Внутренние цены на подсолнечник снижаются

В ряде регионов цены практически достигли показателей конца августа прошлого года

Отраслевой союз ждет восстановления ценового равновесия на внутреннем рынке масличного сырья
Средние цены подсолнечника на Европейской территории страны на прошлой неделе снижались, следует из данных портала Oilworld. Так, в закупке «семечка» в среднем потеряла 211 руб./т и стоила 34,9-36,5 тыс. руб./т в зависимости от региона. Наиболее активное снижение показывали Белгородская и Тамбовская области — минус 500 руб. (до 35 тыс. руб./т), в то же время в Саратовской области и Ставропольском крае цены оставались стабильными (35,5 тыс. руб./т). В продаже подсолнечник в среднем подешевел на 122 руб./т, самое сильное снижение отмечается в Краснодарском крае — минус 300 руб./т (до 37,5 тыс. руб./т), в Белгородской и Тамбовской областях цены не изменились — 37 тыс. руб./т. Масло в отчетном периоде дорожало только в Ростовской области — на 200 руб., до 84,8 тыс. руб./т в закупке и 86,1 тыс. руб./т — в продаже. Экспортная цена спроса и предложения (FOB) прибавила по $15, до $1,15 тыс./т и $1,12 тыс./т соответственно. 

Руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев также говорит, что анализ текущей ситуации показывает понижательную динамику закупочных цен на подсолнечник нового урожая. «В Центральном федеральном округе и Поволжье наблюдается снижение стоимости до 20% за неделю, цены практически достигли показателей конца августа прошлого года. Там текущий уровень составляет 35-36 тыс. руб./т с учетом НДС», — прокомментировал он «». Также Мальцев обращает внимание на то, что благодаря Минсельхозу, поддержавшему инициативу отрасли об обнулении экспортной пошлины на подсолнечное масло и шрот до конца сезона, переработчики смогли отгрузить дорогие запасы и оживить экспорт подсолнечного масла и шрота, освободить хранилища перед началом нового сезона. Отраслевой союз ждет восстановления ценового равновесия на внутреннем рынке масличного сырья со стоимостью экспортной продукции из подсолнечника в новом сезоне, добавляет Мальцев. 

В конце июля правительство приостановило действие плавающих ставок вывозных пошлин на подсолнечное масло и шрот до 31 августа. Решение было принято по предложению Масложирового союза и было особенно актуально в преддверии осенних полевых работ, поскольку было призвано увеличить объемы отгрузок продукции на внешние рынки и поддержать производителей и переработчиков подсолнечника.


Гендиректор аналитической компании «» Владимир Петриченко говорит, что сейчас мировые цены на растительные масла растут. Так, российское подсолнечное масло (FOB, предложение) в начале августа стоило $1125/т, на прошлой неделе — $1150/т, на данный момент — $1250/т, в то время как текущая цена спроса составляет $1150/т. «Большой спред — характерное явление для конца сезона», — добавляет он. Однако, продолжает Петриченко, рост цен в рублевом эквиваленте за счет стабильности рубля к доллару и юаню не создает аналогичной позитивной динамики для подсолнечника. И, по его мнению, вряд ли в скором времени цена «семечки» будет расти. «Это политика МЭЗов — входить в сезон со снижением цен на подсолнечник», — прокомментировал Петриченко «», добавив, что в начале августа тонна маслосемян в среднем стоила 38-39 тыс. руб./т, сейчас — 37,4 тыс. руб./т.  

Аналитик Лилия Варыгина также говорит, что цены на масличные в связи с продвижением уборочной кампании постепенно переходят к снижению. Так, подсолнечник в Центре уже стоит 35-38 тыс. руб./т с НДС, однако это все еще выше, чем год назад: в начале прошлого сезона стоимость «семечки» была ниже 35 тыс. руб./т. «В связи с поступающими цифрами, которые подтверждают прогнозы рекордного урожая, можно ожидать и дальнейшего снижения стоимости семечки, особенно в Центре, Поволжье и в Сибири», — прокомментировала Варыгина «». Также она рассказала, что этим летом отмечалось сезонное снижение отгрузок подсолнечного масла на фоне роста экспорта альтернативных масел — соевого и пальмового, которые торгуются на четверть ниже подсолнечного. «Так что итоговые цифры, скорее всего, окажутся ниже тех, что были в прошлом году», — заключила она.

