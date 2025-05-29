Валовой сбор масличных может обновить рекорд

Объем переработки и экспорта масличных тоже может увеличиться Pixabay

В этом году урожай масличных может составить 33,8 млн т против 31,6 млн т в 2024-м и 31,8 млн т в 2023-м, пишет «Интерфакс» со ссылкой на презентацию исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, которую он представил на Всероссийском зерновом форуме. «Невзирая на достаточно непростой урожай 2024 года, мы все-таки получили почти такой же рекорд, который был в 2023 году. И в 2025-м мы, исходя из прогнозов по посевным площадям и погоде, базово рассчитываем на очередной рекорд», — сказал Мальцев в ходе форума.



При этом, по его словам, если раньше союз говорил о трех основных масличных — подсолнечнике, сое и рапсе — то с этого года будет обращать больше внимания и на лен, урожай которого может составить 600 тыс. т. «Европа как основной рынок сбыта, на который мы смотрели с точки зрения поставок льняного масла и льняного шрота, закрылась. Была проведена переориентация на Китай. В любом случае объем переработки будет наращиваться», — отметил глава союза.



«Мы видим позитивные показатели по площадям, по объему производства масличных. И даже несмотря на возможный летний провал по объему переработки и экспорта, думаю, что в начале сезона (август 2025 года) с учетом большого предложения масличных и выхода рынка в баланс мы сможем повторить серьезную прибавку по объему переработки и экспорта, которая была в 2024 году», — добавил Мальцев.



Производство подсолнечного масла в этом году союз прогнозирует на уровне 7,3 млн т (7,1 млн т в прошлом), соевого — 1,2 млн т (1,1 млн т), рапсового — 2,1 млн т (1,6 млн т), льняного — 0,1 млн т (0,02 млн т). Экспорт подсолнечного масла в 2024/25 сельхозгоду оценивается в 5 млн т, прогноз на 2025/26 — 5,2 млн т. Вывоз соевого масла может составить 0,7 млн и 1 млн т соответственно, рапсового — 1,6 млн т и 2,1 млн т, льняного — 0,01 млн т и 0,1 млн т.



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