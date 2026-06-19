разделы

реклама

журналы

Масличный лен продолжает укреплять позиции в структуре растениеводства

Интерес российских сельхозпроизводителей к агрокультуре активно растет несколько лет подряд

| Агроинвестор |

Производство льна продолжает смещаться на восток страны
Производство льна продолжает смещаться на восток страны

К середине июня посевные площади масличного льна составили около 1,8 млн га (93% от прогноза на этот год), в то время как в 2025-м этот показатель составлял рекордные 1,96 млн га, в 2024-м — 1,67 млн га, сообщает аналитический центр . При этом в компании выделяют главную особенность рынка — продолжающееся смещение производства на восток страны: более 78% всех посевов льна сосредоточено в Сибирском, Приволжском и Уральском федеральных округах. Лидеры по площадям: Алтайский край (почти 270 тыс. га), Омская (около 200 тыс. га), Курганская (порядка 175 тыс. га), Оренбургская (160 тыс. га) и Челябинская (155 тыс. га) области. Особенно выделяется Оренбургская область, где уже засеяно около 160 тыс. га — почти на четверть выше прошлогоднего результата. 

Рост интереса к масличному льну аналитики объясняют тем, что эта агрокультура остается одной из наиболее экспортно ориентированных среди масличных, а спрос на продукты ее переработки сохраняется как на традиционных рынках, так и в странах Азии и Ближнего Востока. Если в начале 2010-х годов площади масличного льна в России не превышали 0,7-0,8 млн га, то сегодня они приблизились к отметке 2 млн га. Фактически за десятилетие агрокультура перешла из разряда нишевых в категорию стратегически важных масличных культур страны. «Таким образом, несмотря на небольшую коррекцию площадей после рекордного 2025 года, лен масличный продолжает укреплять свои позиции в структуре российского растениеводства и остается одной из ключевых нишевых культур отечественного АПК», — считают аналитики .

Значение льна в структуре российского масличного комплекса продолжает расти, отмечают в компании. По итогам 2025 года лен-кудряш занял 9,3% в общей площади посевов масличных культур, увеличив свою долю на 0,5 п.п. по сравнению с 2024 годом. То есть практически каждый десятый гектар под масличными культурами в России сегодня приходится на лен.

По словам независимого эксперта аграрного рынка Александра Корбута, интерес сельхозпроизводителей к масличному льну активно повышается несколько лет подряд. Он объясняет это хорошим экспортным спросом: ранее — со стороны ЕС, в чамтности Бельгии, куда уходило порядка 45% от объемов внешней торговли, а также Китая, который демонстрирует стабильный интерес. Однако поставки российского льна в Европу прекратились, и освободившуюся нишу заняли казахстанские сельхозпроизводители. 

«Когда была убита рентабельность и доходность зерновых за счет пошлин и других ограничений, начался активный поиск других культур, и то, что было нишевой культурой, постепенно становится базовой», — прокомментировал Корбут «». Однако, продолжает он, непонятно, как дальше будет развиваться ситуация с учетом предложения Масложирового союза об увеличении экспортной пошлины на лен до 30% при отсутствии внутренних перерабатывающих мощностей. Впрочем, вероятно, в этом случае поможет Казахстан, который в рамках ЕАЭС сможет импортировать российский лен без пошлины.  

Ранее в Масложировом союзе отмечали, что внутренний рынок масличного сырья защищен недостаточно, и пошлины на экспорт сои и льна следует увеличить. Об этом в ходе VI Масложировой конференции говорил исполнительный директор союза Михаил Мальцев. Сейчас на экспорт сои из России действует пошлина 20%, но не менее $100/т, на масличный лен — 10% от таможенной стоимости. При этом ставка на экспорт подсолнечника составляет 50%, но не менее 32 тыс. руб./т, рапса — 30%, но не менее 165 евро/т. «По льну рынок может перерабатывать большие объемы, требуется более высокая защитная планка <...>, — говорил тогда Мальцев (цитата по «Поле.рф»). — Мы рассчитываем все-таки на увеличение переработки льна, и в этой части сегодня обсуждаем открытие (экспорта) льняного шрота в КНР. Мы ожидаем этого в ближайшее время».

Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«PRO технику и технологии» №02, март-апрель 2026

Журнал

«PRO технику и технологии» №02, март-апрель 2026
Кормовые добавки как стратегический продукт. Государство готово оказать финансовую поддержку производителям импортозависимых составляющих кормов

«PRO технику и технологии»

Кормовые добавки как стратегический продукт. Государство готово оказать финансовую поддержку производителям импортозависимых составляющих кормов
«Агроинвестор» №04, апрель 2026

Журнал

«Агроинвестор» №04, апрель 2026
Недоступная необходимость.Спрос на сельхозтехнику падает третий сезон подряд

«Агроинвестор»

Недоступная необходимость.Спрос на сельхозтехнику падает третий сезон подряд
Рынок комбикормов вышел на плато. Однако ведущие производители наращивают объемы

«Агроинвестор»

Рынок комбикормов вышел на плато. Однако ведущие производители наращивают объемы