабочие планы защитных мероприятий (с учетом прогноза) по основным вредителям и болезням региона или района. Независимо от предпочтений к фирме-производителю, рекомендовались наиболее эффективные необходимые препараты, совместно с агрономами сельхозпредприятий проводились испытания новых пестицидов, постоянно велся мониторинг развития и распространения вредителей, болезней сельскохозяйственных культур и засоренности посевов, а также строго соблюдались регламенты и ГОСТы.



Сейчас же не только в КФХ и ЛПХ, но даже в агрохолдингах практически невозможно встретить штатного агронома по защите растений с соответствующим образованием, констатирует Коновалова. А стало быть, правильно организовать мероприятия по защите растений некому. Знания по защите картофеля от болезней, вредителей и сорняков специалисты агрохолдингов и руководители КФХ получают в основном от дистрибьюторов, продающих препараты. Однако мало кто из них владеет базовыми знаниями, навыками прогноза и диагностики.



Безусловно, в фирмах-производителях препаратов для защиты растений есть имеющие соответствующее образование и опыт специалисты, не отрицает Коновалова, но их на всех не хватает. В лучшем случае агронома по защите растений можно встретить в крупном сельхозпредприятии. Однако, несмотря на то, что у таких агрохолдингов большие площади посадки, на их территории проводятся Дни поля и различные встречи, а в компаниях, производящих пестициды, даже созданы Полевые академии и открыты специальные лаборатория по диагностике, консолидации усилий все равно не хватает, сетует эксперт. А ведь если ситуация не будет меняться, то фитосанитарная обстановка на посадках картофеля может стать катастрофической, предупреждает Коновалова.



Способы борьбы

Главная трудность в том, что борьба должна быть системной. И базироваться она должна на севообороте, уверены эксперты. Первое, что позволяет сдерживать распространение вредных организмов — это отсутствие для них кормовых растений. Например, дитиленхоз развивается на картофеле, а если по севообороту после картофеля посеять зерновые, на которых он не может питаться, его вредоносность резко снизится, советует Коновалова. И если после этого посеять другую культуру, под которую целесообразно вносить высокие дозы азотных жидких минеральных удобрений, а затем два сезона поле будут занимать культурами из семейства капустных, бобовых или злаковых (в зависимости от того, какие культуры хозяйству предпочтительнее), то на пятый год картофель высадят на поле, где детеленхоз ему на хозяйственно ощутимом уровне уже угрожать не будет.



Дополнительной защитой от нематод является включение в севооборот таких культур, как горчица или злаковые травы. Однако добиться полного избавления от вредителя довольно сложно, предупреждает Роман Потапов, ведь золотистая картофельная нематода способна сохраняться в цистах до 10 лет без растения-хозяина, а стеблевая картофельная нематода отлично питается и на других культурах: кукурузе, гречихе, моркови, свекле, горохе, люцерне, томате, перце и др.



Очень многие владельцы КФХ и сельхозпредприятий другой формы собственности экономят на качественном семенном картофеле, продолжает Коновалова. Они покупают для товарного производства репродукционный семенной картофель, выращенный не по технологии семенного, а как товарный, но востребованного рынком сорта и с клубнями семенного размера. По этой причине тоже увеличивается ареал распространения, резервации и вредоносности обсуждаемых заболеваний.



Поэтому, приобретая семена картофеля, обязательно нужно проводить экспертизу клубней на наличие заселения нематодами, советует Потапов. Это перекроет один из основных путей распространения вредоносных нематод. Далее, перед посадкой следует провести визуальную оценку посадочного материала на предмет зараженности стеблевой картофельной нематодой с обязательной выбраковкой зараженных клубней. Высаживать можно только целые средние и крупные клубни.



Не менее важен для предотвращения появления вредителей и выбор сорта. Роман Потапов советует выращивать только устойчивые сорта, а также сорта с разным сроком созревания на одном участке. Кроме того, необходимо помнить, что использовать на семена картофель (даже устойчивых сортов), выращенный на полях, заселенных нематодой, недопустимо.



Он также рекомендует тщательно очищать сельхозтехнику (колеса тракторов и агрегатов, лапы культиваторов, корпусы плугов, диски борон и пр.) от комочков почвы после работы на участках, заселенных нематодами или даже на подозрительных участках. Особенно этот совет актуален для хозяйств, в которых принято передавать технику в аренду в личные подсобные хозяйства или огороды, где картофель выращивается как монокультура десятилетиями.



А в период вегетации нужно позаботиться о питании растений и провести некорневые подкормки микроудобрениями, а также применить высокоэффективные фунгициды против фитофтороза и альтернариоза, поскольку ослабленные недостатком питательных элементов или болезнями растения картофеля сильнее подвержены заселению нематодами.



Необходимо также следить за чистотой картофельных хранилищ и не забывать, что стеблевая нематода продолжает развиваться в клубнях даже в период хранения, а цисты золотистой картофельной нематоды легко могут сохраняться на загрязненных клубнях, заключает Потапов.



Южная беда

К сожалению, не только одни нематоды создают угрозу для картофеля. Светлана Жупикова из «Агро-Эксперт Груп» обращает внимание на такое фитоплазменное заболевание картофеля, как южный столбур. Проявляется оно в фазу бутонизации картофеля красновершинностью — края верхушечных листьев приобретают красноватую окраску. Позднее проявляется хлороз, все листья на пораженном растении сворачиваются «лодочкой», разрастаются пазушные почки.



Клубни с больного куста могут иметь поражение сосудистой системы (потеря тургора) и сосудистого кольца, а также коричневые полоски по всей мякоти клубня. Но главный признак столбура — нитевидные ростки. Эти ростки не выходят на поверхность почвы. Соответственно, при высадке в поле образуются выпады — пустые участки в рядке на месте не проросших клубней.



Особенно проблемным фитоплазмоз является для южных областей России. Местом распространения столбура считается 52 параллель, которая является границей ареала обитания цикадок — основного переносчика инфекции. Начиная с 2010 года, больные растения встречаются в Брянской, Липецкой, Тульской и Орловской областях. В последние годы картофелеводы Краснодарского края и Ростовской области переходят на летние посадки с поздней осенней уборкой, потому что массовый лет цикадки к середине лета заканчивается и, соответственно, снижается количество зараженных растений.



На данный момент на территории РФ нет зарегистрированных препаратов по борьбе с этим заболеванием, констатирует Жупикова. Однако можно применить некоторые технологические приемы, которые помогут минимизировать риски заражаемости данной болезнью.



Прежде всего, надо обязательно производить зяблевую вспашку, делится опытом агроном. При этом желательно вспахать не только поле, предназначенное под картофель, но и прилегающие поля. Эта рекомендация связана с тем, что личинки цикадок зимуют в почве на глубине до 30 см. А стало быть, при обороте пласта есть шанс, что часть личинок погибнет зимой.



Кроме того, продолжает Жупикова, для достижения плановой густоты посадки необходимо закладывать семенные партии на проращивание и увеличивать норму высадки пропорционально количеству невсхожих клубней. А в течение вегетационного периода важно не забывать проводить инсектицидные обработки, не допуская перерыва в системности действия препаратов.



Дело в том, что цикадка переносит инфекцию в течение всей своей жизни, объясняет специалист. Проколов лист обработанного инсектицидом растения, насекомое погибнет, но инфекция уже проникнет внутрь. Поэтому края поля в любом случае будут поражены столбуром. Для защиты основного массива картофеля можно обсадить поле по контуру на ширину 15−20 рядков менее ценным материалом и убрать его в первую очередь, создав разворотную полосу для комбайна, советует Жупикова.



Что же качается выбора семенного материала, то высокие репродукции (элиту, суперэлиту) приобретать для хозяйств южных областей не стоит, считает она. При проращивании семенного картофеля урожая 2016 года в регионах Центрального Черноземья партии картофеля набрали до 25% клубней, не дающих всходов.

