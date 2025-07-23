Экспорт подсолнечного масла заметно сократился

Крупнейшим покупателем российского подсолнечного масла является Турция Pixabay

По предварительным данным, с начала 2025 года Россия отправила на экспорт 1,7 млн т подсолнечного масла (данные по поставкам в ЕАЭС — за январь-май), сообщил аналитический центр компании Ruseed со ссылкой на ФТС. За два квартала отгрузки снизились на 38%, относительного аналогичного периода прошлого года. В том числе продажи в страны дальнего зарубежья упали на 45%, тогда как в страны СНГ — выросли на 31%, сравнили аналитики.



Снижение экспорта связано с ограниченным предложением, при этом цены на подсолнечное масло на мировом рынке остаются высокими, отмечают аналитики. Страны-импортеры переориентируют спрос на более дешевые виды масел — пальмовое и соевое.



Крупнейшим покупателем российского подсолнечного масла в этом году является Турция (546 тыс. т), далее идет Индия, закупившая 505 тыс. т. Другие ведущие импортеры значительно отстают по объемам ввоза: так, Беларусь купила в России 139 тыс. т подсолнечного масла, Китай — 115 тыс. т, Египет — 74 тыс. т, приводит Ruseed данные ФТС.



Основной задачей является сохранение доли на ключевых рынках — Индии, Турции, Китая, а также обеспечение сырьевой базы за счет расширения посевов подсолнечника и модернизации переработки, подчеркивает Ruseed. В этом году площади под агрокультурой увеличились на 9%, что при благоприятных погодных условиях дает шанс на высокий урожай. Однако засуха в ряде регионов негативно влияет на посевы, несмотря на относительную засухоустойчивость культуры, обращают внимание аналитики.



Аналитическое агентство OleoScope ранее оценивало, что за первое полугодие экспорт подсолнечного масла из России составил 2,15 млн т, что на 28% меньше, чем годом ранее. «Необоснованно высокие закупочные цены на сырье, снижение курса доллара и относительно высокая экспортная пошлина привели к тому, что с начала года переработка подсолнечника на экспорт убыточна», — комментировал такую динамику Масложировой союз. Отраслевые эксперты ожидают, что к началу нового сезона в сентябре цены сбалансируются, и объемы экспорта будут расти.



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