Минсельхоз прогнозирует рост сельхозпроизводства на 4,4%

Динамику отрасли определяет растениеводство с волатильными урожаями Pixabay

В этом году сельхозпроизводство может увеличиться на 4,4% по сравнению с 2024-м (в сопоставимых ценах), пишет «Интерфакс» со ссылкой на нацдоклад о ходе реализации госпрограммы развития сельского хозяйства, подготовленный Минсельхозом. По сравнению с 2021 годом рост составит 12,8%, рассчитывает ведомство. В том числе производство продукции растениеводства в этом году вырастет на 6,6% год к году, а по сравнению с 2021-м — на 15,3%, продукции животноводства — соответственно на 1,8% и 6,3%. В 2024 году, согласно Росстату, производство сельхозпродукции снизилось на 3,2%.



Минэкономразвития в базовом варианте среднесрочного прогноза социально-экономического развития России до 2028 года также оценивает потенциал роста отрасли в этом году на уровне 4,4%, консервативный вариант предполагает прибавку на 3,8%. В прошлогоднем сентябрьском прогнозе показатель в базовом сценарии был таким же, в консервативном ожидалось снижение производства сельхозпродукции на 0,8%.



«За последние четыре года производство в аграрном секторе больше всего росло в 2022 году, когда был зафиксирован рекордный урожай зерновых. По нашим оценкам, в текущем году сельскохозяйственное производство в России увеличится на 1,5% относительно 2024-го в физическом выражении, а также составит 108,6% относительно показателей 2021 года», — прокомментировала «Агроинвестору» вице-президент — начальник аналитического департамента Газпромбанка Дарья Снитко.



Производство в сфере животноводства в целом весьма инерционно, и с точки зрения динамики каждый год дает умеренный плюс, отметила эксперт. А вот растениеводство с волатильной динамикой урожая зерновых, масличных и сахарной свеклы, каждый год эту динамику, по сути, и определяет. «В мае еще рано делать взвешенные прогнозы по валовому сбору зерна, но пока видно, что по озимым, несмотря на сокращение посевов, урожайность будет неплохой, а в яровом клине расширяются посевы масличных, что опять же даст умеренно положительный вклад в динамику индекса. Пока по пшенице мы ожидаем урожая на уровне прошлого года», — сказала Снитко.



В апреле на конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма» руководитель направления «Аграрная экономика» Института исследования и экспертизы ВЭБ Лидия Илюшина прогнозировала, что в этом году российский АПК может вырасти на 2,1%. Оценка основана на предположении о стабильном наращивании производства продукции животноводства, масличных, овощей, фруктов, ягод, молока при снижении производства зерновых, поясняла она.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

