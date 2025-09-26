Масложировой союз ожидает коррекции цен на подсолнечник в ближайшее время

Пока маржинальность переработки подсолнечника все еще отрицательная Pixabay

В этом году, несмотря на засуху на Юге, Масложировой союз ожидает рекордного урожая подсолнечника, благодаря чему загруженность перерабатывающих мощностей достигнет 90% (в сельхозгоду-2024/25 — 80%), и в целом текущий сезон будет годом покупателя. Об этом в ходе конференции «“Агроинвестор”: PRO растениеводство» сообщил руководитель отраслевого объединения Михаил Мальцев. Он также добавил, что сегодня, на старте сезона, экономика переработчиков, особенно маслодобытчиков, по-прежнему в минусе, но в ближайшее время произойдет стабилизация цен и маржинальность переработки перейдет к положительной динамике.



В ходе своего доклада Мальцев рассказал и о внешней конъюнктуре масложирового сектора. Так, экспортная цена подсолнечного масла сейчас находится на достаточно высоком уровне, и, по мнению эксперта, она будет пребывать в горизонтальном движении, повлиять на нее сможет только изменение курса рубля, но и этот фактор нивелируется плавающей пошлиной на экспорт масложировой продукции. «Ждем в ближайшее время коррекции закупочных цен до экономически оправданных уровней и, надеюсь, что нас не будет штормить как в прошлом году», — сказал Мальцев. Он также добавил, что Масложировой союз ожидает начала действия экспортной пошлины на масличный лен в течение двух-трех недель. По его словам, сравнительно низкая пошлина в 10% объясняется недостатком перерабатывающих мощностей по этой культуре, но в то же время лен является конкурентом рапсу в переработке, а ставка вывозной пошлины по этой масличной составляет 30%.



К концу текущего года перерабатывающие мощности масличных в России составят 35,5 млн т, что по-прежнему выше сырьевой базы, подсчитали в «Агроэкспорте» при Минсельхозе.

По оценкам Масложирового союза, в этом сезоне объем производства всех растительных масел превысит рекордные 10,5 млн т (плюс 7,5% за год), из них подсолнечное — 7,3 млн т, соевое — 1,2 млн т, рапсовое — 2 млн т. Федеральный центр «Агроэкспорт» также ожидает рекордного урожая подсолнечника — 18 млн т или чуть больше. Об этом в ходе конференции сообщил замначальника отдела отраслевого анализа «Агроэкспорта» Кирилл Лозовой. По словам эксперта, объем производства подсолнечного масла также будет максимальным, и в этом сезоне Россия может занять второе место среди его мировых экспортеров.



Лозовой в ходе своего доклада также сообщил, что никто не ожидал, что цены на подсолнечное масло будут так долго держаться на столь премиальных уровнях, но по мере увеличение предложения «семечки» рынок несколько охладится. В «Агроэкспорте» считают, что перспективы экспорта растительных масел из России в этом сельхозгоду предварительно выглядит амбициозно, несмотря на сложности старта сезона. По мере продвижения уборочной кампании переработчики будут закрывать свои потребности в сырье, а экспорт — активизироваться. В то же время, по словам Лозового, России следует диверсифицировать отгрузки шротов на внешние рынки после введения запретительных пошлин на них странами ЕС. Но при этом экспортерам важно понимать специфику ключевых регионов-импортеров, оценивать присутствие конкурентов и др. нюансы. Однако ключевые и емкие страны — Китай, Бангладеш, Иран, Вьетнам — для России уже открыты.



