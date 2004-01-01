По оценке Минсельхоза, суммарные мощности хранения овощей в России составляют около 7 млн т, однако, чтобы вместить всю выращенную продукцию, необходимо еще порядка 5 млн т. В прошлом году было реализовано 23 проекта строительства и модернизации картофеле- и овощехранилищ в сумме на 157,1 тыс. т. Всего к 2020-му в рамках госпрограммы планируется ввести свыше 1,8 млн т новых мощностей.



Современных мощностей менее половины

По данным Росстата, на начало этого года в России в целом функционировало 6,9 млн т мощностей единовременного хранения овощей открытого грунта (борщевого набора) и плодов. За первое полугодие 2017-го было запущено несколько новых хранилищ общей емкостью около 180 тыс. т, знает гендиректор исследовательской компании «Технологии роста» Тамара Решетников. Однако при этом некоторые из уже существующих мощностей вышли из строя. Национальный плодоовощной союз оценивает дефицит овощехранилищ в стране как минимум в 3 млн т.







Большинство действующих в стране хранилищ не отвечают современным стандартам. Значительная их часть построена еще в советские времена, и хотя они до сих пор работают, но сильно изношены, рассказывает руководитель аналитического отдела Национального плодоовощного союза Кирилл Лашин. По его словам, современные хранилища составляют лишь 20−25% от общего количества мощностей. Почти половина всех овощехранилищ представляет собой старые овощебазы и склады, которые переделаны из военных убежищ, добавляет Решетникова. «Если их немного модернизировать, то они неплохо подходят для кратковременного хранения овощей — начиная с периода сбора урожая в сентябре и до Нового года, — говорит она. — Но для среднесрочного, а тем более долговременного хранения они непригодны».



Чтобы продлить сроки хранения овощей, необходимы современные овощехранилища с возможностью регулирования газовой среды, режимов температуры и влажности. «В старых хранилищах нет вентиляции, присутствует излишняя для овощей влажность, в результате дыхания агрокультур выделяются газы, в том числе этилен, который ведет к ускорению жизненных процессов плодов, в итоге продукция очень быстро начинает портиться», — поясняет Решетникова. Овощехранилищ, отвечающих современным техническим требованиям и подходящих для длительного хранения, в России не более чем на 3 млн т (к ним относятся как хранилища для овощей и картофеля, так и для фруктов), считает эксперт. При этом больше всего мощностей используется под картофель.



Из-за нехватки современных емкостей для хранения даже при высоких сборах начиная с января и до следующего сбора в стране возникает проблема обеспечения населения товарными овощами отечественного производства. Так, например, в прошлом году была высокая урожайность картофеля на фоне благоприятных погодных условий в основных зонах производства. Но, несмотря на это, импортные поставки агрокультуры, а также моркови и свеклы по сравнению с 2015-м выросли, отмечает Решетникова. По ее мнению, увеличение ввоза во многом связано с тем, что значительная часть продукции потеряла свои потребительские свойства из-за неправильного хранения. В итоге весной и в первой половине лета сети закупали импортные овощи, качество которых было значительно выше, чем отечественных.



Уже зимой на прилавках российских магазинов начинают появляться импортные овощи, а к апрелю объемы ввоза резко возрастают. Во многом это является следствием дефицита в России систем хранения плодоовощной продукции, вторит экспертам гендиректор агрохолдинга «АФГ Националь» Юрий Белов. «Хранилища не только берегут урожай, но и помогают организовать эффективный сбыт», — говорит он. Кроме того, такая ситуация закономерно приводит к всплеску цен на овощи в весенне-летний период. Это прямое следствие нехватки мощностей, уверен Лашин.



Реализуются ли планы? По оценке Минсельхоза, ввод до 2020 года около 2 млн т мощностей для хранения плодоовощной продукции позволит снизить их дефицит на 50% и минимизировать сезонные всплески цен на овощи, так как позволит потреблять отечественную продукцию до появления собственного летнего урожая. Кирилл Лашин из Плодоовощного союза сомневается, что планы агроведомства будут реализованы в полной мере. Тамара Решетникова из «Технологий роста» тоже полагает, что они слишком оптимистичны. «В прошлом году было запущено овощехранилищ на 300 тыс. т, если ситуация будет развиваться такими же темпами, то за два года аграрии никак не построят мощностей на 2 млн т», — поясняет она.

Однако все зависит от объема господдержки проектов по строительству новых овощехранилищ. «Увеличение субсидирования будет способствовать росту темпов ввода мощностей, хотя даже в этом случае будет реализовано раза в два меньше проектов, чем заявлял Минсельхоз», — считает Решетникова. Хотя запуск хранилищ общей емкостью даже в 1 млн т позволит значительно перекроить внутренний рынок и заметно сократить объемы импорта, уверена она.



Стоимость и окупаемость

Наличие собственных современных овощехранилищ дает аграриям возможность продавать продукцию дороже в сезон, когда цены на овощи растут. Но инвестировать в такие проекты, как правило, могут только крупные агрокомпании. Впрочем, строительство овощехранилищ стоит рассматривать и как отдельный бизнес, предлагающий услуги по высокотехнологичному хранению, однако данное направление в России почти не развито, отмечает Тамара Решетникова. По ее оценке, в зависимости от используемых технологий вложения в овощехранилища составляют от 50 тыс. руб./т до 100 тыс. руб./т. На стоимость влияет не только наличие или отсутствие регулируемой газовой среды, но и то, кто поставляет оборудование. В любом случае такой проект может себе позволить далеко не каждый фермер. Кроме того, стоит помнить, что мощности для хранения — это не только единовременные затраты, но и текущие. В частности, поддержание микроклимата и регулируемой газовой среды требуют значительного расхода электроэнергии.



Срок окупаемости инвестиций зависит от объема хранения. В среднем мощности комплексов, которые строятся нуля, модернизируются или реконструируются, позволяют единовременно хранить 5−7 тыс. т. овощей. Такие хранилища в среднем окупаются за четыре-пять лет, говорит Решетникова. На скорость возврата вложений может повлиять и коммерческая политика производителя: важно, какие сорта и гибриды выращивает аграрий и когда собирается их реализовывать.







Несмотря на значительные вложения, крупные сельхозпроизводители все же возводят собственные высокотехнологичные мощности для хранения овощей. «Они понимают, что заработки от единовременной реализации гораздо ниже, чем от продленной, — комментирует эксперт. — В весенний период конкуренция на рынке на порядок ниже, чем сразу после сбора урожая». Как только компания выходит на промышленные объемы производства, возникает необходимость организации эффективного хранения, уверен Белов. В 2016 году «АФГ Националь» построил и ввел в эксплуатацию современные хранилища: два для картофеля — по 16,4 тыс. т в Нижегородской и Новгородской областях, хранилище для моркови в Нижегородской области на 18,5 тыс. т и для семенного картофеля на 6 тыс. т. Совокупный объем инвестиций превысил 1 млрд руб. В Ростовской области построенное предыдущим собственником и затем доставшееся компани картофелехранилище было дооснащено системой вентиляции и холодильным оборудованием. «В этом году мы также возвели там хранилище для лука на 2,5 тыс. т за 30 млн руб., тем самым увеличив суммарные мощности технологичного хранения овощей в регионе до 16 тыс. т, — делится топ-менеджер. — Сроки окупаемости таких мощностей составляют пять-семь лет». Агрохолдинг нацелен на дальнейшее увеличение объемов производства плодоовощной продукции и наращивание мощностей для ее хранения.



Если компания ориентируется на локальный рынок, поставку овощей общепиту, фасовку, мойку, то наличие хранилища позволяет быть максимально гибким на рынке. А в Центральной России, где уборка происходит в поздние сроки, мощности для хранения нужны обязательно, считает гендиректор «Тверской агропромышленной компании» Сергей Конаныхин. «В нашей климатической зоне стоимость строительства овощехранилища с системой вентиляции составляет порядка 8−10 млн руб. на 2 тыс. т», — уточняет он. Мощности самой компании рассчитаны на хранение 10 тыс. т картофеля, но с учетом нестабильных климатических условий урожай может превышать этот объем, причем иногда значительно. В этом случае избыток картофеля реализуется прямо с поля.



Гендиректор компании «Тамбовские фермы» Игорь Поляков уверен, что заниматься производством овощей, не имея собственного хранилища, невозможно. «У нас современные мощности по хранению рассчитаны на объем около 20 тыс. т продукции, этого достаточно для хранения всего нашего урожая картофеля», — рассказывает он. Сейчас у предприятия два хранилища, построенные около пяти лет назад. Одно возведено по американской технологии, другое — по голландской. Они различаются только системой вентиляции. Тогда строительство двух хранилищ обошлось компании в 12 млн руб., плюс 6 млн руб. составили затраты на оборудование вентиляции. «Тамбовские фермы» планируют увеличить мощности по хранению и площади для выращивания картофеля на 20%.



У агрохолдинга «ОСП агро» (Московская область) тоже есть собственные хранилища. Для входящих в состав компании «Агрофирмы Сосновка» были возведены мощности для хранения картофеля на 8,5 тыс. т, для «Предприятия Емельяновка» — на 9,5 тыс. т. Кроме того, построены хранилища, оборудованные холодильными установками, для капусты — на 19 тыс. т (на 8,5 тыс. т в «Агрофирме Сосновка» и на 10,5 тыс. т на «Предприятии Емельяновка»), рассказывает председатель совета директоров «Агрофирмы Сосновка» Александр Маркин. В этом году «ОСП агро» запустил еще одно картофелехранилище для 2 тыс. т продукции. Агрохолдинг выращивает в общей сложности около 12 тыс. т капусты и 17 тыс. т картофеля. Есть ранние, средние и поздние сорта. Первые продаются сразу после уборки, остальные закладываются в овощехранилища и реализуются весной.



«Овощехранилища оснащены компьютерными установками, через которые задается температура внутри помещения, а картофелехранилища оборудованы активной вентиляцией, — говорит Маркин. — У нас есть как мощности канадского типа, оснащенные оборудованием голландских производителей, так и российские хранилища с системой вентиляции, разработанной отечественным специалистами». Лашин отмечает, что для хранения овощей в России не всегда подходят современные технологии, применяемые на Западе. «В центральных и северных регионах страны зимы зачастую холоднее, чем в Европе, а на юге, наоборот, весна наступает раньше, чем по всей стране, — поясняет он. — Поэтому и хранилища, построенные по европейским технологиям, не всегда способствуют длительному хранению продукции». Российским аграриям необходимо строить хранилища с использованием новых технологий, но при этом учитывать специфику отдельно взятого региона, считает эксперт. «Отечественные производители оборудования для овощехранилищ стали выпускать качественную продукцию, так как используют передовые мировые технологии, например немецкие, — утверждает Маркин. — При этом стоимость российского оборудования и запчастей значительно ниже, чем импортного, а доставка запчастей осуществляется оперативнее, чем из-за рубежа».



Нужно кооперироваться для храненияНужно кооперироваться для хранения Те производители овощей и картофеля, которые не могут позволить себе инвестиции в собственные мощности по хранению, должны рассматривать возможность кооперации, рекомендует Кирилл Лашин из Плодоовощного союза. «Такая форма организации, как сельхозкооперативы, поможет снизить издержки аграриев на хранение продукции, — считает он. — В итоге им не нужно будет после сбора урожая за копейки сбывать свою продукцию перекупщикам, так как они не могут закладывать необходимый объем овощей на хранение».

Сдерживающие факторы

Рост мощностей для хранения овощей и картофеля сдерживает несколько факторов. В первую очередь это недостаточные объемы господдержки. По словам Решетниковой, несмотря на то, что в программе были заявлены определенные объемы финансирования на строительство овощехранилищ — и льготные кредиты, и налоговые льготы, — реальная помощь государства составила порядка 20% от обещанной. «Было заявлено, что на строительство и модернизацию овоще- и плодохранилищ в 2016 году государство выделит 3 млрд руб. Реально же на овощехранилища было выделено 350 млн руб., а на плодохранилища — примерно 270 млн руб., — знает эксперт. — Это очень мало, а без полноценной поддержки новые мощности строиться не будут, так как они требуют больших инвестиций». Это крайне затратные и капиталоемкие проекты, для их реализации, безусловно, необходима господдержка, вторит Решетниковой Белов. По его мнению, субсидирование капитальных затрат позволит стимулировать приток вложений в отрасль и поможет аграриям развивать технологичные проекты, что сделает отечественную сельхозпродукцию конкурентоспособной не только на внутреннем, но и на внешних рынках.



Если раньше для сельхозпроизводителей действовали скидки на горючее и электроэнергию (например, последняя обходилась аграриям в три раза дешевле номинальной стоимости), то сегодня эти привилегии отменены. Между тем 1 киловатт электроэнергии стоит около 5,7 руб., цена горючего уже доходит до 3,7 тыс. руб./т, рассказывает Маркин. «При таких затратах нам тяжело удерживать конкурентную цену», — акцентирует он. Себестоимость картофеля доходит до 8,5 руб./кг, а сети предлагают цену в 6−7 руб./кг. Капусту торговые предприятия сейчас покупают по 6,6 руб./кг при ее себестоимости в 6,4 руб./кг. «Получается, что мы работаем либо практически с нулевой рентабельностью, либо вовсе себе в убыток, а на прилавках овощи стоят вдвое, а то и втрое больше закупочной цены, — недоволен руководитель. — Если государство не вмешается и не начнет оказывать аграриям поддержку в части скидок на электроэнергию и горючее, то производство овощей в России в ближайшее время снизится».







По мнению Лашина, государственные программы поддержки этого направления недостаточно эффективны: необходима более серьезная проработка административных вопросов и глубокая кооперация в регионах. Он также считает, что для строительства овощехранилищ следует облегчить применение иностранных технологий. «Наши производители и профильные ведомства осознали всю серьезность проблемы с хранением овощей всего пару лет назад, поэтому мы сейчас находимся в самом начале пути, — комментирует он. — Западные разработчики овощехранилищ ушли гораздо дальше российских в технологическом плане, и нашим специалистам есть чему у них научиться».



Исследования компании «Технологии Роста» показали, что в России выращивается не так много гибридов и сортов, причем как овощей, так и плодов, которые подходят для долговременной закладки. Кроме того, по словам Решетниковой, некоторые производители, у которых есть профессиональные высокотехнологичные овощехранилища, говорят, что держать продукцию до июня невыгодно, так как затраты на хранение получаются выше профита от цены в этот сезон с учетом того, что в это время на рынке много импортной продукции. Многие предпочитают держать овощи и фрукты максимум до апреля, так как в это время цены на рынке уже достаточно высокие.

