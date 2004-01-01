Современное овоще- или картофелехранилище — это специализированный склад, оснащенный системой микроклимата с контролем температуры и влажности продукта, параметров камеры хранения, уровня концентрации CO2, имеющий несколько уровней защиты от повреждения овощей холодным воздухом, а также системы звукового оповещения при пожаре, рассказывает коммерческий директор APH Group (поставщик оборудования для выращивания и хранения картофеля и овощей) Андрей Гробовой. Таких хранилищ в стране недостаточно. По оценкам компании, сейчас негде хранить минимум 40−50% выращиваемой в России овощной продукции.



Дефицит высок

Основная часть высокотехнологичных хранилищ сосредоточена в крупных хозяйствах и агрохолдингах. Но в целом доля современных мощностей по всем предприятиям, занимающимся овощеводством, составляет менее 50%. По оценке Национального плодоовощного союза, из имеющихся в стране 6,9 млн т емкостей лишь 20−25% отвечают новейшим стандартам. Большинство действующих овощехранилищ построены в советское время, состояние их не самое лучшее. «Оборудование устарело, используется старая автоматизация, герметичность стен практически отсутствует, для длительного хранения они не подходят», — делает вывод гендиректор «Агролайна» (занимается проектированием, строительством и оснащением овоще- и фруктохранилищ) Анна Пескишева. Доля же современных мощностей составляет порядка 15−20%, считает она.



Для длительного хранения с минимальными потерями овощехранилища должны оснащаться эффективными системами увлажнения и холодильным оборудованием. Системы удаленного контроля микроклимата с различными вариантами ведения статистики хранения уже являются неотъемлемой частью высокотехнологичных емкостей, говорит Гробовой. Небольшие хозяйства в основном продают свою продукцию прямо с поля или закладывают ее в необорудованные помещения, где овощи лежат максимум несколько месяцев и с высокими потерями качества. Промышленное же выращивание овощной продукции невозможно без качественного хранения. «Хранилище можно сравнить с банком, куда аграрии фактически складывают свои деньги, — говорит топ-менеджер. — Разница в стоимости овощей в начале уборки и весной может достигать 100%". По его словам, до сих пор у многих начинающих производителей овощей сохраняется мнение, что главное — инвестировать в полевую технику, а с хранением «как-нибудь продержимся». Но рано или поздно все приходят к необходимости строительства овощехранилища с надежной системой вентиляции.



Гендиректор «Колнаг СПб» (производитель сельхозтехники европейских брендов по лицензии, поставщик холодильного и вентиляционного оборудования) Александр Горбатенко подтверждает, что недостаток мощностей для хранения особенно ощутим у небольших сельхозпредприятий и КФХ. Агрохолдинги, как правило, работают с крупными торговыми сетями, а те требуют стабильных поставок продукции в течение всего года. «Кроме того, требования ритейлеров к качеству постоянно возрастают: к внешнему виду, чистоте, упаковке, точности взвешивания в том числе, к температурному режиму во время приемки товара», — говорит Горбатенко. В этом случае сельхозпроизводителям без высокотехнологичных комплексов для длительного хранения урожая от сбора до сбора не обойтись, уверен он.







Ошибки при хранении

Однако наличие современного хранилища вовсе не значит, что хранение автоматически будет идти на высоком уровне. Используя дорогостоящие в плане строительства и эксплуатации технологии, очень важно не допускать ошибок, которые приводят к серьезным потерям и не позволяют оправдать затраты. Ошибки зачастую начинаются еще на стадии проектирования, отмечает Александр Горбатенко. От правильно выбранных стройматериалов с необходимой теплопроводностью будет зависеть возможность поддержания нужных температурных режимов на предприятии. В различных климатических зонах страны параметры и требования к стройматериалам отличаются. Очень важными аспектами являются проектирование систем хранения и подбор оборудования. «Значимую роль играют качество сборки и монтаж оборудования, а также необходимость обучения персонала, который впоследствии будет с ним работать и управлять им, изменяя режимы хранения», — рассказывает Горбатенко.



Перед закладкой продукции в хранилище необходимо очистить его от мусора (земли, остатков клубней, овощей). Затем помещение необходимо просушить и продезинфицировать — обработать от болезней и вредителей, рекомендует руководитель направления развития агрокомпании «Раздолье» (Московская область) Эмилия Зеер. Важно не забыть про дезинфекцию вентиляционного и складского оборудований. «Это важный процесс, поскольку является основой минимизации потерь при хранении», — акцентирует она. Плохое состояние поступившего на хранение картофеля или овощей тоже может привести к высоким потерям. «Клубни обязательно должны быть здоровыми, чистыми, сухими и созревшими, поэтому важно не только своевременно провести борьбу с болезнями и вредителями в вегетационный период, но и грамотно осуществить закладку продукции на хранение», — обращает внимание Зеер.



Среди распространенных ошибок эксплуатации современных мощностей и несоблюдение основных параметров хранения — температурного режима, уровня необходимой влажности и режима вентиляции. В случае пренебрежения ими потери урожая могут достигать 40%. «В первый год работы наше хозяйство столкнулось с трудностями в процессе закладки картофеля в хранилище: у нас не было перевалочной базы, отсутствовало необходимое оборудование, а картофелеуборочные комбайны устарели, — делится Зеер. — Пришлось вложиться в покупку новых комбайнов Grimme, оборудование перевалочной базы и всю необходимую технику для сортировки и закладки продукции на хранение». Начальник комплекса по хранению и доработке овощей и картофеля

«Приневское» (Ленинградская область) Аркадий Шруб соглашается с ней: чаще всего нарушаются правила закладки. В процессе хранения также не следует допускать повышения температуры продукта, так как это приведет к его порче.

«Если говорить о капусте и моркови, то чем быстрее произойдет охлаждение, тем они лучше будут храниться, — считает руководитель. — Хотя некоторые производители полагают, что быстрота охлаждения не столь существенна, но мы все же придерживаемся своего».







Гендиректор тюменского агрохолдинга «Кримм» Геннадий Рязанов в числе типовых ошибок называет недостаток вентиляции. Особенно страдают от нехватки подаваемого воздуха овощи, лежащие в конечной части воздуховодов. В ряде случаев сначала строится здание, а потом специалисты думают, как сделать из него технологичное хранилище, говорит Андрей Гробовой. В этом случае могут возникать трудности с вентилированием продукта и эффективным использованием площадей. Производители капусты и моркови часто ошибаются, стараясь сэкономить электроэнергию, знает он: «При отрицательных уличных температурах они отключают механическое охлаждение и используют с этой целью наружный воздух. Однако в зимнее время воздух имеет очень низкую влажность, что приводит к усушке моркови, она становится мягкой, теряя массу, а главное — свои товарные качества».



Хранение картофеля по этапам В подмосковном «Раздолье» хранение картофеля реализуется в несколько этапов, которые требуют поддержания различного температурно-влажностного режима, рассказывает Эмилия Зеер. После сбора урожая необходимо выполнить сортировку клубней и их просушку. Температура хранения картофеля на этом этапе должна составлять +15−17 °С, а его продолжительность может достигать 12 дней (в зависимости от состояния корнеплодов). Лечебная фаза обеспечивает дозревание клубней, а также заживление оставшихся на начало этапа повреждений. Для обеспечения этих процессов необходимо повышение температуры хранения до +18−20 °С и увеличение влажности воздуха до 85−95%. Продолжительность лечебной фазы может составлять от 15 до 18 дней.

Перед закладкой картофеля на длительное хранение требуется его охлаждение, способное уменьшить активность различных вегетационных процессов в клубнях. При этом оптимальные условия хранения картофеля можно получить только при +4−5 °С, а снижать температуру необходимо на 0,5 °С для качественных чистых корнеплодов, а для поврежденных клубней — на 1 °C ежедневно. На протяжении всего основного периода хранения требуется поддержание относительной влажности в пределах 85−95%. Такие условия достигаются путем проветривания смесью наружного и внутреннего воздуха, позволяющей обеспечить оптимальные температурные и влажностные показатели атмосферы в хранилище при минимальных финансовых затратах.

Перед выемкой корнеплодов необходимо постепенное разогревание клубней. «Это связано с тем, что охлажденный картофель достаточно восприимчив к механическим повреждениям», — поясняет Зеер. Температура повышается до +15−18 °С путем уменьшения вентиляции, которое приводит к самонагреву массы клубней. Обеспечить необходимую для различных этапов хранения температуру и влажность при помощи естественной вентиляции невозможно, обращает внимание она. Оптимальным решением считается применение систем автоматической вентиляции модульного типа, которая и используется в овощехранилище «Раздолья».



К каждому овощу — свой подход

Для разных овощей требуется свой режим хранения. Хранить овощи можно в контейнерах и навалом. Для таких овощей, как морковь и капуста, рекомендуется контейнерное хранение. «Во-первых, мы получаем лучшие показатели по качеству выхода продукции благодаря тому, что продукт лучше продувается, достигается равномерное распределение воздуха по всей камере хранения, — поясняет Пескишева. — Во-вторых, хранение в контейнерах позволяет выстроить оптимальную логистику в хранилище по выгрузке продукта из камеры и подаче его на линии переработки». Кроме того, таким образом продукт меньше травмируется. Рекомендуемая температура хранения капусты и моркови — 0…+1 °С при относительной влажности не менее 95%. Картофель и лук допускается хранить навалом при температуре до +4 °С. «Морковь отличается от картофеля отсутствием кожуры, это нежный продукт, требующий особого внимания при закладке на хранение, — обращает внимание она. — Морковь охлаждают постепенно, создавая условия, приближенные к природным, градус за градусом, позволяя ей «уснуть»». Для моркови и капусты, добавляет Андрей Гробовой, определяющим фактором является мощная холодильная установка. Без нее профессионально заниматься хранением этих овощей невозможно, уверен он. Холодильник для овощехранилища должен иметь достаточную мощность для активного охлаждения продукта и минимальную усушку, чтобы не допустить потерю товарного вида.



Для лука и чеснока, по словам Гробового, определяющим, помимо температуры, является влажность внутри хранилища: в идеале она должна быть не более 75%. «На начальном этапе важно качественно просушить лук, в противном случае вы не сможете его долго сохранить — при высокой влажности в нем начинается быстрое распространение бактериальных заболеваний, товарные качества снижаются, — говорит он. — А еще лук требует большей мощности вентиляции, чем картофель».



Для хранения капусты, свеклы и моркови нужно обеспечивать помещение воздухом минимум в 75−110 м³/т в час, рассказывает начальник отдела овощехранилищ «Агроинжиниринговой компании» Владимир Трушков. Для лука — более 130 м³/т в час. «Причем перед закладкой в хранилище его надо высушить на поле или в сушилке», — отмечает он. Значительную роль играют правильно подобранные воздухоохладители в камере, позволяющие не иссушать продукт, продолжает Пескишева. Установка систем мониторинга, удаления CO2 также важны для получения качественного продукта. Но самое главное — это получение здорового продукта в поле, подчеркивает она.



Картофель различается по своему назначению — есть семенной, продовольственный (столовый), а также картофель на переработку (фри, чипсы). Для каждого вида — свой режим хранения. Семенной хранят при температурах около +3 °С, столовый — +4−5 °С, картофель на переработку в зависимости от сорта — от +6 до +11 °С. Влажность во всех случаях — 95%. «Также картофелю необходима производительная вентиляция мощностью от 70 до 100 м³ воздуха на 1 м³ продукции в час в зависимости от типа системы вентиляции», — отмечает Гробовой. После уборки клубни необходимо просушить (убрать остаточную полевую влагу) и пролечить повреждения, вызванные механическим воздействием техники. Затем наступает период медленного охлаждения (0,5 °С в сутки) и хранения.



Для длительного хранения нужны системы холодоснабжения и увлажнения, позволяющие картофелю лежать до июля с минимальной усушкой и потерей качества. Также необходимо обеспечить приток минимум 40 м³ воздуха на тонну в час, обращает внимание Трушков. При правильном хранении чипсовые сорта картофеля, убранные в сентябре, могут отгружаться на продажу до конца июня, утверждает он.



Закладываемые в хранилища клубни должны быть абсолютно здоровыми, без механических повреждений мякоти и кожуры, подмораживания и других дефектов, говорит Эмилия Зеер. Однако на практике такого не бывает, признает она. В связи с этим в «Раздолье» были разработаны определенные параметры допуска в отношении закладываемого на хранение картофеля. Например, суммарное содержание клубней с механическими повреждениями мякоти глубиной более 5 мм и длиной более 10 мм (порезы, вырывы, трещины) должно составлять не более 5%, картофеля с обдиром кожуры более 50% поверхности — не более 8−10%, а клубней, пораженных фитофторозом, удушьем, сухими гнилями, — не более 2−2,5%. Не допускается содержание картофеля, испорченного мокрой, кольцевой, пуговичной и другими бактериальными гнилями, а также раздавленных, подмороженных и маточных клубней. Помимо этого, запрещено наличие соломы, ботвы и других растительных остатков, отмечает руководитель.



Хранят картофель в основном насыпью с высотой бурта до 4,5 м. «Однако все чаще мы делаем проекты контейнерного хранения клубней, обеспечивающего минимальные потери и наилучшее качество продукта после длительного хранения», — рассказывает Гробовой. При хорошем качестве картофеля при закладке на хранение в контейнерах потери на 1−3% меньше, чем при навальном способе, в основном из-за меньшего сдавливания нижних слоев продукта. «При плохом качестве на входе потери при навальном хранении могут быть выше на 15−20%, чем в контейнерах, так как в насыпи тяжелее локализовать очаг заболевания», — поясняет он.



Необходимо и сопровождение в процессе хранения, рекомендации по параметрам. Многие специалисты контролируют только параметры датчиков на мониторе климатического компьютера, но так можно увидеть лишь результат проблем, начавшихся ранее. «Поэтому мы всегда говорим, что проверку хранилища необходимо начинать с осмотра состояния овощей внутри секций хранения, проверки состояния вентиляционных камер и в последнюю очередь смотреть на показатели датчиков, — подчеркивает Андрей Гробовой.



Человеческий фактор Андрей Гробовой, Коммерческий директор APH Group Соблюдение культуры производства и внутренний менеджмент является ключевым фактором и проблемой российских сельхозпредприятий, особенно больших агрохолдингов. В фермерских хозяйствах собственник сам контролирует все этапы производства и хранения, поэтому часто качество продукции там лучше. Любая система микроклимата является лишь инструментом в руках ответственного за хранение специалиста, который должен быть заинтересован в конечном результате. От посевной до сбора урожая проходит около четырех-пяти месяцев, за это время в производственном процессе задействовано очень много людей — агрономы, механизаторы, инженеры. Хранение же длится до восьми-девяти месяцев, и за него чаще всего отвечает один специалист.

Персонал нужно обучать, показывать опыт других предприятий, в том числе европейских. Повышение профессионализма — задача владельцев бизнеса и 50% успеха. Задача оборудования — минимизировать риски, связанные с человеческим фактором, и это оставшиеся 50%.



Каковы потери

Потери от неправильного хранения, по оценке APH Group, могут быть критическими — до 70%. Особенно если была проблематичная уборка и качество продукта низкое уже на этапе поступления в хранилище, акцентирует Гробовой. Однако даже при соблюдений всех рекомендаций некоторых потерь продукции не избежать. «Хорошим и честным показателем являются потери в районе 5−7%, — говорит он. — Но большинство аграриев не знают свой процент потерь после хранения, а он, по грубым оценкам, может составлять до 20%". Не понимая объема потерь, многие сельхозпроизводители считают неоправданными инвестиции в качественные системы вентиляции и холода. Хотя, например, система увлажнения способна сохранить до 2% массы в секции хранения картофеля на 1 тыс. т, а это — 20 т. «При средней цене на продукт на начало апреля около 18 руб./кг система микроклимата за один год эксплуатации сохранит 360 тыс. руб. только на одной секции, а когда на предприятии лежит 20 тыс. т картофеля, то суммы получаются колоссальные!» — акцентирует топ-менеджер.



Период хранения овощей при соблюдении всех технологий может достигать 10−12 месяцев, в зависимости от сорта и задачи, комментирует Пескишева. Очень важно учитывать условия, при которых закладывался продукт. Если уборка шла в период дождей, то, скорее всего, данный продукт необходимо будет продать быстрее. В Европе, по ее данным, процент потери на конец периода хранения в среднем составляет до 5−8%, в России — до 40−50%.



Потери при хранении происходят и из-за естественной убыли массы вследствие дыхания урожая и технических отходов, объясняет Эмилия Зеер. Кроме того, отходными являются частично пораженные сухой гнилью, полностью сгнившие (мокрая гниль) и проросшие клубни и корнеплоды. Если удалось собрать качественный урожай и соблюсти все этапы технологического процесса закладки и хранения, то естественная убыль составит 0,8−1% и общие потери будут минимальными — всего 3−5%. При таких условиях, например, картофель можно хранить до 10 месяцев.



В современных хранилищах в России нечасто применяется увлажнение, добавляет Трушков. А при хранении картофеля и овощей борщового набора при исключении этого параметра потери продукции могут составлять до 15%. Ведь если хранение длительное, то без влаги у овощей снижается тургор клеток, они становятся мягкими и ухудшается качество, поясняет он.



По словам Александра Горбатенко, даже при полном беспрекословном выполнении всех условий при закладке на хранение в его процессе потери, согласно опыту, в России составляют 3−6%. А чистый выход мытого, шлифованного и упакованного продукта будет зависеть от правильного выбора необходимого оборудования, его надлежащей эксплуатации и от требований покупателей, заключает он.







Хранилища продолжают строить

Наличие высокотехнологичного хранилища, соблюдение всех правил его эксплуатации позволяет сохранять продукцию до лета. «Задумка длительного хранения состоит в том, что появляется возможность вырастить намного больше продукции», — считает Аркадий Шруб. В «Приневском» выращивают около 30 тыс. т овощей борщового набора, но осенью можно продать только половину этого объема. Поэтому, чтобы иметь возможность реализовывать продукцию зимой, ее нужно хранить.



Мощности по хранению также позволяют реализовывать продукцию по более высокой цене. Весной, когда еще нет свежего урожая, овощи и картофель дорожают. Хотя, обращает внимание Шруб, в последние два сезона этот фактор сглажен: на рынке появилась продукция производителей из южных регионов, которые собирают ранний урожай уже в мае. Кроме того, свою негативную роль играет импортный картофель, который поступает в розничную продажу с конца марта.

Сейчас у «Приневского» три хранилища общей мощностью 24 тыс. т. «Это универсальные емкости, подходят для капусты, моркови, свеклы и картофеля», — поясняет Шруб.



Большое влияние на результат хранения оказывает тот факт, что предприятие расположено в зоне рискованного земледелия. В частности, в прошлом году из-за дождливых лета и осени и малого количества солнечных дней овощи не накопили достаточно сухого вещества, и часть из них начала портиться еще в поле. «Мы на смогли убрать весь урожай, были затопленные участки, куда мы даже на машинах не могли заехать, — вспоминает Шруб. — Все, что собрали — отправили на хранение, понимая, что продукция не будет лежать должным образом, поэтому в этом году ее выход ниже, чем в хорошие года». Но тем не менее капусту компания продавала до конца марта, а моркови хватит до конца апреля — середины мая. Если же продукция хорошо вызрела, то потери в среднем составляют от 10 до 20% к концу периода хранения.



В «Раздолье» построено современное хранилище ангарного типа: бескаркасная конструкция с напольными каналами вентиляции на 3,5 тыс. т картофеля. В среднесрочной перспективе компания планирует ввод трех аналогичных хранилищ. Общая емкость комплекса составит 17,5 тыс. т. Сейчас компания сосредоточена на производстве картофеля, а с 2019 года планирует начать выращивание столовой свеклы и моркови. «Наличие качественного овощехранилища — одна из основных составляющих успеха и хорошей рентабельности овощеводства, — уверена Эмилия Зеер. — Цены на реализацию картофеля в высокий сезон, который начинается с декабря и длится до июня, могут взлетать до 2−2,5 раз от цен во время уборочной, что, конечно, повышает доходность нашего бизнеса».



В агрофирме «Кримм» сейчас функционируют хранилища общей емкостью около 100 тыс. т. Для картофеля — навального типа, другие овощи лежат в контейнерах. По типу они представляют из себя технологический коридор, где готовится продукция на хранение, и боксы, куда она закладывается. Также в хозяйстве построено хранилище с холодильниками для овощей на 4,5 тыс. т. Корнеплоды хранятся в деревянных контейнерах, капуста — в металлических. «Мы строим хранилища вслед за расширением площади посадки агрокультур, — рассказывает Рязанов. — Но чудес от них мы не ждем: качественный продукт должен исполняться в поле». Сейчас компания производит более 100 тыс. т картофеля, при таком объеме работать без хранилища невозможно, уверен топ-менеджер. 80% урожая закладывается на хранение.



«АФГ Националь» за период 2016—2017 годов построила современные хранилища для картофеля и моркови суммарной мощностью 57,3 тыс. т в Нижегородской и Новгородской областях, вложив более 1 млрд руб. Новые мощности оснащены системами вентиляции и охлаждения, датчиками температуры и влажности. «Мы минимально задействуем арочные хранилища, поскольку они чувствительны к перепадам температур: сильные заморозки и резкая оттепель сразу сказываются на урожае, поэтому долговременное хранение в них невозможно, — рассказывает руководитель дивизиона «Овощи» агрохолдинга Валерий Масланов. — Хотя у нас есть несколько «арочников» небольшой мощности — от 3 до 10 тыс. т. Продукция из них отправляется на реализацию в первую очередь».



В прошлом году в Ростовской области компания также построила хранилище для лука на 2,5 тыс. т. Использование в конструкции стали со специальным полимерным покрытием, не подверженным коррозии и имеющим минимальную теплопроводность, позволяет избежать нагревания даже в сильную жару. Холодильное оборудование, система вентилирования и сушильная установка способствуют качественному хранению лука вплоть до конца весны, утверждает Масланов. Еще одно такое хранилище «АФГ Националь» планирует построить в этом году.



Несмотря на высокую степень автоматизации современных хранилищ, по-прежнему большое значение имеет человеческий фактор, считает топ-менеджер. Если ответственный за хранение специалист четко понимает, что он хранит и как это правильно делать, при этом строго соблюдает температурный режим, то проблем не возникнет, а потери урожая будут минимальны. «В нашем случае технологичное хранение позволяет обеспечить достаточный объем и стабильность поставок в течение года, что принципиально важно, поскольку основную часть продукции мы реализуем через торговые сети, — говорит Масланов. — Урожай картофеля, заложенный на хранение в сентябре-октябре, нам удается сохранить до мая-июня без потери товарных свойств». Такое длительное и эффективное хранение возможно только при использовании современных технологий, уверен он. При этом естественные потери урожая не должны превышать 10%. Морковь может храниться до марта-апреля, поскольку менее устойчива к механическим повреждениям при уборке, нежели картофель.







Подмосковные «Агрофирма Сосновка» и «Предприятие Емельяновка» (входят в холдинг «ОСП Агро») занимаются производством картофеля, а также ранних, средних и лежкоспособных сортов капусты. Хранилища «Агрофирмы Сосновка» способны принять 7,5 тыс. т овощей и 8,5 тыс. т картофеля, рассказывает председатель совета директоров предприятия Александр Маркин. Примерно такие же емкости у «Предприятия Емельяновка».



Хранилища холдинга полностью компьютеризированы. Картофель хранится навальным типом с активной вентиляцией при температуре +2−3 °С, капуста — в холодильниках при +1 °С. За работой хранилищ постоянно следят операторы, которые смотрят в режиме онлайн, нет ли сбоев в их функционировании. «Если, например, холодильник выходит из строя, это сразу видно на приборах, тут же вызывается бригада, которая устраняет неполадки», — делится Маркин. При условии, что хранение ведется по всем правилам, потери в хозяйствах по капусте составляют 4−5% (это происходит, когда она очищается для придания ей товарного вида), по картофелю — около 6%. «Семенной картофель мы храним вплоть до середины мая, когда и высаживаем его. До апреля включительно реализуем продовольственный картофель и капусту. Хотя в этом году на последнюю сложились хорошие цены, поэтому к середине марта мы ее уже продали», — рассказывает Маркин. В этом году агрофирма будет увеличивать посадки картофеля, поэтому планирует построить еще одно хранилище на 2 тыс. т.

