Внутренние цены на подсолнечник снижаются

Средние цены подсолнечника на Европейской территории страны на прошлой неделе снижались, следует из данных портала Oilworld. Так, в закупке «семечка» в среднем потеряла 211 руб./т и стоила 34,9-36,5 тыс. руб./т в зависимости от региона. Наиболее активное снижение показывали Белгородская и Тамбовская области — минус 500 руб. (до 35 тыс. руб./т), в то же время в Саратовской области и Ставропольском крае цены оставались стабильными (35,5 тыс. руб./т). В продаже подсолнечник в среднем подешевел на 122 руб./т, самое сильное снижение отмечается в Краснодарском крае — минус 300 руб./т (до 37,5 тыс. руб./т), в Белгородской и Тамбовской областях цены не изменились — 37 тыс. руб./т. Масло в отчетном периоде дорожало только в Ростовской области — на 200 руб., до 84,8 тыс. руб./т в закупке и 86,1 тыс. руб./т — в продаже. Экспортная цена спроса и предложения (FOB) прибавила по $15, до $1,15 тыс./т и $1,12 тыс./т соответственно.



Руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев также говорит, что анализ текущей ситуации показывает понижательную динамику закупочных цен на подсолнечник нового урожая. «В Центральном федеральном округе и Поволжье наблюдается снижение стоимости до 20% за неделю, цены практически достигли показателей конца августа прошлого года. Там текущий уровень составляет 35-36 тыс. руб./т с учетом НДС», — прокомментировал он «Агроинвестору». Также Мальцев обращает внимание на то, что благодаря Минсельхозу, поддержавшему инициативу отрасли об обнулении экспортной пошлины на подсолнечное масло и шрот до конца сезона, переработчики смогли отгрузить дорогие запасы и оживить экспорт подсолнечного масла и шрота, освободить хранилища перед началом нового сезона. Отраслевой союз ждет восстановления ценового равновесия на внутреннем рынке масличного сырья со стоимостью экспортной продукции из подсолнечника в новом сезоне, добавляет Мальцев.



В конце июля правительство приостановило действие плавающих ставок вывозных пошлин на подсолнечное масло и шрот до 31 августа. Решение было принято по предложению Масложирового союза и было особенно актуально в преддверии осенних полевых работ, поскольку было призвано увеличить объемы отгрузок продукции на внешние рынки и поддержать производителей и переработчиков подсолнечника.

Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко говорит, что сейчас мировые цены на растительные масла растут. Так, российское подсолнечное масло (FOB, предложение) в начале августа стоило $1125/т, на прошлой неделе — $1150/т, на данный момент — $1250/т, в то время как текущая цена спроса составляет $1150/т. «Большой спред — характерное явление для конца сезона», — добавляет он. Однако, продолжает Петриченко, рост цен в рублевом эквиваленте за счет стабильности рубля к доллару и юаню не создает аналогичной позитивной динамики для подсолнечника. И, по его мнению, вряд ли в скором времени цена «семечки» будет расти. «Это политика МЭЗов — входить в сезон со снижением цен на подсолнечник», — прокомментировал Петриченко «Агроинвестору», добавив, что в начале августа тонна маслосемян в среднем стоила 38-39 тыс. руб./т, сейчас — 37,4 тыс. руб./т.



Аналитик OleoScope Лилия Варыгина также говорит, что цены на масличные в связи с продвижением уборочной кампании постепенно переходят к снижению. Так, подсолнечник в Центре уже стоит 35-38 тыс. руб./т с НДС, однако это все еще выше, чем год назад: в начале прошлого сезона стоимость «семечки» была ниже 35 тыс. руб./т. «В связи с поступающими цифрами, которые подтверждают прогнозы рекордного урожая, можно ожидать и дальнейшего снижения стоимости семечки, особенно в Центре, Поволжье и в Сибири», — прокомментировала Варыгина «Агроинвестору». Также она рассказала, что этим летом отмечалось сезонное снижение отгрузок подсолнечного масла на фоне роста экспорта альтернативных масел — соевого и пальмового, которые торгуются на четверть ниже подсолнечного. «Так что итоговые цифры, скорее всего, окажутся ниже тех, что были в прошлом году», — заключила она.



